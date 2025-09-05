Friends & Brgrs kiittää kotimaisia ruoantuottajia jälleen tuhansilla ilmaisilla aterioilla – odotettavissa yli 14 000 kävijää
Kotimainen hampurilaisketju Friends & Brgrs järjestää tänään 8. lokakuuta jo kahdeksatta kertaa Tuottajapäivän. Tapahtumassa suomalaiset ruoantuottajat ja heidän perheenjäsenensä saavat kiitoksena tärkeästä työstään ilmaisen hampurilaisaterian Friends & Brgrsin ravintoloissa ympäri Suomen. Tänä vuonna osallistujia on toivottu ilmoittautumaan ennakkoon, ja ravintoloihin odotetaan yli 14 000 tuottajaa ja heidän läheistään nauttimaan kotimaisista burgereista.
”Tuottajapäivä on meille sydämen asia. Haluamme joka vuosi osoittaa arvostusta suomalaisille ruoantuottajille, jotka tekevät työtä, jota ilman meidänkin toimintamme olisi mahdotonta. Tämä on konkreettinen kiitos heidän panoksestaan kotimaisen ruoan eteen,” sanoo Friends & Brgrsin toimitusjohtaja Tuomas Piirtola.
Valinnanvaraa kuluttajilla on nyt enemmän kuin koskaan, mutta suomalainen ruoka on silti yhä tärkeämpi valintakriteeri valtaosalle kuluttajista heikentyneestä taloustilanteesta huolimatta. Friends & Brgrsin tuoreen kuluttajatutkimuksen* mukaan 67 prosenttia suomalaisista pitää hampurilaisravintolaa valittaessa erittäin tärkeänä tai tärkeänä sitä, että ruoan raaka-aineet ovat Suomesta, ja 89 prosenttia puolestaan sitä, että raaka-aineet ovat tuoreita.
Friends & Brgrs tunnetaan poikkeuksellisen korkeasta kotimaisuusasteestaan – sesongin mukaan jopa 95 % raaka-aineista tulee suomalaisilta tuottajilta. Ketju tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten toimittajien kanssa, ja esimerkiksi kotimaisia perunoita kuluu vuosittain noin puoli miljoonaa kiloa.
”Kotimainen ruoka on meille kilpailuetu, mutta ennen kaikkea se on arvovalinta. Laadukas, lähellä tuotettu ruoka on suomalaisen ruokakulttuurin perusta – ja sen puolesta haluamme seistä”, Piirtola jatkaa.
Tuottajapäivänä kaikki suomalaiset ruoantuottajat ja samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet voivat nauttia ilmaisen vapaavalintaisen hampurilaisaterian missä tahansa Friends & Brgrs -ravintolassa aukioloaikojen puitteissa. Viime vuonna tapahtuma keräsi noin 10 000 osallistujaa.
Friends & Brgrs lyhyesti
Vuonna 2014 Pietarsaaressa perustettu Friends & Brgrs tunnetaan tuoreista, kotimaisista raaka-aineista ja käsin tehdyistä smash-pihveistä. Ravintolan oma leipomo paistaa sämpylät päivittäin paikan päällä.
Tietoa Friends & Brgrsista:
- 33 ravintolaa ympäri Suomen
- Työllistää noin 750 henkilöä (koko- ja osa-aika)
- Perustettu vuonna 2014 Pietarsaaressa
Friends & Brgrs on kotimainen hampurilaisketju, jonka kuusi ystävää perusti tavoitteenaan tehdä asiat paremmin – tuoreista suomalaisista raaka-aineista ja käsityönä. Tänä päivänä jopa 95 % raaka-aineista tulee suomalaisilta tuottajilta, ja jokainen hampurilainen valmistetaan kuin omalle ystävälle.
