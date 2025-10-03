Elsa Angervo ja Martin Iivarinen ovat Lipposten rahaston uudet solistit

Kansan Sivistysrahaston Päivi ja Paavo Lipposen rahasto tukee vuosittain nuoria tekijöitä eri taiteen aloilta. Vuonna 1998 perustettu rahasto toimii pitkäjänteisesti ja edistää suomalaisen kulttuurin – erityisesti maalaus- ja musiikkitaiteen – leviämistä sekä Suomessa että maailmalla.

Elsa Angervo (s. 2002) on ranskalais-suomalainen mezzosopraano.

Lauluopintonsa Elsa Angervo aloitti vuonna 2018 Montpellierin konservatoriossa Léa Pasquelin johdolla. Vuodesta 2022 lähtien hän syvensi barokin laulutaiteen opintojaan Toulousen konservatorion Pôle des Arts Baroques -osastolla Salomé Hallerin ja Jérôme Corréasin ohjauksessa, ja valmistui sieltä kesäkuussa 2025. Samaan aikaan hän opiskeli vuodesta 2021 lähtien Académie Lyrique Toulouse Occitanie -koulutuksessa, jossa hänen opettajinaan toimivat Léa Pasquel sekä Opéra National de Toulousen korepetiittori Christophe Larrieu.

Hän on osallistunut lukuisille mestarikursseille, joita ovat pitäneet muun muassa Karine Deshayes, Jeanne Piland, Falk Struckmann, Emily Rawlins, François Le Roux ja Rainer Trost.

Elsa Angervo on esiintynyt useissa produktioissa ja festivaaleilla Ranskassa niin oopperaroolien (Dido - Dido & Aeneas, Purcell, La Messaggiera - L’Orfeo, Monteverdi, La bergère; La chatte; l’écureuil - L’enfant et les sortilèges, Ravel) kuin barokkisolistitehtävien parissa.

Huhtikussa 2025 hän sai kansainvälisessä Clermont-Ferrantin laulukilpailussa "Génération Opéra" - palkinnon ja heinäkuussa 2025 hän voitti Timo Mustakallio laulukilpailun Savonlinnassa.

Martin Iivarinen (s. 1999) on iisalmelaislähtöinen basso.

Martin Iivarinen opiskelee Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa oopperan maisteriohjelmassa Timo Riihosen johdolla ja on täydentänyt opintojaan vuodesta 2022 Jaakko Ryhäsen opissa. Hän valmistui musiikin kandidaatiksi vuonna 2023 Kristjan Möisnikin johdolla sekä Helsingin konservatoriosta 2021 Tehi Sulonen-Georgin oppilaana. Iivarinen debytoi Savonlinnan Oopperajuhlilla kesällä 2024 Wagnerin Lohengrinin Brabantische Edlen roolissa ja esiintyi seuraavana vuonna Macbethin palvelijana Verdin Macbethissa. Hänen muita roolejaan ovat mm. Sarastro Mozartin Taikahuilussa, Bartolo Figaron häissä, sekä Falstaff Nicolain Windsorin iloisissa rouvissa. Hän on laulanut Savonlinnan Oopperajuhlakuorossa vuodesta 2019 sekä Kansallisoopperan lisäkuorossa mm. Verdin Don Carloksessa ja Sallisen Ratsumiehessä.

Vuonna 2025 Iivarinen palkittiin Timo Mustakallio -kilpailussa Eero Rantala -rahaston palkinnolla, Lappeenrannan laulukilpailussa hän sai erikoispalkinnon, tuli valituksi Mirjam Helin -akatemiaan ja sai Salzburgin musiikkijuhlien ystävät Suomessa - yhdistyksen stipendin. Hänen opintojaan ovat tukeneet myös Martin Wegeliuksen säätiö ja Selim Eskelinin säätiö.