Kutsu toimittajille: Aamupala liikenteen ja logistiikan ajankohtaisista teemoista

Uusi päästökauppa ETS2 alkaa 1.1.2027. Vielä alkuvuodesta arvioitiin, että ETS2 voi korottaa bensan hintaa jopa yli 50 snt/l - miltä tilanne näyttää tällä hetkellä? Miten liikenteen verotus kehittyy, mistä jatkossa keräämme rahaa? Miten väylien korjausvelan käy? Tervetuloa aamupalalle keskustelemaan liikenteen ja logistiikan ajankohtaisista aiheista.

Aiheista alustamassa ja kanssanne keskustelemassa ovat Paltan liikenne- ja logistiikkajohtaja Petri Laitinen, sekä ilmastopolitiikan ja kestävän kasvun asiantuntija Mikko Paloneva.