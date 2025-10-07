Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 7.10.2025
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 7.10.2025.
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Heikki Mäntymäki
viestintäpäällikkö
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 37368
heikki.mantymaki@hel.fi
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Totalrenoveringen av Backasgatan i Vallgård startar den 3 november7.10.2025 14:36:30 EEST | Pressmeddelande
Den omfattande renoveringen, som kommer att pågå i två år, omfattar byte av kommunalteknik och trafikarrangemang. Totalrenoveringen omfattar området mellan Tavastvägen och Gumtäktsvägen. Arbeten utförs också på närliggande gator.
Mäkelänkadun peruskorjaus alkaa Vallilassa 3. marraskuuta7.10.2025 14:36:30 EEST | Tiedote
Kaksivuotisessa laajassa peruskorjauksessa uusitaan kadun kunnallistekniikkaa ja liikennejärjestelyjä. Peruskorjaus kattaa Hämeentien ja Kumpulantien välisen alueen. Töitä tehdään myös lähikaduilla.
Teollisuuskadun tunneli sekä Veturitie Triplan kohdalla suljettu autoliikenteeltä yöaikaan 7.– 11. lokakuuta6.10.2025 08:34:08 EEST | Tiedote
Sulku on voimassa päivittäin kello 22–06, ja se johtuu huoltotöistä ja pesuista.
Eventuell norovirusepidemi i Munkkiniemen yhteiskoulu3.10.2025 15:40:50 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors stads miljötjänster utreder sjukdomsfallen som inträffat i Munkkiniemen yhteiskoulu. Tillsynsmyndigheten utreder om sjukdomsfallen eventuellt har samband med mat som ätits i skolrestaurangen För närvarande känner man till cirka 100 sjukanfall.
Mahdollinen norovirusepidemia Munkkiniemen yhteiskoulussa3.10.2025 15:40:50 EEST | Tiedote
Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut selvittää Munkkiniemen yhteiskoulussa todettuja sairastumisia. Valvontaviranomainen selvittää, liittyvätkö sairastumiset mahdollisesti ruokailuun kouluravintolassa. Tällä hetkellä sairastuneita on tiedossa noin 100.
