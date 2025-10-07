Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Helsinkiläisten influenssa- ja koronarokotukset jatkuvat 65–74-vuotiaiden rokotuksilla – alle 65-vuotiaiden rokotusajanvaraus aukeaa

8.10.2025 15:19:28 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote

Jaa

Rokotusajanvaraus aukeaa alle 65-vuotiaille keskiviikkona 8. lokakuuta. 65–74-vuotiaiden influenssa- ja koronarokotukset alkavat maanantaina 13. lokakuuta.

""
Rokotusajan on varannut tähän mennessä lähes 65 000 helsinkiläistä. Silja Minkkinen

Syksyn influenssa- ja koronarokotukset ovat käynnissä Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluissa, ja rokotusajan on varannut tähän mennessä lähes 65 000 helsinkiläistä.

Rokotukset aloitettiin 30. syyskuuta kaikkein iäkkäimpien eli 75 vuotta täyttäneiden rokotuksilla. Tähän mennessä 75 vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä lähes 20 000 on saanut influenssa- ja koronarokotteen.

“Rokotusviikot ovat lähteneet käyntiin hyvin, ja 75 vuotta täyttäneet ovat tulleet hyvin rokotukselle terveysasemille. Osalla terveysasemista on ollut vilkkaampaa, osalla rauhallisempaa. Rokotusajanvarauksella olemme varmistaneet sen, että kaupunkilaiset ovat saaneet rokotukset sujuvasti”, kertoo terveysasemien johtajalääkäri Jarja Ijäs.

Seuraavaksi terveysasemilla aloitetaan 65–74-vuotiaiden rokotukset, jotka alkavat maanantaina 13. lokakuuta. Rokotusviikot jatkuvat terveysasemilla 14.11.2025 saakka.

“Kannustan kaikkia rokotusten kohderyhmiin kuuluvia hakemaan kausi-influenssarokotteen ja koronarokotteen tehosteannoksen rokotusviikoilla. Näin kohderyhmiin kuuluvat voivat varmistaa, että he saavat suojan influenssaa ja koronatautia vastaan oikea-aikaisesti", jatkaa Ijäs.

Alle 65-vuotiaiden ajanvaraus aukeaa 8. lokakuuta – rokotusviikot jatkuvat terveysasemilla 14.11. saakka

Alle 65-vuotiaiden rokotukset järjestetään terveysasemilla 27.10.–14.11.2025. Ajanvaraus aukeaa 8. lokakuuta Maisassa ja erillisessä ajanvarausnumerossa, p. 09  310 46300.

Neuvolassa rokotuksia annetaan 27.10. alkaen terveystarkastusten yhteydessä ja ajanvarauksella.   

”Annamme influenssarokotuksia raskaana oleville ja alle 7-vuotiaille lapsille. 2–6-vuotiaat lapset saavat influenssarokotuksen nenäsumutteena”, kertoo äitiys- ja lastenneuvolan päällikkö Monica Lindberg.

Neuvolan asiakkaiden rokotusajanvaraus aukeaa myös 8. lokakuuta Maisassa ja neuvolan ajanvarauspuhelimessa, p. 09 310 55530.   

Verkkosivuiltamme hel.fi/rokotukset löydät kaikki ajankohtaiset tiedot syksyn influenssa- ja koronarokotuksista. 

Yhteyshenkilöt

Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella

Toinen linja 4A

PL 6000 00099 Helsingin kaupunki

09 310 5015 (vaihde)

www.hel.fi/sotepe

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye