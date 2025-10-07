Aluevaltuusto hyväksyi vuosien 2026–2029 palvelujen uudistamisen strategian
Aluevaltuusto päätti hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista ja hyväksyi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategian vuosille 2026–2029.
Hyvinvointialueen palvelujen uudistamisen strategian valmisteluun ovat osallistuneet asukkaat, henkilöstö, luottamushenkilöt, lautakunnat, järjestöt ja muut sidosryhmät.
Hyvinvointialue lupaa strategiassaan uudistaa palvelujaan valtuustokauden aikana kuuden keskeisen muutoslupauksen avulla.
Hyvinvointialueen strategian muutoslupaukset ovat:
1) lisää ensisijaisia palveluja lapsille ja nuorille
2) jokaiselle omalääkäri
3) turvallisempaa elämää kotona
4) asiakaslähtöisemmät ja sujuvammat asiakaspolut
5) hyvinvointialue teknologian hyödyntämisen edelläkävijäksi sekä
6) kriittiset palvelut toimiviksi kaikissa olosuhteissa.
— On hienoa, että hyvinvointialueella on päästy palvelujen uudistamisen vaiheeseen. Hyvinvointialueemme on ollut edelläkävijä toimintamallien ja -tapojen kehittämisessä, ja myös uudessa strategiassa näkyy vahva tahtotila, että uudistamista ja kehittämistä jatketaan. Se on tärkeää, jotta voimme turvata palvelujen hyvän laadun ja saatavuuden tulevaisuudessakin, sanoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja Mervi Katainen.
Osavuosikatsaus
Aluevaltuusto käsitteli ja merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.2025 - 30.6.2025. Tilinpäätösennusteen mukaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on mahdollista kattaa valtaosa vuosilta 2023–2024 kertyneestä noin 126 miljoonan euron alijäämästä kuluvan vuoden aikana. Hyvinvointialueen tulosennuste vuodelle 2025 on 107 miljoonaa euroa.
Lisäksi aluevaltuusto käsitteli yhteensä 15 aluevaltuutettujen esittämää valtuustoaloitetta ja kysymystä. Kysymykset ja aloitteet sekä niihin annetut vastaukset käsittelivät muun muassa huoli-ilmoitusten käytäntöjen yhdenmukaistamista, hyvän omaishoidon turvaamista, raskauden ehkäisyn päivitettyjen suositusten toteutumista, lasten ja nuorten huumekuolemien vähentämistä, maksuttomien kuukautistuotteiden ja inkontinenssisuojien jakamista asunnottomille naisille, lastensuojelun toimintaedellytyksiä sekä varhaista tukea ja pelastusalan resursseja.
Esityslistan muut asiat päätettiin esityksen mukaisesti.
