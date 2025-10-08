Vaasaan valmistuu ensi vuonna kolme uutta päiväkotia
Vuoden 2026 aikana Vaasaan saadaan kolme uutta päiväkotia. Merikaarron päiväkoti aloittaa toimintansa tammikuussa, Gustavsborg daghem ensi kesänä ja Palosaaren päiväkoti ensi syksynä.
Merikaartoon perustetaan uusi suomenkielinen päiväkoti, jossa on neljä ryhmää. Toiminta uusissa tiloissa alkaa tammikuussa 2026.
- Uuden päiväkodin nimeksi on henkilökunnan ehdotuksen mukaan valittu Merikaarron päiväkoti. Päiväkotiryhmien nimien ehdotetaan liittyvän paikallisiin perinteisiin, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Anna Buss.
Uusi päiväkoti koostuu tilaelementeistä, ja se rakennetaan Merikaarron koulun läheisyyteen.
Perinteikäs nimi säilyy
Kasarmialueelle perustetaan uusi ruotsinkielinen päiväkoti, jossa on kahdeksan ryhmää. Toiminnan on tarkoitus alkaa kesällä 2026. Samalla toiminta lakkaa nykyisessä Gustavsborgs daghemissa ja Rådhusgatans daghemissa.
- Kyseisten päiväkotien henkilöstön toiveiden mukaan uusi päiväkoti saa perinteikkään nimen Gustavsborgs daghem. Nimi on peräisin 1800-luvulta kaupungin vanhimmasta päiväkodista, jonka osoite on aiemminkin vaihtunut, Buss kertoo.
Uusien päiväkotien nimistä päätti kasvatus- ja opetuslautakunta kokouksessaan 10.9.2025.
Palosaaren uusi päiväkoti aukeaa syksyllä
Palosaarelle peruskorjataan uusi kaksikielinen päiväkoti entisen Palosaaren koulun tiloihin. Uusi Palosaaren päiväkoti otetaan käyttöön syksyllä 2026. Kaksikielisessä päiväkodissa on tilat seitsemälle lapsiryhmälle.
Uuteen päiväkotiin muuttavat kaikki ryhmät nykyisen Palosaaren päiväkodin tiloista sekä Kaptensgatans daghem ja Vikinga förskolan.
Nykyisen Palosaaren päiväkodin vuonna 1973 rakennettu päiväkotirakennus edellyttäisi lähivuosina mittavaa ja kallista peruskorjausta, joten rakennus on päätetty purkaa ja toiminta siirtää uusiin tiloihin.
varhaiskasvatusjohtaja Anna Buss, puh. 040 610 3233, anna.buss@vaasa.fi
