Finnsecurity ry julkaisi yksityisen turvallisuusalan suhdannekatsauksen
Turvallisuustilanteen epävarmuus vahvistaa alan markkinaa ja lisää sekä turvapalveluiden että -tuotteiden kysyntää – samalla toimijoiden osaamistarpeet lisääntyvät. CERTEGO Oy tiedottaa yksityisen turvallisuusalan suhdannekatsauksesta Finnsecurityn yritystiimin edustajana.
Finnsecurity ry:n teettämän yksityisen turvallisuusalan suhdannekatsauksen mukaan viime aikojen turvallisuustilanteen ja tietoisuuden muutos ovat vaikuttaneet kysyntää vahvistavasti. Samalla niin henkilöstön kuin asiakkaiden osaamisvaatimukset ovat kasvaneet.
-Kyselyyn vastanneiden mukaan muun muassa kohteiden turvatasoa on nostettu, kohdevalvonnan kysyntä on kasvanut voimakkaasti sekä vanhentuneita järjestelmiä on uusittu, toteaa Finnsecurityn yritystiimin puheenjohtaja Mirva Viljakainen.
Henkilöstön turvallisuuskoulutuksen tarve on kasvanut sekä turvallisuussektorilla että muiden alojen asiakaspalvelussa toimivilla.
Turvallisuuskonsultoinnissa nähdään kasvua kaikissa sen tarjoamissa palveluissa.
Valmius- ja varautumisasioihin panostetaan hankinnoin. Voimakkain kysynnän kasvu nähdään korkeimman turvallisuusluokituksen tuotteissa ja -asiakkuuksissa.
Turvallisuusalan sääntelyssä nähdään sekä hyviä että huonoja puolia, samalla koulutuksen puutteet tunnustetaan
Turvallisuusalan sääntelyssä (muun muassa NIS2, CER, GDPR) suurin osa suhdannekyselyn vastaajista toteaa asiakkaiden vaatimusten kiristyneen ja tarkentuneen.
-Toimiala itse kokee myös vahvasti, että oman henkilöstön koulutus- ja osaamistarve ovat kasvaneet. Samalla vaatimukset järjestelmätoimittajille ovat selvästi tiukentuneet, tiivistää Viljakainen.
Lisääntyvään sääntelyyn vastaamiseksi turvallisuusalalla nähdään alati vahvistuvaa koulutustarvetta ja toivotaan enemmän koulutustarjontaa.
Viljakainen toteaa kyselyn vastauksista, että vaatimusten kasvamista pidetään toisaalta myös hyvänä kehityksenä alan yleisen osaamisen paranemisen näkökulmasta.
Monimutkaisen sääntelyn tulkinta voi olla haastavaa asiakassuhteiden tasolla molemmille osapuolille, mutta tähänkin kyetään vaikuttamaan koulutuksella, kouluttautumalla ja tiedottamalla.
Vaikka turvallisuusalan koulutuksessa nähdään paljonkin kehittämisen varaa, yrityskohtaisesti reilusti yli puolet vastaajista katsoo nykyisen koulutustarjonnan vastaavan ”hyvin omia tarpeita”. Eniten lisäkoulutustarpeita nähdään asiantuntijatason tehtävissä, seuraavaksi eniten projektipäällikkö- ja turvalaiteasiantuntijan rooleissa.
Yhteistyötä turvallisuusalaa kouluttavien kanssa pidetään välttämättömänä, tosin koulutuksen sisällöissä paljon kehitettävää
Vajaa puolet kyselyyn vastanneista toteaa tekevänsä yhteistyötä turvallisuusalaa kouluttavien oppilaitosten kanssa, mutta ilmaisee, että sitä voisi tehdä nykyistä enemmänkin.
Muutamat vastaajat eivät pidä yhteistyötä tarpeellisena. Sama määrä puolestaan toteaa, ettei sellaista itsellä ole vielä ollut, mutta kiinnostusta yhteistyöhön löytyy.
Turvallisuusalan koulutustarpeisiin perehtyneet vastaajat toteavat, että ammatillisen koulutuksen tasolla ei ole riittävästi resursseja ja koulutus sisältöineen sekä opiskelijoiden toiveet ja osaaminen eivät aina kohtaa.
Huolenaiheena pidetään lisäksi ammatillisen koulutuksen tuen päättymistä ja koulutusleikkauksia ylipäätään. Henkilöstön täydennyskoulutus on osoittautunut siksi yhä haasteellisemmaksi.
Monet yritykset joutuvat kouluttamaan itse esimerkiksi asennus- ja ylläpitohenkilöstönsä, koska ammattien peruskoulutus ei ole riittävällä tasolla.
Finnsecurityn kesällä ja alkusyksystä 2025 toteuttamaan turvallisuusalan suhdannekyselyyn vastasi yhteensä 60 alan ammattilaista ja turvallisuussektorin erityyppisten organisaatioiden edustajaa. Kysely osoitettiin useille sadoille turvallisuusalan toimijoille. Puolet vastaajista oli turvajärjestelmien toimittajia tai valmistajia, kolmannes tarjosi turvallisuuspalveluita, sisältäen turvasuunnittelun. Vuonna 1978 perustettu Finnsecurity ry on toteuttanut toimialan markkinatilannetta kartoittavan kyselytutkimuksen lähes vuosittain.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Joona Vuorenpää
Toiminnanjohtaja
Finnsecurity ry
+358 50 5987 063
joona.vuorenpaa@finnsecurity.fi
Mirva Viljakainen
Yritystiimin puheenjohtaja
Finnsecurity ry
+358 50 344 9274
mirva.viljakainen@certego.fi
Kuvat
Liitteet
Linkit
Turvallisuutta osaamisella ja yhteistyöllä - Finnsecurity ry
Finnsecurity on turva-alan toimijoiden yhteistyöjärjestö. Sen tehtävänä on edistää suomalaisen turvallisuusalan toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Finnsecurityyn kuuluu noin 470 yritys-, yhteisö- ja henkilöjäsentä. www.finnsecurity.fi
Edelläkävijän turvallisuusratkaisuja - CERTEGO
CERTEGO on pohjoismainen turvallisuusratkaisuiden ja -palveluiden asiantuntija. Toteutamme asiakkaan liiketoimintaan integroituvia turvallisuusteknologian kokonaisratkaisuja kattavine palveluineen koko laitteiston elinkaarelle. Suunnittelemme, asennamme, hallinnoimme ja ylläpidämme kestäviä ja älykkäitä ratkaisuja mm. lukitukseen, kulunvalvontaan, työaikaan, kameravalvontaan sekä hälytinjärjestelmään. CERTEGO toimii yli 70 paikkakunnalla Pohjoismaissa, työllistää yli 1 200 henkilöä ja liikevaihto on yli 210 miljoonaa euroa. Osaamisemme ja kokemuksemme takaavat, että olemme turvallinen kumppani asiakkaille kaikilla toimialoilla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Certego
Ennakointia ja varautumista tukevia turvallisuuspalveluita - CERTEGO Suomen johtoryhmässä muutoksia1.10.2025 10:07:28 EEST | Tiedote
CERTEGO Suomen Palvelut-yksikön sekä CERTEGO 24/7:n tuottamat palvelut keskitetään yhteen yksikköön lokakuusta 2025 alkaen. Keskitettyjen palvelujen tavoitteena on helpottaa asiakkaiden ennakointia ja varautumista erilaisiin uhkatilanteisiin, sekä varmistaa palveluiden mahdollisimman tehokas tuottaminen ja skaalaaminen.
Verkadan ratkaisut täydentämään CERTEGOn fyysisen turvallisuuden valikoimaa25.6.2025 10:52:38 EEST | Tiedote
CERTEGO tuo Verkadan kokonaisvaltaisen turvallisuusalustan ja -tuotteet osaksi valikoimaansa Suomessa. Verkada on maailman johtava pilvipohjaisen fyysisen turvallisuuden ratkaisutoimittaja.
CERTEGO 24/7 – luonnollinen jatkumo K2 Turvapalveluille2.6.2025 11:17:56 EEST | Tiedote
K2 Turvapalveluiden nimi vaihtuu CERTEGO 24/7:ksi. K2 Turvapalvelut on ollut osa CERTEGO-konsernia maaliskuusta 2024 saakka - nimenmuutoksella yhdistämme asiantuntemuksemme yhden kattobrändin alle ja esittäydymme kokonaisvaltaisina turvallisuus-, ennakointi- ja valvontapalveluiden tarjoajina Suomessa ja Pohjoismaissa.
Turvallisempi huominen syntyy tiiviissä yhteistyössä - CERTEGOn vuosikatsaus 202423.5.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Arjen suunnitelmallisuudella ja systemaattisella tekemisellä on iso vaikutus liiketoiminnan onnistumiseen ja tulokseen. Tätä pohjaa rakensimme CERTEGOlla vuonna 2023 ja sen pohjalta ponnistimme innokkaina uuteen vuoteen tammikuussa 2024.
CERTEGO ostaa Monitor Larm & Bevakningin sekä Låset i Centrumin16.5.2025 15:38:00 EEST | Tiedote
CERTEGO-konserni jatkaa kasvuaan ja vahvistaa nyt läsnäoloaan Göteborgin alueella ostamalla turvayritykset Monitor Larm & Bevakning (Monitor) ja Låset i Centrum. Yrityskaupan myötä CERTEGO:sta tulee yksi Göteborgin suurimmista turvallisuusratkaisujen tarjoajista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme