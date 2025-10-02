Huld sopimukseen maailman ensimmäisestä avaruuspohjaisesta gravitaatioaalto-observatoriosta
Huld, joka on nyt osa Gofore Groupia, on allekirjoittanut sopimuksen kymmenvuotisesta ohjelmistoprojektista Laser Interferometer Space Antenna (LISA) -hankkeelle, jossa rakennetaan maailman ensimmäinen avaruudessa sijaitseva observatorio gravitaatioaaltojen havainnoimiseksi.
Sopimuksen arvo Huldille on 9,2 miljoonaa euroa, ja se on voimassa kunnes suunnitellut kolme LISA-avaruusalusta laukaistaan Ariane 6 -raketilla vuonna 2035. Suurin osa liikevaihdosta kertyy LISA-ohjelmistojen suunnittelu-, toteutus- ja testausvaiheissa. Sopimus vaikuttaa positiivisesti Huldin liikevaihtoon jo vuoden 2025 lopussa ja vuoden 2026 alussa.
Euroopan avaruusjärjestön (ESA) johtama uraauurtava hanke haluaa avata täysin uuden näkymän ns. pimeään universumiin ja todentaa tunnettuja fysiikan lakeja, auttaen ymmärtämään esimerkiksi massiivisia mustia aukkoja. Kolme aurinkoa kiertävää LISA-avaruusalusta sijoitetaan kolmion muotoon kahden miljoonan kilometrin päähän toisistaan, jotta niiden välissä esiintyviä gravitaatioaaltoja voidaan havainnoida.
Tähän asti gravitaatioaaltoja on havaittu vain Maasta käsin. LISA pystyy havaitsemaan matalamman taajuuden aaltoja kuin maan päällä olevat observatoriot, mikä tekee tieteilijöille mahdolliseksi tutkia miten massiiviset mustat aukot yhdistyvät ja kasvavat ikääntyessään, tutkia gravitaation luonnetta sekä selvittää universumin laajenemisnopeutta.
"Tämä on yksi kunnianhimoisimmista tieteellisistä missioista Euroopassa, ja olemme valtavan ylpeitä saadessamme olla osa sitä. Olemme kiitollisia ESA:n ja Thalesin luottamuksesta Huldin osaamiseen kriittisten avaruusohjelmistojen kehitystyössä. Tämä on inspiroiva esimerkki seuraavalle insinöörisukupolvelle siitä, kuinka suomalainen insinööritaito voi vaikuttaa maailmanluokan tieteeseen", kommentoi Huldin Space-liiketoiminnan johtaja Dubravka Ilic.
Huldin sopimus on tehty Thales Alenia Space Italian kanssa. Thales on vastuussa satelliittien avioniikasta ja telekommunikaatiojärjestelmästä, kun taas Huldin keskeinen rooli on kolmen LISA-avaruusaluksen ohjausohjelmistojen, suunnittelu, kehittäminen ja erittäin laaja testaaminen.
Huld on teknologiayritys, jolla on 35 vuoden kokemus vaativista avaruus- ja satelliittisovelluksista. Huld tarjoaa kriittisiä tiedeinstrumenttien ja satelliittien ohjelmistojärjestelmiä sekä vaativia laskentaohjelmistoja ilmakehän mittaus- ja kuvantamistehtäviin. Huld on työskennellyt yli 150 ESA-projektissa, mukaan lukien uusimmat Sentinel-4 ja Sentinel-5 projektit. Huldin kehittämiä ohjelmistoja kiertää tällä hetkellä Maata 15 satelliitin kyydissä, ja kaikkein kauimmaisena Merkuriuksen ohi lentäen ESA BepiColombo aluksen mukana.
Gofore ilmoitti Huld-yrityskaupasta viime heinäkuussa, ja Huldista tuli osa Gofore-konsernia 1.9.2025.
Yhteyshenkilöt
Emmi BerlinIR & PR LeadPuh:+358400903260emmi.berlin@gofore.com
Gofore Oyj
Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on lähes 1 800 asiantuntijaa kaikkiaan 23 kaupungissa Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Tšekissä, Virossa ja Espanjassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat toimivaa, turvallista ja yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa palveluineen sekä kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistävät pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää ja vastuullisempaa digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 186,2 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Gofore Oyj
Parkkihallipalon vaikutus Goforen asiakastyöhön jäi vähäiseksi2.10.2025 09:22:55 EEST | Tiedote
Goforen pääkonttorirakennuksen parkkihallissa keskiviikkona 1.10.2025 syttynyt tulipalo aiheutti GO21-toimistotalon evakuoinnin Tampereen keskustassa ennen puolta päivää. Henkilövahingoilta vältyttiin, ja viranomaiset selvittävät palon syttymissyytä ja kulkua.
Parking garage fire impact on Gofore's customer work was minimal2.10.2025 09:22:55 EEST | Press release
A fire that broke out in the parking garage of Gofore's headquarters on Wednesday, 1 October 2025, led to the evacuation of the GO21 office building in downtown Tampere before noon. There were no injuries, and authorities are investigating the cause and progression of the fire.
Ewa Tawaststjerna Goforen Digital Government -liiketoiminnan johtajaksi1.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Gofore on nimittänyt EMBA Ewa Tawaststjernan johtamaan Digital Government -liiketoimintaansa. Tawaststjernalla on yli 25 vuoden tausta IT-alalta ja hän siirtyy Goforelle Microsoftilta. Hän aloittaa tehtävässään tänään 1.10.2025.
Ewa Tawaststjerna appointed as Head of Gofore's Digital Government business1.10.2025 08:00:00 EEST | Press release
Gofore has appointed EMBA Ewa Tawaststjerna to lead its Digital Government business. Tawaststjerna has more than 25 years of experience in the IT sector and joins Gofore from Microsoft. She will start in her new role today, 1 October 2025.
Tekoäly mullistaa ohjelmistotestauksen - Gofore lanseeraa AI-testausratkaisun29.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Gofore julkisti tänään uuden ratkaisun, joka tuo tekoälyn ihmisen apulaiseksi tehostamaan ohjelmistojen ja sovellusten testaus- ja laadunvarmistustoimintaa. Gofore Testing Genius on pilvipohjainen ohjelmistotestauksen ja laadunvarmistuksen palvelu. Tekoälyagentteja hyödyntävä testausratkaisu auttaa varmistamaan onnistuneen ohjelmistoinvestoinnin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme