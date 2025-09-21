Keskustalta maahanmuuttopoliittinen linjapaperi: ”Keskiössä suomalaiset arvot ja pelisäännöt”.

Antti Kaikkonen: Huijaukset kuriin – pankkien on kannettava vastuunsa 21.9.2025 11:00:40 EEST | Tiedote

Suomalaisilta huijattiin erilaisissa pankkihuijauksissa viime vuonna kymmeniä miljoonia euroja. Nettimaailman huijarit ovat yhä taitavampia ja häikälemättömämpiä, ja moni viisaskin voi mennä vipuun. Tilanne on kestämätön, ja huijausten ehkäisemiseksi on tehtävä nykyistä enemmän. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii, että pankit ja viranomaiset ottavat asiassa selvästi nykyistä tiukemman otteen.