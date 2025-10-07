Miksi poliitikkoja ei kiinnosta ruokaviennin edistäminen? Mikä ravintolayrittäjiä valvottaa öisin?
Suomalaisen ruokakulttuurin tulevaisuus, alan kannattavuus ja kansainvälistymisen esteet nousevat keskusteluun uudessa Gastro Talk videopodcastissa, joka julkaistaan Nelonen Median Ruutu-palvelussa 9.10.2025.
Gastro Talk on Sanoma Median ja Gastro Helsingin yhteistyössä toteuttama videopodcast-jakso, keskusteluohjelma, joka kokoaa yhteen alan huippuasiantuntijat, tutkijat ja poliitikot pohtimaan HoReCa-alan tilaa, haasteita ja mahdollisuuksia. Ohjelma tarjoaa raikkaita näkökulmia kannattavuuteen, kilpailukykyyn ja brändäykseen – sekä kysyy ääneen sen, mikä monia yrittäjiä valvottaa öisin: miksi ruokaviennistä ei ole tullut Suomelle kansainvälistä menestystarinaa?
Gastro Helsinki on Suomen suurin HoReCa alan ammattitapahtuma, joka kokoaa alan ammattilaiset, opiskelijat ja yritykset yhteen ajankohtaisen ohjelman, kilpailujen ja verkostoitumismahdollisuuksien äärelle Helsingin Messukeskuksessa 11.–12.3.2026.
Alan ääniä ja rohkeita puheenvuoroja
Keskustelua johtaa ravintoloitsija ja mediapersoona Henri Alén.
Keskustelijoina nähdään:
-
Tommi Tuominen, palkittu ravintoloitsija ja huippukokki (Demo, Finnjävel)
-
Johanna Mäkelä, ruokakulttuurin professori, Helsingin yliopisto
-
Sinuhe Wallinheimo, kansanedustaja (Kok.) ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan jäsen
-
Kommenttipuheenvuoroja ohjelmassa antavat lisäksi:
Noora Haatainen, Business Manager, Gastro Helsinki
Timo Lappi, toimitusjohtaja, MaRa ry
“Olisi hienoa, jos päättäjiä edes vähän kiinnostaisi”
Ohjelmassa kuultavissa keskusteluissa ei säästellä sanoja. Huippukokki Tommi Tuominen nostaa esiin poliittisen tahdon puutteen ruokaviennin edistämisessä:
“Mun mielestä ensimmäinen askel olisi se, että me saatais valtion päättäjien ja johtajien tasolta se, että heitä edes pikkasen kiinnostaisi.”
Tuominen vertaa tilannetta muihin maihin, joissa ministerit ja jopa kuninkaalliset osallistuvat ruokakilpailujen tukemiseen. Presidentti Alexander Stubbia on kysytty tukemaan suomalaisten osallistumista Bocuse d’Or -kilpailuun aiemmin tuloksetta.
Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo lupaa tarttua asiaan heti:
“Puhun tästä heti Orpon kanssa – sain kuusi ministeriä Jyväskylän Ralliin, kyllä kaksi löytyy ruoka-alan kilpailuunkin.”
Ohjelmassa keskustellaan myös ravintola-alan verotuksesta. Tuominen nostaa esiin erityisesti korkean alkoholiverotuksen vaikutuksen:
“Moni ulkomaalainen juo Suomessa vettä, kun katsoo viinilistojen hintoja.”
Wallinheimo myöntää, että verotusta on vaikea keventää, mutta keskustelu on välttämätön.
Ratkaisuja, ei vain ongelmia
Gastro Talk ei jää ongelmien äärelle, vaan etsii myös ratkaisuja. Ohjelma avaa näkymiä siihen, miten suomalainen ruokakulttuuri voi kasvaa kansainväliseksi menestystarinaksi ja miten yhteistyöllä voidaan vahvistaa alan kilpailukykyä.
Ohjelman ideasta ja tuotannosta vastaavat Gastro Helsingin markkinoinnista vastaava Heidi Ekholm-Talas ja Sanoman vastaava tuottaja Jani Koskinen.
FAKTAT: GASTRO TALK
-
Julkaisupäivä: 9.10.2025
-
Katsottavissa: Ruutu (Nelonen Media)
-
Tuotanto: Sanoma Media & Gastro Helsinki
-
Juontaja: Henri Alén
-
Keskustelijat: Tommi Tuominen, Johanna Mäkelä, Sinuhe Wallinheimo
-
Kommenttipuheenvuorot: Noora Haatainen, Timo Lappi
Gastro Talk julkaistaan Ruudussa: https://www.ruutu.fi/ohjelmat/gastro-talk
Gastro Helsinki on Suomen suurin HoReCa-alan ammattitapahtuma, joka kokoaa yhteen alan ammattilaiset, opiskelijat ja yritykset. Tapahtuman järjestää Helsingin Messukeskus, jonka tulo- ja työllisyysvaikutus vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle oli 245 miljoonaa euroa ja 3335 henkilötyövuotta. Gastro Helsinki järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 11.–12.3.2026, ja se tarjoaa ajankohtaista ohjelmaa, kilpailuja ja verkostoitumismahdollisuuksia koko HoReCa-toimialalle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heidi Ekholm-TalasBrand Marketing & Communications Specialist
tapahtumat
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
