Eurojackpotin potti kohoaa 46 miljoonaan euroon
Eurojackpotin tiistai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Perjantaina potissa on tarjolla noin 46 miljoonaa euroa.
Eurojackpotin kierroksen 41/2025 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 10, 22, 38, 42 ja 48. Tähtinumerot ovat 2 ja 9.
Kierroksen suurimmat voitot osuivat kolmelle 5+1 -tulokselle Saksaan. Näillä riveillä voitti 507 933 euroa.
Suomeen osui yksi 5+0 -oikein rivi, jolla voitti 171 870 euroa. Voittoisa rivi oli pelattu Huittisten ABC-liikenneasemalla.
Lisäksi 5+0 -oikein voittoja matkasi kolme kappaletta Saksaan ja yksi Italiaan.
Milli-pelin illan oikea rivi on 2, 9, 21, 26, 30 ja 40 sekä lisänumero 37. Millistä ei tänä iltana löytynyt päävoittoa.
Tiistai-Jokerin voittorivi on 8 9 2 1 3 6 9. Jokerista ei löytynyt 7 tai 6 oikein -tuloksia.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Malaga 88. Tonneja voitettiin neljä kappaletta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
www.veikkaus.fi/yritys
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Lotossa lähti jakoon kaksi miljoonaa euroa - tänne se osui4.10.2025 22:50:19 EEST | Tiedote
Lotossa löytyi kierroksella 40/2025 täysosuma. Onnekas voittaja kuittaa seitsemän oikein -rivillään kaksi miljoonaa euroa.
Yksitoista täysosumaa samalle pelaajalle Kenosta - "Kirkkonummen voitto kävi Veikkaukselle hieman kalliiksi"4.10.2025 10:17:34 EEST | Tiedote
Veikkauksen Kenosta voitettiin keskiviikon myöhäisillan arvonnasta pelin historian suurin voitto. Potti koostui yhdestätoista kymppikenon täysosumasta, jotka osuivat kaikki samalle pelaajalle. Kirkkonummella pelanneelle voittajalle tärähti kaikkiaan 2,75 miljoonan euron megavoitto.
Eurojackpotin potissa nyt 36 miljoonaa euroa - tässä perjantain tulokset3.10.2025 22:28:35 EEST | Tiedote
Eurojackpotin perjantain arvonnasta kierroksella 40/2025 ei löytynyt täysosumia. Ensi viikon tiistaina potissa on tarjolla noin 36 miljoonaa euroa.
SUEK sai valmiiksi salibandyn vedonlyöntitutkinnan – esimerkit osoittavat rikkomusten vakavuuden2.10.2025 09:46:44 EEST | Tiedote
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK kertoi torstaina saaneensa päätökseen salibandyn vedonlyöntirikkomustutkintansa. Seuraavaksi aineisto siirtyy Salibandyliiton Kilpailu- ja kurinpitoryhmän (KKR) käsittelyyn.
Ilomantsiin ja Joensuuhun isot voitot Kenosta1.10.2025 13:44:18 EEST | Tiedote
Pohjois-Karjalassa oli viime sunnuntaina Keno-onnekkuus kohdallaan, sillä maakuntaan osui peräti kaksi Kenon suurvoittoa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme