Suomen kahdeksanneksi suurin Vikingloton päävoitto paljastui voittajalle huoltoasemalla

4 156 065 euron arvoinen pelattiin Vantaan Koivukylän Nesteellä.

- Voiton jälkeisenä torstaina kävin huoltoasemalla ja siellä alettiin puhumaan, että sellainen voitto oli tullut. Siinä kassalla totesin, että mä en ole edes tarkistanut omia kuponkejani. Pyysin kassaa tulostamaan voittonumerot, katsoin niitä ja sitten totesin, että voi hemmetti, tässä on tutut numerot, voittaja kertasi ainutlaatuista hetkeään Veikkauksen onnittelupuhelun alussa.

Lopullinen varmistus miljoonavoitolle paljastui Veikkauksen sovelluksesta.

- Aloin nauramaan, menin pöytään istumaan ja kaivoin puhelimesta esiin Veikkauksen apin. Tutun henkilökunnan kanssa sitä ihmeteltiin ja totta se oli.

Vikinglottoa voittaja kertoo pelaavansa satunnaisesti. Numerot olivat kuitenkin hyvin tarkkaan valittuja ja merkityksellisiä vakionumeroita.

- Joukosta löytyy esimerkiksi omia vanhoja pelinumeroita ja sitten siellä oli myös 35 eli Jarmo Myllyksen pelinumero.

Voittorahoille oli jo mietittynä käyttökohteita.

- Todennäköisesti asuntoa ja uutta autoa alan katselemaan. Nykyinen auto ei taida mennä enää katsastuksesta läpi.

Ihan kaikkeen ei voittaja kuitenkaan usko voittorahojen riittävän.

- En näillä rahoilla vielä lähde sitä unelma-autoa ostamaan, mutta jos Eurojackpotista päävoitto napsahtaa, niin sitten kyllä tiedän jo, minkä auton ostan. Suomessa ajaminen sillä olisi hankalaa, mutta silti ostoslistalle menisi ruotsalaisen Koenigseggin valmistama superauto, voittaja kertoo seuraavista haaveistaan.

Vantaan Koivukylän Nesteellä järjestetään voiton kunniaksi kahvitus keskiviikkona 8.10. klo 9.00 alkaen.

- Pitää pohtia, jos itsekin lähtisin käymään voittokahveilla Koivukylän Nesteellä, voittaja paljastaa puhelun lopuksi.