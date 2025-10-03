Akava: Hyvinvointialueiden työntekijöiden työolosuhteita pitää parantaa
Tuore Akava Works -selvitys kertoo muutoksista hyvinvointialueiden henkilöstön työkyvyssä ja työolosuhteissa. Koettu työkyky on tuoreiden tietojen mukaan palautunut hyvinvointialueiden perustamista edeltäneelle tasolle. Työolosuhteet ovat heikentyneet, epävarmuus työsuhteesta ja sen jatkumisesta on kasvanut ja työpaikkakiusaaminen lisääntynyt. Organisaation päätöksenteko koetaan yhä useammin epäoikeudenmukaiseksi. Työterveyslaitoksen Akava Worksille tekemä tutkimus on seurantaosa joulukuussa 2024 julkaistulle tutkimukselle.
Työterveyslaitoksen tekemässä kaksiosaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin hyvinvointialueilla sote-palveluissa työskentelevän henkilöstön koettua työkykyä ja työolosuhteita ja niiden muutosta hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen.
– Tulosten perusteella näyttää, että hyvinvointialueille siirtyminen ei ole parantanut henkilöstön työolosuhteita eikä työhyvinvointia. Työpaikkojen vahvuuksia ovat tutkimuksen mukaan muun muassa esihenkilöiden toiminnan oikeudenmukaisuus, työyhteisön yhteistyö ja työntekijöiden osaaminen, jotka tukevat koettua työkykyä. Kuormituksen jatkumista ja kasautumista pitää seurata ja siihen puuttua työpaikoilla. Työkykynsä heikentyneeksi kokevia on jo suuri osuus kaikista työntekijöistä. Tilanne vaatii tukea näille työntekijöille, jotta he jaksavat jatkaa työssään, sanoo Työterveyslaitoksen tutkija Risto Nikunlaakso.
– Työ sote-alalla on kuormittavaa, ja työstään palautuu hyvin vain 39 prosenttia kaikista sote-työntekijöistä. Hyvin palautuvien osuus on sairaanhoitajilla hieman kasvanut tuoreimman kyselyn mukaan. Erityisesti hyvä palautuminen oli yhteydessä hyväksi koettuun työkykyyn. Sairaanhoitajista moni kokee eettistä kuormitusta työssään. On tärkeää vahvistaa työn voimavaratekijöitä sekä luottamusta työpaikoilla, sanoo Akavan sairaanhoitajat ja Tajan toiminnanjohtaja Kukka Junno.
– Tuloksissa nousee esiin, että koettu väkivallan uhka on lisääntynyt monissa ammateissa, erityisesti sosionomien, sosiaalityöntekijöiden, geronomien, kuntoutuksenohjaajien ja sairaanhoitajien joukossa. Kokemus väkivallan uhasta pitää ottaa vakavasti. Kenenkään ei pidä joutua työelämässä tilanteeseen, jossa työssä joutuu pelkäämään. Väkivallan uhkaan pitää puuttua ja järjestää riittävät turvatoimet työpaikalla, korostaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.
– Hyvinvointialueilla pitää keskittyä päätöksenteon kehittämiseen sekä kuunnella ja mahdollistaa paremmin henkilöstölle vaikuttaminen heitä ja heidän työtään koskevissa asioissa. Työkykyä pitää tukea ennakoivasti, jotta meillä riittää tulevaisuudessakin sote-alalle työntekijöitä, vaatii Kuntoutusalan Asiantuntijoiden 1. puheenjohtaja Kirsi Wikman.
– Hyvinvointialueet tarvitsevat vakautta työolosuhteisiin ja epävarmuuden tunteen vähentymistä sekä mahdollisuutta rakentaa uutta organisaatio- ja päätöksentekokulttuuria, jossa työntekijöiden näkemykset työstä ja sen kehittämisestä huomioidaan paremmin. Sotealan henkilöstön työhyvinvoinnista ja alan riittävästä resurssoinnista täytyy pitää huolta. On tärkeää, että henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia oman työnsä ja osaamisensa kehittämiseen ja turvataan alan ammattilaisille erittäin tärkeä täydennyskoulutukseen pääsy. Tästä ei pidä säästää, toteaa Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.
Tietoa tutkimuksesta
Aineisto koostui Työterveyslaitoksen kunnissa, sairaanhoitopiireissä, sote-kuntayhtymissä ja hyvinvointialueilla vuosina 2021–2024 tekemien työhyvinvointikyselyjen vastauksista. Tutkimuksessa käytetty hyvinvointialueiden työntekijöiden aineisto on ainutlaatuisen suuri ja hyvin kattava näyte suomalaisista julkisen sektorin sote- ja pelastusalan työntekijöistä hyvinvointialueuudistusta edeltäneeltä ja sitä seuraavalta ajalta. Tutkimus toteutettiin paneelitutkimuksena, joka selvitti kolmen aikapisteen poikkileikkausaineistojen avulla uudistuksen vaikutuksia. Tarkastelussa oli tilanne ennen muutosta, tilanne noin vuosi muutoksen jälkeen sekä tilanne vajaa kaksi vuotta uudistuksen jälkeen kaikissa tutkimukseen osallistuneissa organisaatioissa. Tutkimuksessa ei seurattu yksittäisiä työntekijöitä eri aikapisteiden välillä.
Tutustu tutkimukseen https://akavaworks.fi/julkaisut/raportit/hyvinvointialueille-siirtyneiden-tyontekijoiden-tyoolosuhteet-ja-tyokyky-2/
Lisätietoja
Risto Nikunlaakso, erikoistutkija, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2505
Kukka Junno, toiminnanjohtaja, Akavan sairaanhoitajat ja Taja, puh. 040 507 3648
Jenni Karsio, puheenjohtaja, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, puh. 044 541 5955
Kirsi Wikman, 1. puheenjohtaja, Kuntoutusalan Asiantuntijat, puh. 040 825 3107
Maria Löfgren, puheenjohtaja, Akava, puh. 040 568 2798
Avainsanat
Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa. Akavan liittojen jäsenenä on sekä palkansaajia että ammatinharjoittajia ja yrittäjiä, mutta myös opiskelijoita. Akavan liittoihin liitytään suoritetun tutkinnon, asematason tai ammatin perusteella.
