Helsinki sai uuden sillan Lastenkodinkadun ja Marian alueen väliin
Baanan ylittävä jalankulku- ja pyöräilysilta sekä katutyöt Mechelininkadulla ja Baanan eteläpäässä valmistuvat lokakuussa 2025. Rakennustöillä parannettiin jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä ja ne tukevat entisen Marian sairaala-alueen kehittämistä, joka jatkuu arviolta vuoteen 2030.
Baanan ylittävä jalankulku- ja pyöräilysilta rakentui Lastenkodinkadun ja entisen Marian sairaala-alueen välille. Marian puolelta siltaa rakennettiin myös ramppi alas Baanalle. Silta otetaan käyttöön, kun Marian alueen rakennustyöt ovat edenneet riittävästi.
Marian alueelle on vuosikymmenen vaihteessa tulossa uutta liiketoimintaa, minkä vuoksi Baanan eteläpäätä oli tarve järjestellä uudelleen. Pyörätie Ruoholahdenkadun ja Lapinlahdenkadun välillä siirtyi kulkemaan ratakuilun toiselle reunalle. Koripallokenttä siirrettiin lähemmäs Ruoholahdenkadun päätyä ja alueen petankkikenttä poistettiin. Alueelle lisättiin istutusalueita ja puita.
”Baanalle toteutetut liikennejärjestelyt helpottavat ja selkeyttävät alueella liikkumista. Ne ovat myös ensimmäisiä valmiita konkreettisia kokonaisuuksia, jotka tukevat laajemmin yleisesti alueen kehityssuunnitelmia ja myös uuden kukoistavan kampuskokonaisuuden kehittymistä”, alueen kehittämistä koordinoiva projektinjohtaja Tuomo Sipilä Helsingin kaupungilta kertoo.
Mechelininkadulle uudet pyöräilyjärjestelyt
Töiden aikana rakennettiin myös yksisuuntaiset pyöräkaistat Mechelininkadulle, levennettiin jalkakäytävää Länsilinkin ja Mechelininaukion välillä sekä päivitettiin risteysalueiden suojateitä ja pyöräliikenteen ylitysjärjestelyjä. Ruoholahden sillan alla olevan parkkialueen reunaan rakennettiin uusi jalkakäytävä sekä liittymä Marian alueelle.
Samalla uusittiin alueen kunnallistekniikkaa, kuten vesihuoltoa ja tietoliikenneyhteyksiä. Urakoitsijana toimi VM Suomalainen Oy, joka jatkaa alueella jalankulku- ja pyöräilyjärjestelyjen sekä kunnallistekniikan rakennustöitä erillisenä urakkana. Nämä työt viimeistellään kevääseen 2026 mennessä.
“Urakka eteni suunnitelmien mukaisesti ja hyvässä yhteistyössä kaupungin sekä alueen muiden toimijoiden kanssa. Työskentely vilkkaassa liikenneympäristössä ja Baanan varrella edellytti huolellista vaiheistusta ja tarkkaa liikennejärjestelyjen hallintaa. Olemme tyytyväisiä, että saamme olla mukana kehittämässä Marian aluetta ja parantamassa jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä Helsingin keskustassa”, sanoo VM Suomalaisen työnjohtaja Toni Liljeroos.
Marian alueen kehittäminen jatkuu – Supercell suunnittelee toimitilaa Marian alueelle
Marian kasvuyrityskeskittymään on suunnitteilla uusi merkittävän kokoluokan rakennushanke. Supercell Oy kaavailee uutta pääkonttoriaan entisen Marian sairaalan eteläpuolelle Mechelininkadun ja Baanan väliselle alueelle. Tontille on tarkoitus tulla myös kaupunkilaisia palvelevaa liiketoimintaa, kuten kahvila-, ravintola- tai näyttelytiloja.
Yhteyshenkilöt
Silta- ja katuhankkeet:
Touko Leppänen
projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 21834
touko.leppanen@hel.fi
Alueen kokonaiskehitys:
Tuomo Sipilä
projektinjohtaja
Helsingin kaupunki
kaupunginkanslia
puh. 09 310 34249
tuomo.sipila@hel.fi
Kuvat
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Muut kielet
