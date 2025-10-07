Miksi poliitikkoja ei kiinnosta ruokaviennin edistäminen? Mikä ravintolayrittäjiä valvottaa öisin?

Gastro Talk on Sanoma Median ja Gastro Helsingin yhteistyössä toteuttama videopodcast-jakso, keskusteluohjelma, joka kokoaa yhteen alan huippuasiantuntijat, tutkijat ja poliitikot pohtimaan HoReCa-alan tilaa, haasteita ja mahdollisuuksia. Ohjelma tarjoaa raikkaita näkökulmia kannattavuuteen, kilpailukykyyn ja brändäykseen – sekä kysyy ääneen sen, mikä monia yrittäjiä valvottaa öisin: miksi ruokaviennistä ei ole tullut Suomelle kansainvälistä menestystarinaa?

Gastro Helsinki on Suomen suurin HoReCa alan ammattitapahtuma, joka kokoaa alan ammattilaiset, opiskelijat ja yritykset yhteen ajankohtaisen ohjelman, kilpailujen ja verkostoitumismahdollisuuksien äärelle Helsingin Messukeskuksessa 11.–12.3.2026.

Alan ääniä ja rohkeita puheenvuoroja

Keskustelua johtaa ravintoloitsija ja mediapersoona Henri Alén.

Keskustelijoina nähdään:

Tommi Tuominen, palkittu ravintoloitsija ja huippukokki (Demo, Finnjävel)

Johanna Mäkelä, ruokakulttuurin professori, Helsingin yliopisto

Sinuhe Wallinheimo, kansanedustaja (Kok.) ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan jäsen

Kommenttipuheenvuoroja ohjelmassa antavat lisäksi:

Noora Haatainen, Business Manager, Gastro Helsinki

Timo Lappi, toimitusjohtaja, MaRa ry

“Olisi hienoa, jos päättäjiä edes vähän kiinnostaisi”

Ohjelmassa kuultavissa keskusteluissa ei säästellä sanoja. Huippukokki Tommi Tuominen nostaa esiin poliittisen tahdon puutteen ruokaviennin edistämisessä:

“Mun mielestä ensimmäinen askel olisi se, että me saatais valtion päättäjien ja johtajien tasolta se, että heitä edes pikkasen kiinnostaisi.”

Tuominen vertaa tilannetta muihin maihin, joissa ministerit ja jopa kuninkaalliset osallistuvat ruokakilpailujen tukemiseen. Presidentti Alexander Stubbia on kysytty tukemaan suomalaisten osallistumista Bocuse d’Or -kilpailuun aiemmin tuloksetta.

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo lupaa tarttua asiaan heti:

“Puhun tästä heti Orpon kanssa – sain kuusi ministeriä Jyväskylän Ralliin, kyllä kaksi löytyy ruoka-alan kilpailuunkin.”

Ohjelmassa keskustellaan myös ravintola-alan verotuksesta. Tuominen nostaa esiin erityisesti korkean alkoholiverotuksen vaikutuksen:

“Moni ulkomaalainen juo Suomessa vettä, kun katsoo viinilistojen hintoja.”

Wallinheimo myöntää, että verotusta on vaikea keventää, mutta keskustelu on välttämätön.

Ratkaisuja, ei vain ongelmia

Gastro Talk ei jää ongelmien äärelle, vaan etsii myös ratkaisuja. Ohjelma avaa näkymiä siihen, miten suomalainen ruokakulttuuri voi kasvaa kansainväliseksi menestystarinaksi ja miten yhteistyöllä voidaan vahvistaa alan kilpailukykyä.

Ohjelman ideasta ja tuotannosta vastaavat Gastro Helsingin markkinoinnista vastaava Heidi Ekholm-Talas ja Sanoman vastaava tuottaja Jani Koskinen.

FAKTAT: GASTRO TALK

Julkaisupäivä: 9.10.2025

Katsottavissa: Ruutu (Nelonen Media)

Tuotanto: Sanoma Media & Gastro Helsinki

Juontaja: Henri Alén

Keskustelijat: Tommi Tuominen, Johanna Mäkelä, Sinuhe Wallinheimo

Kommenttipuheenvuorot: Noora Haatainen, Timo Lappi

Gastro Talk julkaistaan Ruudussa: https://www.ruutu.fi/ohjelmat/gastro-talk

