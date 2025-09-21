Keskustalta maahanmuuttopoliittinen linjapaperi: ”Keskiössä suomalaiset arvot ja pelisäännöt”.
Keskustan maahanmuuttopoliittisen paperin viesti on, että maahanmuuton vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan on pystyttävä keskustelemaan asiallisesti ihmisarvoa kunnioittaen. Avoin keskustelu onnistuu vain, jos maahanmuuttoa käsitellään avoimesti sen hyvine ja huonoine puolineen.
Keskustan maahanmuutto-ohjelman pääteesit ovat:
1. Suomen työ- ja osaamisperusteisen nettomaahanmuuton tason on vastattava talouskasvun ja työmarkkinoiden muuttuvia tarpeita. Suomi tarvitsee osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa.
2. Maahanmuuton pohjaksi on luotava osaamiseen perustuva pisteytysmalli, niin sanottu Suomen malli. Maahanmuuton tulee olla hallittua ja kohdistua osaamiseen.
3. Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaneille opiskelijoille on myönnettävä oleskelulupa, joka on polku, jolla mahdollistetaan kansalaisuuden saaminen.
4. Kotoutumisen onnistuminen edellyttää Suomeen muuttavien sitoutumista maamme lakeihin ja tapoihin sekä yhteiskunnan avoimuutta.
5. Tuki vain hädänalaisille humanitäärisessä maahanmuutossa. Maahanmuuttopolitiikassa on siirrettävä painopiste turvapaikan hausta kiintiöpakolaisuuteen.
Kotouttamisessa painopisteen on oltava suomen kielessä, koulutuksessa ja työllistymisessä. Avaimet osallistumiseen ja itsenäiseen toimeentuloon syntyvät parhaiten työn kautta.
Keskusta pitää tärkeänä, että maahanmuuton lieveilmiölle asetetaan selkeät rajat. Järjestelmän väärinkäytön ja vakavien rikosten on johdettava aina seuraamuksiin, kuten maastopoistamiseen.
Keskusta on valmis avaamaan nopean polun yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi maahanmuuttajille, jotka noudattavat suomalaisen yhteiskunnan arvoja ja pelisääntöjä.
Työryhmän puheenjohtaja Joonas Könttä kertoo, että Keskustan maahanmuuttolinjaan on haettu oppia Tanskasta sekä muiden Pohjoismaiden maahanmuuttopolitiikan onnistumisista ja virheistä.
- Suomalainen linja on yhdistelmä työmarkkinoiden tarpeiden täyttämistä, kotoutumisen tukemista ja yhteiskuntarauhan vaalimista. Maahanmuutto perustuu osaamiseen ja työntekoon, jota ohjaa Suomen oma pisteytysmalli.
- Työhön kannustavuus, osaamiseen panostaminen, selkeät rajat ja vastuullinen linja. Keskiössä on suomalaisen yhteiskunnan etu: meidän arvojemme ja pelisääntöjemme noudattaminen. Tämä on Keskustan linja, Könttä kiteyttää.
Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi muistuttaa, että Suomen väestönkehitys on käännekohdassa.
- Alhainen syntyvyys ja väestön ikääntyminen muodostavat vakavan haasteen hyvinvointiyhteiskunnan kestävyydelle. Suomen talouden menestyksen turvaaminen ei ole mahdollista ilman hallittua työperäistä maahanmuuttoa.
Keskustalla on Kempin mukaan maahanmuuton suhteen järkilinja.
- Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa, mutta se on pidettävä hallinnassa. Jokaisen tänne tulevan on sitouduttava maan lakeihin ja osallistuttava yhteiskuntaan.
Lisätietoja:
Maahanmuuttopoliittisen työryhmän puheenjohtaja Joonas Könttä, 040 562 7598
Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi, 0400 181 115
Keskusta käynnisti viime vuonna laajan ohjelmatyön, minkä tavoitteena on valmistautua vuoden 2027 eduskuntavaaleihin. Joonas Köntän johdolla valmisteltu maahanmuuttopoliittinen linjapaperi on osa tätä kokonaisuutta. Maahanmuuttopoliittinen työryhmä aloitti työnsä talvella 2024.
