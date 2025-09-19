Kutsu toimittajille: Aamupala liikenteen ja logistiikan ajankohtaisista teemoista
Uusi päästökauppa ETS2 alkaa 1.1.2027. Vielä alkuvuodesta arvioitiin, että ETS2 voi korottaa bensan hintaa jopa yli 50 snt/l - miltä tilanne näyttää tällä hetkellä? Miten liikenteen verotus kehittyy, mistä jatkossa keräämme rahaa? Miten väylien korjausvelan käy? Tervetuloa aamupalalle keskustelemaan liikenteen ja logistiikan ajankohtaisista aiheista.
Aiheista alustamassa ja kanssanne keskustelemassa ovat Paltan liikenne- ja logistiikkajohtaja Petri Laitinen, sekä ilmastopolitiikan ja kestävän kasvun asiantuntija Mikko Paloneva.
Aika: ma 20.10. klo 8.30-10
Paikka: Ravintola Lasipalatsi, Rewell-kabinetti
Ohjelmassa:
- ETS2-muutokset ja niiden vaikutukset tieliikenteeseen
Mitä uusi päästökauppa (ETS2) tarkoittaa käytännössä, ja miten se uusimpien laskemien mukaan vaikuttaa polttoaineiden hintoihin?
- Ammattidiesel
ETS2-kuluja kompensoivan ammattidieselin eteneminen Suomessa - HE eduskuntaan marraskuussa.
- Jakeluvelvoite ja uusiutuvien polttoaineiden ilmastovaikutus
100-%:n uusiutuvien liikennepolttoaineiden käyttö ei vähennä lainkaan Suomen päästöjä. Miksi näin on, ja miten tilanteen voisi korjata?
- Huutokauppatulojen käyttö ja liikenteen infrarahoitus
Mihin päästökaupan tuotot tulisi kohdistaa ja miten turvataan liikenteen infra?
- Liikenteen puhdas siirtymä ja käytännön toimet
Puhtaan liikenteen edistämistoimet, sähkörekat ja sähköpakettiautojen rooli sekä yritysten velvoitteet.
- Liikenteen verotus ja tulevaisuuden rahoitusmallit
Mistä jatkossa kerätään verotuloja liikenteestä?
- Jakeluvelvoite ja päästövähennystavoitteet
Jakeluvelvoitteen kehitys ja vuoden 2023 päästöpuolitustavoite.
- Ajankohtaista lainsäädännöstä
Väylärahoituksen budjetti eduskunnassa sekä B-ajokortin laajennus sähköpakettiautoihin.
Aamupalan aikana on mahdollisuus keskustella vapaamuotoisesti sekä verkostoitua kanssa aamiaisen merkeissä.
llmoittauduthan mukaan viimeistään 18.10. mennessä osoitteeseen nina.sillantaka@palta.fi
Yhteyshenkilöt
Nina SillantakaViestinnän asiantuntijaPuh:040 525 3165nina.sillantaka@palta.fi
Palta esittely
Palta on uuden työn, digimurroksen ja tulevaisuuden työmarkkinoiden suunnannäyttäjä. Yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa yhdistämme faktat, työmarkkinaosaamisen sekä vaikuttamisen taidot palvelutalouden ja Suomen parhaaksi. Palta on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto ja edustamme yli 2 600 palvelualoilla toimivaa jäsentämme.
