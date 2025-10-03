Minkälaisia henkiä liikkuu ympärilläsi?

Asiantunteva tietokirja taustoittaa Lähi-idän voimasuhteita ja muutosta 29.9.2025 10:11:44 EEST | Tiedote

Muun maailman tavoin Lähi-itä on siirtymässä moninapaisempaan maailmanjärjestykseen, jossa perinteiset liittolaisuudet ja valtakeskukset ovat murroksessa. Alueen autoritaariset hallinnot, öljyvarat ja asevarustelu kohtaavat nuorten sukupolvien ja kansalaisliikkeiden paineen. Keskiössä on Israelin ja Palestiinan välinen konflikti, jonka luoma epävakaus loiskuu myös Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä arvoihin asti.