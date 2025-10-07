Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 7.10.2025

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 7.10.2025 3.10.2025 13:56:38 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 7. lokakuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa seuraavat tilahankkeet: päätös osoitteeseen Koulutanhua 1 sijoittuvien Laajasalon peruskoulua ja päiväkoti Ilomäen esiopetusryhmiä varten toteutettavan perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä päätös Laakavuoren korttelitaloon osoitteeseen Jänkäpolku 1 sijoittuvien korvaavien peruskoulu-, päiväkoti- ja työväenopistotilojen tarveselvityksestä ja päiväkoti Varhelan lakkauttamisesta päätös osoitteeseen Laivastokuja 4 ja 6 sijoittuvien Katajanokan ala-asteen koulun ja päiväkoti Luotsin perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä päätös Jakomäkeen osoitteeseen Huokotie 5 sijoittuvan Kankarepuiston peruskoulun väliaikaisten lisätilojen tarveselvityksestä päätös osoitteeseen Jäätanssipolku 1 sijoittuvan Itäkeskuksen peruskoulun perusparannuksen ja laajennuksen tarvese