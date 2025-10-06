Nuoret suhtautuvat entistä myönteisemmin vuokra-asumiseen
Suomalaisilla on positiivinen mielikuva vuokra-asumisesta. Vuokra-asumiseen liitetään yleisesti myönteisiä mielikuvia, kuten helppous, vaivattomuus ja huolettomuus. Nuorten mielikuvissa vuokra-asuminen näyttäytyy aiempaa positiivisemmassa valossa. Erityisesti he arvostavat vuokra-asumisen joustavuutta. 87 prosenttia kokee vuokra-asumisen tämänhetkisessä asunnossaan turvalliseksi. Rakli teettämään Vuokra-asumisen mielikuvatutkimukseen vastasi 2003 suomalaista loppukeväästä 2025.
Suomalaisilla on myönteinen mielikuva vuokra-asumisesta. Mielikuvatutkimukseen vastanneista 63 prosentilla yleinen mielikuva vuokra-asumisesta on positiivinen tai erittäin positiivinen.
Nuoret, 18–24-vuotiaat vastaajat, näkevät vuokra-asumisen aiempaa positiivisemmin. Vuonna 2021 nuorista 65 prosenttia vastasi yleisen mielikuvan olevan positiivinen. Tuoreessa tutkimuksessa nuorista jopa 80 prosenttia kertoi mielikuvansa olevan positiivinen.
– Vuokra-asuminen on ollut suomalaisille tuttu asumisen muoto jo pitkään ja sen suosio on jatkuvasti kasvanut. Nuorten erityisen positiivinen suhtautuminen vuokra-asumiseen voi enteillä sitä, että nuorilla ei ole kiirettä omistusasunnon hankintaan. Nuoret arvostavat erityisesti vuokra-asumisen joustavuutta, joka on ymmärrettävää heidän elämänvaiheessaan, Aija Tasa Raklista kertoo.
29 prosenttia vuokra-asunnossa asuvista nuorista nosti joustavuuden yhdeksi tärkeimmistä syistä vuokra-asumiselle. Koko väestöstä joustavuus korostui 17 prosentilla vastaajista.
Vuokranantajaa valitessa tärkeimpinä kriteereinä nuorilla sekä koko väestöllä on luotettavuus ja asuntojen hintataso. Kriteereistä vähiten korostuivat nuorilla asuntotarjonta ja vuokranantajan maine, koko väestöllä taas asuntotarjonta.
Suurin osa vastaajista koki vuokra-asuntonsa erittäin tai melko turvallisena
87 prosenttia vuokralla asuvista vastaajista kokee asumisensa nykyisessä asunnossaan erittäin tai melko turvalliseksi. Vain neljä prosenttia on kokenut turvattomuutta.
Huolta herättivät naapuruston rauhattomuus, vuokrasuhteen epävarmuus sekä taloudelliset vaikeudet.
– Turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa yllättävän moni asia. Vastauksissa korostui erityisesti vuokrasuhteen epävarmuus ja taloudelliset haasteet, Tasa sanoo.
Turvallisuus on yksi olennaisimpia tekijöitä vuokranantajaa valittaessa asunnon hintatason sekä vuokranantajan luotettavuuden ja maineen ohella.
Vuokra-asumisen mielikuvatutkimus toteutettiin touko-kesäkuussa 2025. Vastaajia oli yhteensä 2003. Tutkimuksen teki Innolink Oy Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Raklin toimeksiannosta. Samankaltainen mielikuvatutkimus on tehty viimeksi vuonna 2021.
Aija TasaJohtaja, asuminen
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry on maamme kattavin ja vaikuttavin ammattimaisten kiinteistönomistajien ja rakennuttajien järjestö.
