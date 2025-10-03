Akava: Hyvinvointialueiden työntekijöiden työolosuhteita pitää parantaa

Työterveyslaitoksen tekemässä kaksiosaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin hyvinvointialueilla sote-palveluissa työskentelevän henkilöstön koettua työkykyä ja työolosuhteita ja niiden muutosta hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen.

– Tulosten perusteella näyttää, että hyvinvointialueille siirtyminen ei ole parantanut henkilöstön työolosuhteita eikä työhyvinvointia. Työpaikkojen vahvuuksia ovat tutkimuksen mukaan muun muassa esihenkilöiden toiminnan oikeudenmukaisuus, työyhteisön yhteistyö ja työntekijöiden osaaminen, jotka tukevat koettua työkykyä. Kuormituksen jatkumista ja kasautumista pitää seurata ja siihen puuttua työpaikoilla. Työkykynsä heikentyneeksi kokevia on jo suuri osuus kaikista työntekijöistä. Tilanne vaatii tukea näille työntekijöille, jotta he jaksavat jatkaa työssään, sanoo Työterveyslaitoksen tutkija Risto Nikunlaakso.

– Työ sote-alalla on kuormittavaa, ja työstään palautuu hyvin vain 39 prosenttia kaikista sote-työntekijöistä. Hyvin palautuvien osuus on sairaanhoitajilla hieman kasvanut tuoreimman kyselyn mukaan. Erityisesti hyvä palautuminen oli yhteydessä hyväksi koettuun työkykyyn. Sairaanhoitajista moni kokee eettistä kuormitusta työssään. On tärkeää vahvistaa työn voimavaratekijöitä sekä luottamusta työpaikoilla, sanoo Akavan sairaanhoitajat ja Tajan toiminnanjohtaja Kukka Junno.

– Tuloksissa nousee esiin, että koettu väkivallan uhka on lisääntynyt monissa ammateissa, erityisesti sosionomien, sosiaalityöntekijöiden, geronomien, kuntoutuksenohjaajien ja sairaanhoitajien joukossa. Kokemus väkivallan uhasta pitää ottaa vakavasti. Kenenkään ei pidä joutua työelämässä tilanteeseen, jossa työssä joutuu pelkäämään. Väkivallan uhkaan pitää puuttua ja järjestää riittävät turvatoimet työpaikalla, korostaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

– Hyvinvointialueilla pitää keskittyä päätöksenteon kehittämiseen sekä kuunnella ja mahdollistaa paremmin henkilöstölle vaikuttaminen heitä ja heidän työtään koskevissa asioissa. Työkykyä pitää tukea ennakoivasti, jotta meillä riittää tulevaisuudessakin sote-alalle työntekijöitä, vaatii Kuntoutusalan Asiantuntijoiden 1. puheenjohtaja Kirsi Wikman.

– Hyvinvointialueet tarvitsevat vakautta työolosuhteisiin ja epävarmuuden tunteen vähentymistä sekä mahdollisuutta rakentaa uutta organisaatio- ja päätöksentekokulttuuria, jossa työntekijöiden näkemykset työstä ja sen kehittämisestä huomioidaan paremmin. Sotealan henkilöstön työhyvinvoinnista ja alan riittävästä resurssoinnista täytyy pitää huolta. On tärkeää, että henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia oman työnsä ja osaamisensa kehittämiseen ja turvataan alan ammattilaisille erittäin tärkeä täydennyskoulutukseen pääsy. Tästä ei pidä säästää, toteaa Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

Tietoa tutkimuksesta

Aineisto koostui Työterveyslaitoksen kunnissa, sairaanhoitopiireissä, sote-kuntayhtymissä ja hyvinvointialueilla vuosina 2021–2024 tekemien työhyvinvointikyselyjen vastauksista. Tutkimuksessa käytetty hyvinvointialueiden työntekijöiden aineisto on ainutlaatuisen suuri ja hyvin kattava näyte suomalaisista julkisen sektorin sote- ja pelastusalan työntekijöistä hyvinvointialueuudistusta edeltäneeltä ja sitä seuraavalta ajalta. Tutkimus toteutettiin paneelitutkimuksena, joka selvitti kolmen aikapisteen poikkileikkausaineistojen avulla uudistuksen vaikutuksia. Tarkastelussa oli tilanne ennen muutosta, tilanne noin vuosi muutoksen jälkeen sekä tilanne vajaa kaksi vuotta uudistuksen jälkeen kaikissa tutkimukseen osallistuneissa organisaatioissa. Tutkimuksessa ei seurattu yksittäisiä työntekijöitä eri aikapisteiden välillä.

Tutustu tutkimukseen https://akavaworks.fi/julkaisut/raportit/hyvinvointialueille-siirtyneiden-tyontekijoiden-tyoolosuhteet-ja-tyokyky-2/

