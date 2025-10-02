Huld sopimukseen maailman ensimmäisestä avaruuspohjaisesta gravitaatioaalto-observatoriosta

Sopimuksen arvo Huldille on 9,2 miljoonaa euroa, ja se on voimassa kunnes suunnitellut kolme LISA-avaruusalusta laukaistaan Ariane 6 -raketilla vuonna 2035. Suurin osa liikevaihdosta kertyy LISA-ohjelmistojen suunnittelu-, toteutus- ja testausvaiheissa. Sopimus vaikuttaa positiivisesti Huldin liikevaihtoon jo vuoden 2025 lopussa ja vuoden 2026 alussa.

Euroopan avaruusjärjestön (ESA) johtama uraauurtava hanke haluaa avata täysin uuden näkymän ns. pimeään universumiin ja todentaa tunnettuja fysiikan lakeja, auttaen ymmärtämään esimerkiksi massiivisia mustia aukkoja. Kolme aurinkoa kiertävää LISA-avaruusalusta sijoitetaan kolmion muotoon kahden miljoonan kilometrin päähän toisistaan, jotta niiden välissä esiintyviä gravitaatioaaltoja voidaan havainnoida.

Tähän asti gravitaatioaaltoja on havaittu vain Maasta käsin. LISA pystyy havaitsemaan matalamman taajuuden aaltoja kuin maan päällä olevat observatoriot, mikä tekee tieteilijöille mahdolliseksi tutkia miten massiiviset mustat aukot yhdistyvät ja kasvavat ikääntyessään, tutkia gravitaation luonnetta sekä selvittää universumin laajenemisnopeutta.

"Tämä on yksi kunnianhimoisimmista tieteellisistä missioista Euroopassa, ja olemme valtavan ylpeitä saadessamme olla osa sitä. Olemme kiitollisia ESA:n ja Thalesin luottamuksesta Huldin osaamiseen kriittisten avaruusohjelmistojen kehitystyössä. Tämä on inspiroiva esimerkki seuraavalle insinöörisukupolvelle siitä, kuinka suomalainen insinööritaito voi vaikuttaa maailmanluokan tieteeseen", kommentoi Huldin Space-liiketoiminnan johtaja Dubravka Ilic.

Huldin sopimus on tehty Thales Alenia Space Italian kanssa. Thales on vastuussa satelliittien avioniikasta ja telekommunikaatiojärjestelmästä, kun taas Huldin keskeinen rooli on kolmen LISA-avaruusaluksen ohjausohjelmistojen, suunnittelu, kehittäminen ja erittäin laaja testaaminen.

Huld on teknologiayritys, jolla on 35 vuoden kokemus vaativista avaruus- ja satelliittisovelluksista. Huld tarjoaa kriittisiä tiedeinstrumenttien ja satelliittien ohjelmistojärjestelmiä sekä vaativia laskentaohjelmistoja ilmakehän mittaus- ja kuvantamistehtäviin. Huld on työskennellyt yli 150 ESA-projektissa, mukaan lukien uusimmat Sentinel-4 ja Sentinel-5 projektit. Huldin kehittämiä ohjelmistoja kiertää tällä hetkellä Maata 15 satelliitin kyydissä, ja kaikkein kauimmaisena Merkuriuksen ohi lentäen ESA BepiColombo aluksen mukana.

Gofore ilmoitti Huld-yrityskaupasta viime heinäkuussa, ja Huldista tuli osa Gofore-konsernia 1.9.2025.