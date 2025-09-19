Palvelualojen työnantajat Palta ry

Kutsu toimittajille: Aamupala liikenteen ja logistiikan ajankohtaisista teemoista

Uusi päästökauppa ETS2 alkaa 1.1.2027. Vielä alkuvuodesta arvioitiin, että ETS2 voi korottaa bensan hintaa jopa yli 50 snt/l - miltä tilanne näyttää tällä hetkellä? Miten liikenteen verotus kehittyy, mistä jatkossa keräämme rahaa? Miten väylien korjausvelan käy? Tervetuloa aamupalalle keskustelemaan liikenteen ja logistiikan ajankohtaisista aiheista.

Aiheista alustamassa ja kanssanne keskustelemassa ovat Paltan liikenne- ja logistiikkajohtaja Petri Laitinen, sekä ilmastopolitiikan ja kestävän kasvun asiantuntija Mikko Paloneva.

Aika: ma 20.10. klo 8.30-10

Paikka: Ravintola Lasipalatsi, Rewell-kabinetti

Ohjelmassa:

    • ETS2-muutokset ja niiden vaikutukset tieliikenteeseen
      Mitä uusi päästökauppa (ETS2) tarkoittaa käytännössä, ja miten se uusimpien laskemien mukaan vaikuttaa polttoaineiden hintoihin?
    • Ammattidiesel

      ETS2-kuluja kompensoivan ammattidieselin eteneminen Suomessa - HE eduskuntaan marraskuussa.

    • Jakeluvelvoite ja uusiutuvien polttoaineiden ilmastovaikutus

      100-%:n uusiutuvien liikennepolttoaineiden käyttö ei vähennä lainkaan Suomen päästöjä. Miksi näin on, ja miten tilanteen voisi korjata?

    • Huutokauppatulojen käyttö ja liikenteen infrarahoitus

      Mihin päästökaupan tuotot tulisi kohdistaa ja miten turvataan liikenteen infra?

    • Liikenteen puhdas siirtymä ja käytännön toimet

      Puhtaan liikenteen edistämistoimet, sähkörekat ja sähköpakettiautojen rooli sekä yritysten velvoitteet.

    • Liikenteen verotus ja tulevaisuuden rahoitusmallit
      Mistä jatkossa kerätään verotuloja liikenteestä?
    • Jakeluvelvoite ja päästövähennystavoitteet
      Jakeluvelvoitteen kehitys ja vuoden 2023 päästöpuolitustavoite.
    • Ajankohtaista lainsäädännöstä

      Väylärahoituksen budjetti eduskunnassa sekä B-ajokortin laajennus sähköpakettiautoihin.


    Aamupalan aikana on mahdollisuus keskustella vapaamuotoisesti sekä verkostoitua kanssa aamiaisen merkeissä.
     

    llmoittauduthan mukaan viimeistään 18.10. mennessä osoitteeseen nina.sillantaka@palta.fi

