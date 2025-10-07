HSY rakentaa vesihuoltotunnelia Esplanadin alla Helsingissä
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY rakentaa vesihuoltotunnelin, jonka louhinnan urakoitsija YIT Infra käynnistää Esplanadin alueella lokakuussa 2025. Kesällä 2026 louhinta siirtyy Mannerheimintien länsipuolelle. Maanpäälliset työt Esplanadin puistossa toteutetaan talvikaudella 2026–2027.
Kaartinkaupungin ja Kampin kaupunginosien alle sijoittuvaa tunnelia rakennetaan pääosin maan alla. Työt on suunniteltu niin, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän alueella liikkuvia. Alueelle ei ole tulossa merkittäviä poikkeusjärjestelyjä liikenteelle tunnelilouhinnan aikana, vaan kaikki työmaaliikenne tapahtuu Helsingin keskustan huoltotunnelin kautta.
- Uudella vesihuoltotunnelilla pystymme jatkossa parantamaan sateiden aiheuttamien jäteveden ylivuotojen hallintaa ja näin vähentämään alueen kuormitusta Itämereen, kertoo HSY:n hankepäällikkö Hanna Yli-Tolppa. Lisäksi tunneli luo mahdollisuuden eriyttää nykyiset huonokuntoiset sekaviemärit, jotka tällä hetkellä aiheuttavat toistuvaa kunnossapidon tarvetta, hajuongelmia ja nostavat vahinkoriskiä, hän jatkaa.
Rakentamisen tärinä- ja ympäristövaikutuksia seurataan
Vaikutusalueen kiinteistöissä pidetään katselmukset ennen tunnelilouhintojen aloittamista tai siirtymistä kiinteistöjen lähistölle. Lisäksi urakan vaikutusalueella tehdään erilaisia ympäristöseurantoja kuten tärinämittausta, pohjavesipinnan ja –laadun tarkkailua ja painumamittauksia.
- Tiedotamme louhintatöiden etenemisestä ja työmaan vaikutuksista alueen asukkaille säännöllisesti työmaatiedotteilla sekä verkkosivuilla. Haluamme varmistaa, että kaikki pysyvät ajan tasalla töiden etenemisestä ja mahdollisista muutoksista. Ympäristöseurannoissa havaittuihin poikkeamiin reagoimme yhteistyössä HSY:n kanssa, kertoo Kalliorakentamisen yksikönjohtaja Visa Myllymäki YIT Infralta.
Tunneli käynnistää alueen vanhan sekaviemäriverkoston uudistamisen
Vesihuoltotunnelin rakentaminen käynnistää Esplanadin alueella merkittävän uudistuksen, jonka tavoitteena on taata alueen vesihuolto pitkälle tulevaisuuteen. Uudistuksessa Kluuvin ja Kaartinkaupungin alueen vanha sekaviemäriverkosto eriytetään HSY:n ja Helsingin kaupungin yhteistyönä. Esplanadin alueen vesihuoltoverkoston saneeraus sekä sekaviemäröinnin eriyttäminen aloitetaan arviolta vuonna 2028, ensimmäisenä alueena Pohjoisesplanadi. Vaiheistusta ja aikataulutusta suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.
Mitä eriyttäminen tarkoittaa
Helsingin kantakaupungin vanhassa sekaviemäriverkostossa jätevedet ja hulevedet kulkeutuvat yhteiseen viemäriin, joka ohjaa ne Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Eriyttämällä viemärit voidaan jätevedet johtaa edelleen puhdistamolle ja hulevedet lähivesistöön. Tämä vähentää katutulvia ja pienentää jäteveden ylivuotoriskiä.
Lisätietoja:
HSY: hankepäällikkö Hanna Yli-Tolppa, puh. 050 339 4219
YIT Infra: yksikönjohtaja Visa Myllymäki, puh. 020 433 111 (vaihde)
Tietoja julkaisijasta
Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.
Tehdään yhdessä maailman kestävin kaupunkiseutu!
