Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöstiedote 7.10.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 7.10. kokouksen ennakkotiedote 3.10.2025 15:07:17 EEST | Tiedote

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kokous on tiistaina 7. lokakuuta klo 16.15. Lautakunta jatkaa tässä kokouksessa Malmin uuden sairaalan, perhekeskuksen ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen täsmennetyn tarveselvityksen käsittelyä. Lisäksi lautakunta käsittelee muun muassa suun terveydenhuollon uuden palvelusetelin käyttöönottoa.