Suomen kahdeksanneksi suurin Vikingloton päävoitto paljastui voittajalle huoltoasemalla

8.10.2025 07:37:30 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Kierroksella 39/2025 osui Vikingloton yli neljän miljoonan euron päävoitto Suomeen. Kyseessä oli pelin historian kahdeksanneksi suurin Suomeen osunut voitto. Onnekkaalle voittajalle miljoonavoitto paljastui paikan päällä voittopelin myyntipaikassa

Lottopallot odottamassa arvonnan alkamista
Vikinglotto on maailman ensimmäinen monikansallinen lottopeli, jossa on nykyisin mukana kymmenen maata

4 156 065 euron arvoinen pelattiin Vantaan Koivukylän Nesteellä.

- Voiton jälkeisenä torstaina kävin huoltoasemalla ja siellä alettiin puhumaan, että sellainen voitto oli tullut. Siinä kassalla totesin, että mä en ole edes tarkistanut omia kuponkejani. Pyysin kassaa tulostamaan voittonumerot, katsoin niitä ja sitten totesin, että voi hemmetti, tässä on tutut numerot, voittaja kertasi ainutlaatuista hetkeään Veikkauksen onnittelupuhelun alussa.

Lopullinen varmistus miljoonavoitolle paljastui Veikkauksen sovelluksesta.

- Aloin nauramaan, menin pöytään istumaan ja kaivoin puhelimesta esiin Veikkauksen apin. Tutun henkilökunnan kanssa sitä ihmeteltiin ja totta se oli.

Vikinglottoa voittaja kertoo pelaavansa satunnaisesti. Numerot olivat kuitenkin hyvin tarkkaan valittuja ja merkityksellisiä vakionumeroita.

- Joukosta löytyy esimerkiksi omia vanhoja pelinumeroita ja sitten siellä oli myös 35 eli Jarmo Myllyksen pelinumero.

Voittorahoille oli jo mietittynä käyttökohteita.

- Todennäköisesti asuntoa ja uutta autoa alan katselemaan. Nykyinen auto ei taida mennä enää katsastuksesta läpi.

Ihan kaikkeen ei voittaja kuitenkaan usko voittorahojen riittävän.

- En näillä rahoilla vielä lähde sitä unelma-autoa ostamaan, mutta jos Eurojackpotista päävoitto napsahtaa, niin sitten kyllä tiedän jo, minkä auton ostan. Suomessa ajaminen sillä olisi hankalaa, mutta silti ostoslistalle menisi ruotsalaisen Koenigseggin valmistama superauto, voittaja kertoo seuraavista haaveistaan.

Vantaan Koivukylän Nesteellä järjestetään voiton kunniaksi kahvitus keskiviikkona 8.10. klo 9.00 alkaen.

- Pitää pohtia, jos itsekin lähtisin käymään voittokahveilla Koivukylän Nesteellä, voittaja paljastaa puhelun lopuksi.

 

 

Vikingloton suurimmat suomalaisvoitot

Sija

Voitto, euroa

Paikkakunta

Ajankohta

1.

15 880 400,20

Helsinki

kierros 4/2023

2.

9 480 858,50

Lahti (5 osuuden porukka)

kierros 33/2021

3.

7 781 517,10

Helsinki

kierros 46/2012

4.

7 495 551,80

Suomussalmi

kierros 21/2015

5.

6 545 224,10

Oulu

kierros 24/2023

6.

4 573 752,00

Lahti

kierros 14/2010

7.

4 470 733

Lappeenranta

kierros 51/2018

8.

4 156 065

Vantaa

kierros 39/2025

9.

4 121 499,30

Espoo

kierros 3/2012

10.

3 308 745,80

Helsinki

kierros 49/2015

11.

3 000 000

10 osuuden porukka eri puolilta Suomea

kierros 18/2022

12.

2 695 400,60

Reisjärvi

kierros 45/2015

13.

2 695 400,60

Kuopio

kierros 45/2015

