Friends & Brgrs kiittää kotimaisia ruoantuottajia jälleen tuhansilla ilmaisilla aterioilla – odotettavissa yli 14 000 kävijää

”Tuottajapäivä on meille sydämen asia. Haluamme joka vuosi osoittaa arvostusta suomalaisille ruoantuottajille, jotka tekevät työtä, jota ilman meidänkin toimintamme olisi mahdotonta. Tämä on konkreettinen kiitos heidän panoksestaan kotimaisen ruoan eteen,” sanoo Friends & Brgrsin toimitusjohtaja Tuomas Piirtola.

Valinnanvaraa kuluttajilla on nyt enemmän kuin koskaan, mutta suomalainen ruoka on silti yhä tärkeämpi valintakriteeri valtaosalle kuluttajista heikentyneestä taloustilanteesta huolimatta. Friends & Brgrsin tuoreen kuluttajatutkimuksen* mukaan 67 prosenttia suomalaisista pitää hampurilaisravintolaa valittaessa erittäin tärkeänä tai tärkeänä sitä, että ruoan raaka-aineet ovat Suomesta, ja 89 prosenttia puolestaan sitä, että raaka-aineet ovat tuoreita.

Friends & Brgrs tunnetaan poikkeuksellisen korkeasta kotimaisuusasteestaan – sesongin mukaan jopa 95 % raaka-aineista tulee suomalaisilta tuottajilta. Ketju tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten toimittajien kanssa, ja esimerkiksi kotimaisia perunoita kuluu vuosittain noin puoli miljoonaa kiloa.

”Kotimainen ruoka on meille kilpailuetu, mutta ennen kaikkea se on arvovalinta. Laadukas, lähellä tuotettu ruoka on suomalaisen ruokakulttuurin perusta – ja sen puolesta haluamme seistä”, Piirtola jatkaa.

Tuottajapäivänä kaikki suomalaiset ruoantuottajat ja samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet voivat nauttia ilmaisen vapaavalintaisen hampurilaisaterian missä tahansa Friends & Brgrs -ravintolassa aukioloaikojen puitteissa. Viime vuonna tapahtuma keräsi noin 10 000 osallistujaa.

Lisätiedot ja tuottajien vieraskirja:

www.friendsandbrgrs.fi/tuottajapaiva2025

Yhteys:

Tuomas Piirtola, toimitusjohtaja

tuomas.piirtola@friendsandbrgrs.com



