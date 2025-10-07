Välfärdsområdesfullmäktige godkände strategin för förnyelsen av tjänster 2026–2029
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade om välfärdsområdets långsiktiga mål för verksamheten och ekonomin och godkände strategin för Västra Nylands välfärdsområde 2026–2029.
Välfärdsområdets strategi för förnyelse av tjänster har utarbetats i samarbete med invånare, personal, förtroendevalda, nämnder, organisationer och andra intressentgrupper.
Välfärdsområdet lovar i sin strategi att förnya sina tjänster under fullmäktigeperioden med hjälp av sex centrala förändringslöften:
- utökade primära tjänster för barn och unga
- en husläkare för alla
- tryggare liv hemma
- mer kundorienterade och smidigare vårdkedjor
- föregångare i utnyttjande av teknologi och
- kritiska tjänster fungerar under alla förhållanden.
—Det är glädjande att vi inom välfärdsområdet nu har nått ett skede där vi kan gå vidare med att reformera våra tjänster. Vårt välfärdsområde har varit en föregångare i att utveckla verksamhetsmodeller och arbetssätt, och även den nya strategin visar tydligt att vi har en stark vilja att fortsätta förnya och utveckla. Det är avgörande för att vi också i framtiden ska kunna säkerställa god kvalitet och tillgänglighet i våra tjänster, säger Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges ordförande Mervi Katainen
Delårsrapporten
Välfärdsområdesfullmäktige behandlade och antecknade för kännedom delårsrapporten för perioden den 1 januari 2025–30 juni 2025. Enligt bokslutsprognosen har Västra Nylands välfärdsområde möjlighet att täcka största delen av det ackumulerade underskottet från åren 2023–2024 (cirka 126 miljoner euro) under innevarande år. Välfärdsområdets resultatprognos för 2025 visar ett underskott på 107 miljoner euro.
Därtill behandlade välfärdsområdesfullmäktige sammanlagt 15 motioner och frågor som lämnats in av fullmäktigeledamöter. Motionerna och frågorna samt svaren på dem behandlade bland annat: harmonisering av praxis för orosanmälningar, säkerställande av god närståendevård, genomförandet av uppdaterade rekommendationer för preventivmedel, minskning av narkotikarelaterade dödsfall bland barn och unga, utdelning av avgiftsfria mensskydd och inkontinensskydd till bostadslösa kvinnor, förutsättningarna för barnskyddets verksamhet, tidigt stöd samt resurser inom räddningsväsendet.
De övriga ärendena på föredragningslistan godkändes enligt förslagen.
