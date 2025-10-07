Helsinkiläisten influenssa- ja koronarokotukset jatkuvat 65–74-vuotiaiden rokotuksilla – alle 65-vuotiaiden rokotusajanvaraus aukeaa
Rokotusajanvaraus aukeaa alle 65-vuotiaille keskiviikkona 8. lokakuuta. 65–74-vuotiaiden influenssa- ja koronarokotukset alkavat maanantaina 13. lokakuuta.
Syksyn influenssa- ja koronarokotukset ovat käynnissä Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluissa, ja rokotusajan on varannut tähän mennessä lähes 65 000 helsinkiläistä.
Rokotukset aloitettiin 30. syyskuuta kaikkein iäkkäimpien eli 75 vuotta täyttäneiden rokotuksilla. Tähän mennessä 75 vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä lähes 20 000 on saanut influenssa- ja koronarokotteen.
“Rokotusviikot ovat lähteneet käyntiin hyvin, ja 75 vuotta täyttäneet ovat tulleet hyvin rokotukselle terveysasemille. Osalla terveysasemista on ollut vilkkaampaa, osalla rauhallisempaa. Rokotusajanvarauksella olemme varmistaneet sen, että kaupunkilaiset ovat saaneet rokotukset sujuvasti”, kertoo terveysasemien johtajalääkäri Jarja Ijäs.
Seuraavaksi terveysasemilla aloitetaan 65–74-vuotiaiden rokotukset, jotka alkavat maanantaina 13. lokakuuta. Rokotusviikot jatkuvat terveysasemilla 14.11.2025 saakka.
“Kannustan kaikkia rokotusten kohderyhmiin kuuluvia hakemaan kausi-influenssarokotteen ja koronarokotteen tehosteannoksen rokotusviikoilla. Näin kohderyhmiin kuuluvat voivat varmistaa, että he saavat suojan influenssaa ja koronatautia vastaan oikea-aikaisesti", jatkaa Ijäs.
Alle 65-vuotiaiden ajanvaraus aukeaa 8. lokakuuta – rokotusviikot jatkuvat terveysasemilla 14.11. saakka
Alle 65-vuotiaiden rokotukset järjestetään terveysasemilla 27.10.–14.11.2025. Ajanvaraus aukeaa 8. lokakuuta Maisassa ja erillisessä ajanvarausnumerossa, p. 09 310 46300.
Neuvolassa rokotuksia annetaan 27.10. alkaen terveystarkastusten yhteydessä ja ajanvarauksella.
”Annamme influenssarokotuksia raskaana oleville ja alle 7-vuotiaille lapsille. 2–6-vuotiaat lapset saavat influenssarokotuksen nenäsumutteena”, kertoo äitiys- ja lastenneuvolan päällikkö Monica Lindberg.
Neuvolan asiakkaiden rokotusajanvaraus aukeaa myös 8. lokakuuta Maisassa ja neuvolan ajanvarauspuhelimessa, p. 09 310 55530.
Verkkosivuiltamme hel.fi/rokotukset löydät kaikki ajankohtaiset tiedot syksyn influenssa- ja koronarokotuksista.
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella
Toinen linja 4A
PL 6000 00099 Helsingin kaupunki
09 310 5015 (vaihde)
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöstiedote 7.10.7.10.2025 19:40:25 EEST | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 7. lokakuuta 2025. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 7.10. kokouksen ennakkotiedote3.10.2025 15:07:17 EEST | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kokous on tiistaina 7. lokakuuta klo 16.15. Lautakunta jatkaa tässä kokouksessa Malmin uuden sairaalan, perhekeskuksen ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen täsmennetyn tarveselvityksen käsittelyä. Lisäksi lautakunta käsittelee muun muassa suun terveydenhuollon uuden palvelusetelin käyttöönottoa.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöstiedote 23.9.23.9.2025 20:00:55 EEST | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 23. syyskuuta 2025. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
Test och behandling av hepatit C genast från den ambulerande servicen23.9.2025 09:01:50 EEST | Pressmeddelande
Tisdagen den 23 september lanseras en ambulerande tjänst i Helsingfors som gör det möjligt att testa och behandla hepatit C varhelst människorna rör sig. Servicepunkten i skåpbilen erbjuder även hepatit B-test, HIV-test, graviditetstest och ultraljudsundersökning av levern.
C-hepatiittitesti ja -hoito heti liikkuvasta palvelusta23.9.2025 08:42:56 EEST | Tiedote
Helsinki aloittaa tiistaina 23.9. liikkuvan palvelun, jossa C-hepatiitin testaus ja hoito viedään sinne, missä asiakkaat liikkuvat. Pakettiautossa sijaitsevasta palvelupisteestä tarjotaan myös B-hepatiittitestejä, HIV-testejä, raskaustestejä ja maksan ultraäänitutkimuksia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme