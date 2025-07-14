Åre Glögg Extra Torr – poikkeuksellisen kuiva punaviiniglögi haastaa suomalaisen glögiperinteen

Suomen glögimarkkinoille on saapunut uutuus, joka ravistelee totuttuja makutottumuksia. Alkoista löytyvä Åre Glögg Extra Torr rödvinsglögg on punaruskea, hapokas ja keskitäyteläinen glögi, jonka aromimaailmassa korostuvat Tempranillo viinin kypsä hedelmäisyys, kardemumma, hentoinen inkivääri ja kevyt neilikka.

Galatea Beverages Oy:n tuotepäällikkö Anssi Kannisto taustoittaa tuotteen syntytarinaa seuraavasti:

“Miksi kaikki glögit ovat aina niin makeita ja vahvoja? Voisiko glögi olla jotain sellaista, mitä tekee mieli ottaa toinenkin muki? Halusimme kehittää uutuusglögin, joka olisi kaikkea muuta kuin makea. Päädyimme pitkän tuotekehityksen jälkeen Åre Glögg Extra Torr -reseptiin, jonka pohjana on poikkeuksellisen laadukas Tempranillo punaviini. Jos punaviiniglögin pohjaviini on heikkoa laadultaan ja maultaan, pitää se usein peittää suurella sokerin käytöllä, voimakkailla mausteilla ja runsaalla alkoholin määrällä. Lopputulos ylitti kaikki odotuksemme. Se on täydellinen kuluttajille, jotka haluavat glöginsä helposti lähestyttävänä, tasapainoisena ja vähemmän sokeria sisältävänä.”

Tyyliltään Åre Glögg on keskieurooppalainen, enemmän viinimäisempi lämmitettävä juoma, jossa mausteet eivät ole pääosassa, vaan maku rakentuu raikkaudesta, hedelmäisyydestä ja juotavuudesta.

Glögi Suomessa – vahva perinne, uusi suunta

Glögi on suomalaisen joulun kiistaton klassikko, mutta kuluttajien maku on liikkunut perinteisestä makeudesta kohti kuivempia ja viinimäisempiä vaihtoehtoja. Åre Glögg edustaa tätä uutta suuntaa: se on suunniteltu nautiskeluun, mutta toimii myös ruokapöydässä – esimerkiksi juustojen, paahdettujen pähkinöiden ja suolaisten piirakoiden kanssa.

Saatavilla lähes kaikista Alkon myymälöistä ympäri Suomea.