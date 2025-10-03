Minkälaisia henkiä liikkuu ympärilläsi?

Atena

8.10.2025

Joskus tapahtuu asioita, joille ei ole selitystä. Kello pysähtyy ilman syytä, varjot liikkuvat tai ehkä kuulet unessasi nimen, jota et ole kuullut moniin vuosiin. Rajatiedon tutkija Mika Nikkilä raottaa uutuuskirjassaan Kuolleiden jäljillä henkimaailman saloja.

Monet sivuuttavat arjen selittämättömät tapahtumat olankohautuksella, mutta jotkut pysähtyvät ja alkavat miettiä vastauksia outoihin sattumuksiin. Ovatko ne sittenkään vain sattumuksia? 

Mika Nikkilällä on takanaan 12 vuotta rajatiedon tutkimuksia. Tänä aikana hän on käynyt läpi yli 400 erilaista kohdetta, joista Kuolleiden jäljillä -kirjassa esitellään kahdeksan. Teoksessa kuulet myös tarinoita ihmisiltä, jotka ovat nähneet, kuulleet ja kokeneet asioita, joita ei pitänyt olla olemassa. 

“Henkimaailmaa pidetään lähes aina pelottavana ja siitä halutaan pysyä erossa. Henkimaailman kohtaamisista kuitenkin vain arviolta 15 prosenttia on jollain tavalla uhkaavia tai pelottavia”, Nikkilä muistuttaa.  

Kirjassa olevat tutkimuskohteet sijaitsevat Eurassa, Sääksmäellä, Kangasalalla, Tampereella, Lahdessa, Raumalla ja Haapajärvellä.  

Mika Nikkilä tulee kirjan lanseerauksen yhteydessä tutkimaan myös Otavan historiallisen kiinteistön Helsingin Uudenmaankadulla torstaina 16.10. Median edustajat ovat tervetulleita seuraamana tutkimuksia!  

Tutkimusten tarkoituksena on selvittää, mitä asiaa kuolleilla meille on. 

Kuolleiden jäljillä - Kokemuksia henkimaailman syvyyksistä ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Markus Niemen lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 14.10.  

Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi  

