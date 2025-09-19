KKO:n ennakkopäätös korostaa maksutonta liikennevahinkoasian käsittelyä vahinkolautakunnassa

Jos vakuutusyhtiön päätös liikennevahingon korvauksista ei tyydytä, vahingonkärsinyt voi pyytää maksuttoman lausunnon liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalta (Liipo). Korkeimman oikeuden (KKO) tuore ratkaisu vahvisti, että juristin tai muun asiantuntijan palkkiot lautakuntakäsittelyn yhteydessä eivät kuulu liikennevakuutuksesta korvattaviin kuluihin.

Lautakuntakäsittely on vahingonkärsineelle maksuton. Oikeusprosessiin verrattuna se on myös kevyempi ja nopeampi tapa hakea asiaan ratkaisu.

- Lautakuntakäsittely ei sisällä vahingonkärsineelle minkäänlaista kuluriskiä. Prosessi on tehty niin selkeäksi, että maallikkokin voi hoitaa asiansa itse, ilman juristin apua, Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen sanoo.

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta käsittelee vahinkoasiat riippumattomasti ja puolueettomasti. Se antaa ratkaisusuosituksia liikennevakuutuslain mukaisissa korvausasioissa ja yhtenäistää korvauskäytäntöä. Lausuntoja Liipolta voivat pyytää sekä vahingonkärsineet että vakuutusyhtiöt.

- Lakisääteisen vakuutusjärjestelmän on oltava tasapuolinen ja oikeudenmukainen kaikille. KKO vahvisti ratkaisullaan Liipon osalta vallitsevan oikeustilan ja korvauskäytännön. Meidän on pidettävä huolta myös jatkossa, että järjestelmä toimii vahingonkärsineen eduksi riippumatta henkilön varallisuudesta tai koulutustaustasta, Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu sanoo.

Pakollinen liikennevakuutus tuli voimaan 1.9.1925. Liikennevakuutus on jo sadan vuoden ajan varmistanut, että kukaan ei jää ilman lainmukaisia korvauksia onnettomuuden sattuessa. 1960-luvun lopulla alan yleisohjeisiin kirjattiin, että vakuutusyhtiöiden tulee maksaa kaikki lain mukaiset korvaukset riippumatta hakemuksen sisällöstä. Ohjeet myös edellyttävät vahingonkärsineen opastamista korvausprosessin aikana.