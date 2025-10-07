Valkoposkihanhien muutto jumittui
Kuluneella viikolla ei valkoposkihanhien muutto ole juuri edistynyt. Vastaiset tuulet ja lämpimät säät ovat pidätelleet isoja hanhiparvia Suomen pelloilla. Viikonlopun aikana muuton ennustetaan vilkastuvan.
Viikon runsaslukuisimmat valkoposkihanhimuutot olivat varsin vaatimattomia lepäilijämääriin verrattuna. Eniten havaittiin BirdLife Suomen Tiira -lintutietopalvelun mukaan perjantaina 3.10. Savonlinnan Puruvedellä 17 000 ja Helsingin Santahaminassa 16 400 muuttavaa valkoposkihanhea ja lajilleen määrittämätöntä hanhea. Virossa ja Ruotsissa havaitut muutot olivat vielä vähäisempiä kuin Suomessa. Vaikuttaa siltä, että suurin osa Suomessa havaitusta muutosta oli sisäistä liikehdintää ja kauempaa Barentsinmereltä hanhia saapui vähemmän.
Lepäileviä ja ruokailevia valkoposkihanhia havaittiin paljon. Suurin määrä 70 000 valkoposkihanhea arvioitiin 4.10. Orimattilan Kurunkulmalla. Yli 30 000 kerääntymiä havaittiin monin paikoin Pohjois-Karjalassa ja Päijät-Hämeen sekä Itä-Uusimaan peltoalueilla ja lepäilyvesillä.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus suoritti 2.10. melko kattavan yhteislaskennan Pohjois-Karjalan etelä- ja keskiosissa. Yhteensä havaittiin 323 000 valkoposkihanhea, eniten Liperissä 100 000 ja Kiteellä 70 000. Arvio koko maakunnassa tuona päivänä lepäilleistä ja ruokailevista valkoposkihanhista on noin 350 000.
GPS-lähetinhanhet paljastavat jälleen mielenkiintoisia tietoja. Yhteismäärä viikon takaisesta ei juuri noussut: 11 satelliittihanhea on jo ohittanut Suomen, 14 on Suomessa ja kahden GPS-jälki on vielä Venäjällä, mutta todellisuudessa nämä ovat myös Suomessa tai ohittaneet Suomen. Kuinka monta GPS-lähetintä vielä toimii, mutta ovat Venäjällä mobiiliverkon ulkopuolella on epävarmaa.
Suomessa lähetinhanhet olivat viikossa selkeästi liikkuneet lounaaseen. Nyt viimeiset paikannukset ovat Kontiolahdella 1, Liperissä 2, Kouvolassa 1, Iitissä 2, Porvoossa 1, Hollolassa 1, Janakkalassa 2, Mäntsälässä 1, Kärkölässä 2 ja Vihdissä 1.
Jatkoa odotellaan mielenkiinnolla ja tästä tekee arvion Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen:
”Valkoposkihanhien muuton pysähtymistä suosiva lauha lounaanpuoleinen virtaus jatkuu tämän viikon loppuun, mutta ensi viikonlopun aikana tilanne muuttuu. Matalapaineen alue liikkuu silloin Suomen yli itään, ja sen takana saapuu maahamme tämänhetkistä selvästi kylmempää ilmaa. Viikonloppuna viileä virtaus käy vielä luoteen puolelta, mutta sen jälkeen tuuli kääntyy enemmän pohjoiseen, jopa koilliseen. Niinpä ensi viikon alkupuoli näyttää ennusteissa suosiolliselta muuttosäältä hanhille. Se on oiva tilaisuus pääjoukkojen lähdölle pois Suomesta ja lähialueilta.”
Todennäköisesti yli kaksi kolmasosaa Barentsinmeren pesimäkannan valkoposkihanhista on Suomessa tai jo ohittanut Suomen, mutta paljon lienee saapumattakin.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja BirdLife Suomi seuraavat valkoposkihanhien muuttoa
Edellisvuotiseen tapaan BirdLife Suomi ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraavat valkoposkihanhien syysmuuton etenemistä. Suurena apuna seurannassa ovat Tiira-lintutietopalvelun ja Ilmatieteen laitoksen muuttosääennusteiden lisäksi Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen sekä saksalais- ja alankomaalaistutkimusten GPS-lähetinhanhien paikannuspalvelut. Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusta on rahoittanut ympäristöministeriö ja projektin hanhien liikkeitä pystyy seuraamaan Suomen lajitietokeskuksen sivulta.
Lähteet ja linkkejä
- BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelu (tiira.fi)
- BirdLife Suomen valkoposkihanhilaskenta (birdlife.fi)
- Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (ftz.uni-kiel.de)
- European Goose Management Platform (egmp.aewa.info)
- Korvauksen hakeminen rauhoitettujen lajien aiheuttamisesta vahingoista ja vahinkojen ennalta ehkäisemisestä (ely-keskus.fi)
- Suomen lajitietokeskus (laji.fi)
- Netherlands Institute of Ekology (nioo.knaw.nl)
- Taustatietoa valkoposkihanhien pesimisestä (pohjoiskarjalanelykeskus.wordpress.com)
- Trektellen (trektellen.org)
- Välkommen till Artportalen (artportalen.se)
- Rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen ja ennaltaehkäisyyn myönnettiin noin 4,5 miljoonaa euroa vuonna 2024 -tiedote (sttinfo.fi)
- Näin haet korvausta rauhoitettujen eläinten aiheuttamiin vahinkoihin (youtube.com)
- Så här ansöker du om ersättning för skador orsakade av fridlysta djur (youtube.com)
