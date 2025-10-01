Finnsecurity ry julkaisi yksityisen turvallisuusalan suhdannekatsauksen

Finnsecurity ry:n teettämän yksityisen turvallisuusalan suhdannekatsauksen mukaan viime aikojen turvallisuustilanteen ja tietoisuuden muutos ovat vaikuttaneet kysyntää vahvistavasti. Samalla niin henkilöstön kuin asiakkaiden osaamisvaatimukset ovat kasvaneet.

-Kyselyyn vastanneiden mukaan muun muassa kohteiden turvatasoa on nostettu, kohdevalvonnan kysyntä on kasvanut voimakkaasti sekä vanhentuneita järjestelmiä on uusittu, toteaa Finnsecurityn yritystiimin puheenjohtaja Mirva Viljakainen.

Henkilöstön turvallisuuskoulutuksen tarve on kasvanut sekä turvallisuussektorilla että muiden alojen asiakaspalvelussa toimivilla.

Turvallisuuskonsultoinnissa nähdään kasvua kaikissa sen tarjoamissa palveluissa.

Valmius- ja varautumisasioihin panostetaan hankinnoin. Voimakkain kysynnän kasvu nähdään korkeimman turvallisuusluokituksen tuotteissa ja -asiakkuuksissa.

Turvallisuusalan sääntelyssä nähdään sekä hyviä että huonoja puolia, samalla koulutuksen puutteet tunnustetaan

Turvallisuusalan sääntelyssä (muun muassa NIS2, CER, GDPR) suurin osa suhdannekyselyn vastaajista toteaa asiakkaiden vaatimusten kiristyneen ja tarkentuneen.

-Toimiala itse kokee myös vahvasti, että oman henkilöstön koulutus- ja osaamistarve ovat kasvaneet. Samalla vaatimukset järjestelmätoimittajille ovat selvästi tiukentuneet, tiivistää Viljakainen.



Lisääntyvään sääntelyyn vastaamiseksi turvallisuusalalla nähdään alati vahvistuvaa koulutustarvetta ja toivotaan enemmän koulutustarjontaa.



Viljakainen toteaa kyselyn vastauksista, että vaatimusten kasvamista pidetään toisaalta myös hyvänä kehityksenä alan yleisen osaamisen paranemisen näkökulmasta.

Monimutkaisen sääntelyn tulkinta voi olla haastavaa asiakassuhteiden tasolla molemmille osapuolille, mutta tähänkin kyetään vaikuttamaan koulutuksella, kouluttautumalla ja tiedottamalla.

Vaikka turvallisuusalan koulutuksessa nähdään paljonkin kehittämisen varaa, yrityskohtaisesti reilusti yli puolet vastaajista katsoo nykyisen koulutustarjonnan vastaavan ”hyvin omia tarpeita”. Eniten lisäkoulutustarpeita nähdään asiantuntijatason tehtävissä, seuraavaksi eniten projektipäällikkö- ja turvalaiteasiantuntijan rooleissa.

Yhteistyötä turvallisuusalaa kouluttavien kanssa pidetään välttämättömänä, tosin koulutuksen sisällöissä paljon kehitettävää

Vajaa puolet kyselyyn vastanneista toteaa tekevänsä yhteistyötä turvallisuusalaa kouluttavien oppilaitosten kanssa, mutta ilmaisee, että sitä voisi tehdä nykyistä enemmänkin.

Muutamat vastaajat eivät pidä yhteistyötä tarpeellisena. Sama määrä puolestaan toteaa, ettei sellaista itsellä ole vielä ollut, mutta kiinnostusta yhteistyöhön löytyy.

Turvallisuusalan koulutustarpeisiin perehtyneet vastaajat toteavat, että ammatillisen koulutuksen tasolla ei ole riittävästi resursseja ja koulutus sisältöineen sekä opiskelijoiden toiveet ja osaaminen eivät aina kohtaa.



Huolenaiheena pidetään lisäksi ammatillisen koulutuksen tuen päättymistä ja koulutusleikkauksia ylipäätään. Henkilöstön täydennyskoulutus on osoittautunut siksi yhä haasteellisemmaksi.



Monet yritykset joutuvat kouluttamaan itse esimerkiksi asennus- ja ylläpitohenkilöstönsä, koska ammattien peruskoulutus ei ole riittävällä tasolla.

Finnsecurityn kesällä ja alkusyksystä 2025 toteuttamaan turvallisuusalan suhdannekyselyyn vastasi yhteensä 60 alan ammattilaista ja turvallisuussektorin erityyppisten organisaatioiden edustajaa. Kysely osoitettiin useille sadoille turvallisuusalan toimijoille. Puolet vastaajista oli turvajärjestelmien toimittajia tai valmistajia, kolmannes tarjosi turvallisuuspalveluita, sisältäen turvasuunnittelun. Vuonna 1978 perustettu Finnsecurity ry on toteuttanut toimialan markkinatilannetta kartoittavan kyselytutkimuksen lähes vuosittain.