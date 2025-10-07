OYSin uudistaminen etenee – C-rakennuksen toteutusvaiheen sopimus allekirjoitettiin
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ja NCC Suomi Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Oulun yliopistollisen sairaalan C-rakennuksen toteutuksesta.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ja NCC Suomi Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen OYSin uuden C-rakennuksen toteutuksesta.
Uusi C-rakennus nousee OYSin nykyisen, parhaillaan purettavan K-rakennusosan paikalle. Rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2025–2029.
Poliklinikkatoimintaa ja opetuksen tiloja
C-rakennus kokoaa yhteen erikoissairaanhoidon avohoitoa ja opetusta, ja sen suunnittelussa on panostettu toiminnallisuuteen, kustannustehokkuuteen ja yhteiskäyttöön. Rakennukseen sijoitetaan muun muassa erikoissairaanhoidon poliklinikoita ja päiväsairaalatoimintaa, patologian laboratoriot, opetus- ja koulutustiloja sekä opetuspainotteinen sosiaali- ja terveyskeskus.
” C-rakennus ei ole tekniikaltaan yhtä vaativa kuin aiemmin uudistamisohjelmassa valmistuneet rakennukset, mutta rakentamisen kannalta rakennuspaikka on aiempia hankkeita vaativampi. Tilat on suunniteltu tilatehokkaasti siten, että esimerkiksi poliklinikkatiloja tullaan rakentamaan vähemmän kuin niitä on vanhassa sairaalassa. Yhteiskäyttöisyys sekä muunto- ja käyttöjoustavuus tulevat aidosti näkymään käytännön arjessa,” OYS 2030 -ohjelman ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio kertoo.
Uudisrakennus rakennetaan allianssimallilla
Nyt alkavaa toteutusvaihetta edelsi kehitysvaihe, jonka aikana allianssissa määriteltiin yhteistyössä rakennuksen tekniset vaatimukset. Tampion mukaan varsinaiseen rakentamiseen voidaan nyt edetä suunnitelmalla, joka sekä istuu hankkeelle asetettuun tiukkaan talousraamiin että toisaalta täyttää sairaalan toiminnan tiloille asettamat vaatimukset.
”Siitä iso kiitos jälleen kerran niin NCC:n tiimille kuin suunnittelijoille ja käyttäjäryhmillemme. Kaiken taustalla on pitkän yhteistyön mukana vahvistunut luottamus osapuolien välille ja huippuammattilaisten saumaton yhteistyö.”
C-hankkeen kokonaisbudjetti on 235,3 miljoonaa euroa, mikä kattaa myös uudisrakennuksen yhteyteen rakennettavan maanalaisen pysäköinnin rakentamisen. C-talon hanke kuuluu juuri valmistuneen F-talon kanssa OYS 2030-ohjelman toiseen vaiheeseen. Jo aiemmin sairaalakampukselle ovat valmistuneet A-, B- ja E-talot.
Yhteyshenkilöt
Kari-Pekka TampioOhjelmajohtaja, OYS 2030 -uudistamisohjelma, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 151 4005kari-pekka.tampio@pohde.fi
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Aluehallitus käsitteli pelastustoimen palvelutasopäätöstä, dynaamista hankintajärjestelmää vuokrattaville toimitiloille ja kansainvälisen hoitajarekrytoinnin puitejärjestelyä7.10.2025 19:29:27 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 7.10.2025 varapuheenjohtaja Mika Rämetin johdolla. Aluehallitus käsitteli pelastustoimen palvelutasopäätöstä, dynaamista hankintajärjestelmää vuokrattavien toimitilojen hankkimista varten ja kansainvälisen hoitajarekrytoinnin puitejärjestelyä.
OYSin uusi F-rakennus on valmistunut7.10.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Uudisrakennuksen ovet avautuvat potilaille marraskuussa.
Pohde kehittänyt palliatiivisen ja saattohoidon mallia – osaaminen vahvistunut ja kehitystyö jatkuu edelleen6.10.2025 09:24:44 EEST | Tiedote
Koko Pohteen laajuista yhteneväistä palliatiivisen ja saattohoidon toimintamallia on kehitetty keskeisenä osana Pohteen kotisairaalaverkoston kehittämistä.
Pysytään pystyssä – kaatumisen ehkäisyn teemaviikkoa vietetään ensi viikolla6.10.2025 08:51:25 EEST | Tiedote
Kaatumiset ovat yksi merkittävimmistä ikääntyneiden terveysriskeistä. Tilastojen mukaan joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu vähintään kerran vuodessa. Ne voivat johtaa vakaviin seurauksiin, kuten murtumiin, toimintakyvyn heikkenemiseen tai sosiaaliseen eristäytymiseen.
Pohteen vammaisneuvosto kokoontui keskiviikkona 1.10.2025 ensimmäiseen järjestäytymiskokoukseen.2.10.2025 14:33:47 EEST | Tiedote
Uusi vammaisneuvosto kävi vilkasta keskustelua uudesta vammaispalvelulaista, joka tuli voimaan tämän vuoden alusta. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen vammaisneuvoston jäsenet halusivat tietoa, mitä muutoksia uusi laki tuo vammaisten henkilöiden palveluihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme