Yritysten kasvun jarruna kaupallistamisosaaminen
Suomalaisten pk-yritysten kasvu ei tyrehdy ideoiden puutteeseen, vaan niiden kaupallistamiseen. Erityisesti myynnin ja markkinoinnin puutteelliset resurssit jarruttavat kehitystä, selviää Kasvu Openin syksyn 2025 “Näkymiä pk-yritysten kasvusta” -julkaisusta.
Näkymiä pk-yritysten kasvusta 1/2025 julkaistaan keskiviikkona 8.10.2025.
Syksyn 2025 "Näkymiä pk-yritysten kasvusta" läpivalaisee suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten nykytilanteen ja kasvun edellytykset. Aineisto tulee suoraan yrityksiltä itseltään: julkaisuun on koottu 258 pk-yrityksen kasvusuunnitelmat ja kehittämiskohteet.
"Data kertoo, että markkinoinnin suunnitelmallisuus, innovaatioiden kaupallistaminen ja myyntityön resurssit haastavat yrityksiä. Yrityslähtöinen tuki kasvun pullonkaulojen ratkaisemiseen on olennaista ja vaatii meiltä kaikilta käytännön tekoja," Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä sanoo.
Julkaisun keskeiset havainnot
- Myynti ja markkinointi ovat yritysten tärkein, mutta samalla haastavin kehityskohde.
- Kasvun suurin este ei ole enää rahoitus, vaan strategian luominen ja sen toimeenpano.
- Kasvu ei tyrehdy ideoiden puutteeseen, vaan niiden kaupallistamiseen.
- Johdon kasvutahto on vahva, mutta tavoitteiden jalkauttaminen ja viestiminen organisaatiolle on puutteellista.
- Kasvua haetaan ensisijaisesti uusien markkinoiden ja asiakkuuksien kautta.
Julkaisun asiantuntijakirjoituksista vastaavat:
- Helsingin seudun kauppakamarin Vantaan aluejohtaja Reino Meriläinen,
- Grants Fundingin myyntijohtaja Miikka Liimatainen,
- Bocap-konsernin toimitusjohtaja Julianna Borsos.
Median edustajat voivat ladata maksuttoman julkaisun tästä. Lomakkeella tilattavan syksyn julkaisun ja aiemmat Kasvu Openin julkaisut löydät tästä (Kasvu Open, julkaisut).
Lisätietoja
Jaana Seppälä
toimitusjohtaja, Kasvu Open
050 304 6794
jaana.seppala@kasvuopen.co
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaana SeppäläToimitusjohtajaPuh:050 304 6794jaana.seppala@kasvuopen.co
Kuvat
Kasvu Open yhdistää kasvuhaluiset yritykset ja kasvun sparraajat
Kasvu Open järjestää sparrausohjelmia yrityksille. Ohjelmissa sparraamme yritysten kasvua ja kehityskykyä sekä hullunrohkeita unelmia. Sparraus on yrityksille maksutonta. Lue lisää
