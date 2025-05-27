Norrin yhdistää Suomen johtavat liiketoimintakehittäjät suojiinsa – Talent Basen ydintiimi uuteen yhtiöön
Suomen yksi menestyneimmistä datakehityksen asiantuntijatiimeistä palaa yhteen, kun Talent Basen perustajat ja koko ydintiimi perustaa uuden yhtiön osaksi Norrin-konsernia
Norrin Advisory Oy:n perustajien joukossa ovat Talent Basen perustajat Tomi Bergman, Mikko Mustakallio ja Tero Laatikainen sekä joukko yhtiön entisiä osakkaita ja työntekijöitä.
Yhtiön toimitusjohtajana toimii Marko Loukaskorpi.
“Halusimme palata kasvuyritykseen, jossa viihdymme ja saamme osaamisemme asiakkaiden käyttöön parhaiten. Pääsemme tekemään merkityksellisiä asioita osana huippuosaajien yhteisöä”, Norrin Advisoryn yksi perustajista Tomi Bergman sanoo.
“Norrin on määrätietoisesti rakentanut ainutlaatuisen kokonaisvaltaisen teknologiakyvykkyyden. Advisory-yhtiön perustaminen vahvistaa ylimmän johdon palveluita, jotka ovat jo datakehityksessä olleet ratkaiseva tekijä merkittävän liiketoiminta-arvon vapauttamiseen teknologiamurroksissa.”
“Olemme tunteneet Talent Basen tiimin vuosikausien ajan, ja olen muutaman ostotarjouksenkin eri yhteyksissä jättänyt. Nyt perustettu yhtiö luo Norrinista uniikin palveluyhtiön tekoälyn ja datan kiperiksi osoittautuneiden ongelmien ratkaisijana”, Norrin-konsernin toimitusjohtaja Seppo Kuula sanoo.
Tekoälyinvestointeihin sisältyy riskejä, jotka näyttävät tällä hetkellä toteutuvan häkellyttävän suurella todennäköisyydellä.
Ongelmaksi yritysten liiketoimintajohdolle on muodostunut teknologian muutosnopeus, jollaista ei aiemmissa murroksissa ole nähty.
“Muutoksen nopeus aiheuttaa ylimmälle johdolle uudenlaisia vaikeuksia ymmärtää, missä tekoälyn varsinainen arvo on ja miten kehityshankkeita johdetaan.”
Keskeistä neuvonantajan työssä onkin osoittaa, missä kohdissa muutosprosessia hidastaminen on järkevintä arvon luonnin kannalta, missä kohdissa on mahdollista edetä nopeasti.
Tämä puolestaan vaatii organisaatioiden yksiköiden välisten etujen sovittelemista ja argumentaation rakentamista ylimmälle johdolle investointien ajoittamiseksi ja kohdentamiseksi oikein.
“Merkittävin riski sisältyy yhtiöiden tapoihin, investoida ja ottaa uutta teknologiaa käyttöön. Ylin johto pyrkii usein investoimaan tekoälyyn siten, että tulokset olisivat näytettävissä nopeasti. Tämä johtaa pistemäisesti tehtyihin pilotteihin, epäonnistumisiin tai kyvyttömyyteen näyttää tekoälyn tuottamaa liiketoiminta-arvoa", Bergman arvioi.
Norrin on harvinainen tekoälyn kehitysyhtiö, sillä sen palvelut kattavat koko toimitusketjun data-alustoista, käyttöliittymiin ja rajapintoihin sekä oppiviin algoritmeihin. Nyt kokonaisuutta vahvistetaan yhdellä Suomen johtavista ylimmän johdon neuvonantajatiimeistä.
Norrin on TIVI 250-listalle noussut yhtiö, joka kasvoi IT-alan haastavassa markkinassa 42 prosenttia viime vuonna. Yhtiön liikevaihto oli 19,2 miljoonaa euroa. Norrin työllistää 180 työntekijää.
