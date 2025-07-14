Åre Glögg Extra Torr – poikkeuksellisen kuiva punaviiniglögi haastaa suomalaisen glögiperinteen
Pitääkö glögin aina olla sokerisen makeaa? Ruotsista saapuva Åre Glögg Extra Torr (8 %) on punaviinipohjainen, poikkeuksellisen kuiva glögi, joka tuo sesonkiin viinimäisen modernin tulkinnan – parempi viini, vähemmän makeutta, enemmän luonnetta.
Suomen glögimarkkinoille on saapunut uutuus, joka ravistelee totuttuja makutottumuksia. Alkoista löytyvä Åre Glögg Extra Torr rödvinsglögg on punaruskea, hapokas ja keskitäyteläinen glögi, jonka aromimaailmassa korostuvat Tempranillo viinin kypsä hedelmäisyys, kardemumma, hentoinen inkivääri ja kevyt neilikka.
Galatea Beverages Oy:n tuotepäällikkö Anssi Kannisto taustoittaa tuotteen syntytarinaa seuraavasti:
“Miksi kaikki glögit ovat aina niin makeita ja vahvoja? Voisiko glögi olla jotain sellaista, mitä tekee mieli ottaa toinenkin muki? Halusimme kehittää uutuusglögin, joka olisi kaikkea muuta kuin makea. Päädyimme pitkän tuotekehityksen jälkeen Åre Glögg Extra Torr -reseptiin, jonka pohjana on poikkeuksellisen laadukas Tempranillo punaviini. Jos punaviiniglögin pohjaviini on heikkoa laadultaan ja maultaan, pitää se usein peittää suurella sokerin käytöllä, voimakkailla mausteilla ja runsaalla alkoholin määrällä. Lopputulos ylitti kaikki odotuksemme. Se on täydellinen kuluttajille, jotka haluavat glöginsä helposti lähestyttävänä, tasapainoisena ja vähemmän sokeria sisältävänä.”
Tyyliltään Åre Glögg on keskieurooppalainen, enemmän viinimäisempi lämmitettävä juoma, jossa mausteet eivät ole pääosassa, vaan maku rakentuu raikkaudesta, hedelmäisyydestä ja juotavuudesta.
Glögi Suomessa – vahva perinne, uusi suunta
Glögi on suomalaisen joulun kiistaton klassikko, mutta kuluttajien maku on liikkunut perinteisestä makeudesta kohti kuivempia ja viinimäisempiä vaihtoehtoja. Åre Glögg edustaa tätä uutta suuntaa: se on suunniteltu nautiskeluun, mutta toimii myös ruokapöydässä – esimerkiksi juustojen, paahdettujen pähkinöiden ja suolaisten piirakoiden kanssa.
Saatavilla lähes kaikista Alkon myymälöistä ympäri Suomea.
Yhteyshenkilöt
Anssi KannistoGalatea Beverages OyPuh:+358443318035anssi.kannisto@galatea.fi
Kuvat
Galatea Beverages Oy
Teemme viinien, oluiden ja väkevien alkoholijuomien vastuullista kauppaa aktiivisella ja pikäjänteisellä yhteistyöllä kaiken tasoisten kumppanien kanssa aloittavista startupeista maailman johtaviin toimijoihin
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Galatea Beverages Oy
Ukrainalainen MOVA Anti-Imperial Stout – olut, joka sanoo ei sorrolle14.7.2025 11:28:18 EEST | Tiedote
Ukrainalaisen MOVA-panimon Anti-Imperial Stout saapui Alkon valikoimaan alkuvuodesta 2025. Kyseessä ei ole vain stout, vaan kokonainen tarina. Tumma, vahva ja periksiantamaton olut, joka syntyi vastalauseena sodalle ja sorrolle. Se ei ole imperiumin olut, vaan sen vastainen.
Ukrainalaista Obolon-olutta myyty Suomessa jo yli neljä miljoonaa tölkkiä16.6.2025 10:44:46 EEST | Tiedote
Suomalaiset ovat tukeneet Ukrainaa ostamalla kiovalaispanimon Obolon-olutta yli neljä miljoonaa tölkkiä heinäkuusta 2022 alkaen, jolloin Suomeen saapui ensimmäinen 40 000 tölkin erä olutta.
Ruukin kyläkauppa myy enemmän ukrainalaisolutta kuin moni isompi kauppa12.6.2025 12:42:19 EEST | Tiedote
Ukrainalainen Obolon-olut on saanut yllättävän suosion Pohjois-Pohjanmaalla Ruukin K-Marketissa. Galatea Beverages Oy alkoi tuoda olutta Suomeen Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen vuonna 2022, ja nykyään sitä on myyty Suomessa yli neljä miljoonaa tölkkiä.
Obolon.fi-verkkokaupalla apua Ukrainaan7.3.2025 08:35:38 EET | Tiedote
Ukrainalaisia oluita ja viinejä maahantuova Galatea Beverages Oy perusti vuonna 2024 Obolon.fi-verkkokaupan. Sen koko arvonlisäveroton liikevaihto lahjoitetaan Suomessa toimiville järjestöille, joilla on kotimainen rahankeräyslupa ja jotka tukevat Ukrainaa rintaman läheisyydessä.
Ukrainalaisen käsityöläispanimon oluet Alkoon – maistiaisia Dnipron panimokulttuurista6.2.2025 11:04:33 EET | Tiedote
Olutvalikoima Alkon hyllyillä on entistä laadukkaampi, kun ukrainalainen MOVA-panimo tuo käsityöläisoluensa Alkon valikoimiin. Dnipronilaispanimo tuo Suomeen kolme olutta, joista yksi on Anti-Imperial Stout.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme