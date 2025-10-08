TeMePa Infra on nyt Luontovarma

TeMePa Infra Oy on toteuttanut laajan brändiuudistuksen osana kasvupolkuaan vahvistamaan rooliaan toimialaa uudistavana palveluntarjoajana. Muutoksen myötä yritys tunnetaan nyt Luontovarma nimellä.

Luontovarman uusi ilme ponnistaa erityisesti laajenevan ja monipuolistuvan asiakaskunnan näkemyksistä. ”Työmme laatua ja varmuutta sekä uniikkia osaamistamme arvostetaan. Haluamme terveellä ylpeydellä tuoda nuo arvot näkyväksi”, kertoo Luontovarman toimitusjohtaja Panu Pettinen. Vaikka uudistuksen myötä vanha ilme yrityksen nimeä myöten jää historiaan, ei vanhaa ole haluttu unohtaa. ”Asenteemme asiakaslähtöisenä ja varmana palveluntarjoajana jatkuu. Tutut henkilöt ja ylivoimainen kokemuksemme luonto- ja infraratkaisuissa ovat edelleen kumppaneidemme ja asiakkaidemme käytössä”, jatkaa Luontovarman liiketoimintajohtaja Tuomas Kähö.

Luontovarman valtakunnalliset palvelut huoltovarmuus- ja monimuotoisuusteemojen ympärillä säilyvät ennallaan. Luontovarma toteuttaa vaativia kriittisen infran turvallisuutta parantavia puustonpoistoja esimerkiksi sähkölinjojen ja valtateiden varsilla sekä vie läpi yksityistiestön kuntoa parantavia hankkeita. Uudessa ilmeessä korostuu myös yrityksen kasvava halu olla mukana ratkaisemassa aikamme suurimpia haasteita ympäristön monimuotoisuuden turvaamiseksi. ”Osaamisemme ja kumppaniverkostomme on avainasemassa käännettäessä Suomen huolto- ja luontovarmuutta kasvu-uralle”, toteaa Pettinen.