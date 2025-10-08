Osallistumislinkki mediatilaisuuteen 9.10.2025: Viranomaisposti saapuu vuoden 2026 alusta ensisijaisesti sähköisesti – muutos koskee noin kahta miljoonaa henkilöä
Tervetuloa 9.10.2025 klo 9.00–10.00 mediatilaisuuteen kuulemaan muutoksesta ja sen vaikutuksista! Tässä viestissä saat etäosallistumislinkin tilaisuuteen.
Vuoden 2026 alusta alkaen useiden viranomaisten lähettämä posti saapuu ensisijaisesti sähköisesti Suomi.fi-viesteihin.
Kun henkilö tunnistautuu vuoden 2026 alussa tai sen jälkeen ensimmäisen kerran jonkin viranomaisen sähköiseen asiointipalveluun, hänelle luodaan sähköinen postilaatikko Suomi.fi-viesteihin. Muutos koskee noin kahta miljoonaa digitaalisesti asioivaa henkilöä, joilla Suomi.fi-viestit ei ole vielä käytössä. Tämän muutoksen jälkeen Suomi.fi-viestit on käytössä yli neljällä miljoonalla henkilöllä.
Median edustajilla on nyt mahdollisuus kuulla ja kysyä muutoksesta ja sen toteutuksesta torstaina 9.10.2025 järjestettävässä mediatilaisuudessa.
Tilaisuus järjestetään Sofia Helsingissä (Sofiankatu 4 C, Helsinki) ja etäyhteyksien välityksellä.
Ohjelma alkaa klo 9.00 (paikan päälle saapuville tarjolla aamiaista klo 8.30-9.00)
Tilaisuudessa Digi- ja väestötietoviraston asiantuntijat kertovat
- mistä muutoksessa on kyse
- miten muutos näkyy kansalaisille
- muutoksesta kertovasta kansalaiskampanjasta ja -kiertueesta
Tilaisuudessa on mahdollisuus sopia haastatteluista projektista vastaavien asiantuntijoiden kanssa.
Tilaisuus järjestetään suomeksi.
Liity mediatilaisuuden verkkolähetykseen 9.10.2025 klo 9.00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQ5NjQ5YWYtZmI5Zi00NTI1LTg5NzEtNmIxZTNhYzA3Nzlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa215772-83bf-4788-8065-52456fa26027%22%2c%22Oid%22%3a%2232d4d7b1-cfda-446f-b284-6112945698ac%22%7d
Tervetuloa!
Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.
Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta. Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.
- ENG: Link to the media event 9.10.2025: From the beginning of 2026, mail from the authorities will primarily arrive electronically – the change will affect about two million people
- SWE: Länk till medieevenemanget 9.10.2025: Från och med 2026 skickas myndighetspost i första hand elektroniskt – ändringen omfattar cirka två miljoner personer
