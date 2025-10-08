Osallistumislinkki mediatilaisuuteen 9.10.2025: Viranomaisposti saapuu vuoden 2026 alusta ensisijaisesti sähköisesti – muutos koskee noin kahta miljoonaa henkilöä

Vuoden 2026 alusta alkaen useiden viranomaisten lähettämä posti saapuu ensisijaisesti sähköisesti Suomi.fi-viesteihin.

Kun henkilö tunnistautuu vuoden 2026 alussa tai sen jälkeen ensimmäisen kerran jonkin viranomaisen sähköiseen asiointipalveluun, hänelle luodaan sähköinen postilaatikko Suomi.fi-viesteihin. Muutos koskee noin kahta miljoonaa digitaalisesti asioivaa henkilöä, joilla Suomi.fi-viestit ei ole vielä käytössä. Tämän muutoksen jälkeen Suomi.fi-viestit on käytössä yli neljällä miljoonalla henkilöllä.

Median edustajilla on nyt mahdollisuus kuulla ja kysyä muutoksesta ja sen toteutuksesta torstaina 9.10.2025 järjestettävässä mediatilaisuudessa.

Tilaisuus järjestetään Sofia Helsingissä (Sofiankatu 4 C, Helsinki) ja etäyhteyksien välityksellä.

Ohjelma alkaa klo 9.00 (paikan päälle saapuville tarjolla aamiaista klo 8.30-9.00)

Tilaisuudessa Digi- ja väestötietoviraston asiantuntijat kertovat

mistä muutoksessa on kyse

miten muutos näkyy kansalaisille

muutoksesta kertovasta kansalaiskampanjasta ja -kiertueesta



Tilaisuudessa on mahdollisuus sopia haastatteluista projektista vastaavien asiantuntijoiden kanssa.

Tilaisuus järjestetään suomeksi.

Liity mediatilaisuuden verkkolähetykseen 9.10.2025 klo 9.00

Tervetuloa!