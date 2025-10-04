Eurojackpotin potti kohoaa 46 miljoonaan euroon

Veikkaus Oy

Eurojackpotin tiistai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Perjantaina potissa on tarjolla noin 46 miljoonaa euroa.

Eurojackpotin kierroksen 41/2025 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 10, 22, 38, 42 ja 48. Tähtinumerot ovat 2 ja 9.

Kierroksen suurimmat voitot osuivat kolmelle 5+1 -tulokselle Saksaan. Näillä riveillä voitti 507 933 euroa.

Suomeen osui yksi 5+0 -oikein rivi, jolla voitti 171 870 euroa. Voittoisa rivi oli pelattu Huittisten ABC-liikenneasemalla.

Lisäksi 5+0 -oikein voittoja matkasi kolme kappaletta Saksaan ja yksi Italiaan.

Milli-pelin illan oikea rivi on 2, 9, 21, 26, 30 ja 40 sekä lisänumero 37. Millistä ei tänä iltana löytynyt päävoittoa.

Tiistai-Jokerin voittorivi on 8 9 2 1 3 6 9. Jokerista ei löytynyt 7 tai 6 oikein -tuloksia.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Malaga 88. Tonneja voitettiin neljä kappaletta.

