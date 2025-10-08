Laura Meriluoto: Perussuomalaiset haluavat sanella Helsingistä käsin lähipalveluiden alasajoa – nyt tarvitaan lisää valtaa alueille
Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto vaatii, että hyvinvointialueiden tulee itse saada päättää päivystyspalveluiden järjestämisestä. Eduskunta keskustelee tänään kansalaisaloitteesta Oulaskankaan yöpäivystyksen säilyttämiseksi. Taustalla on Orpon hallituksen päätös lakkauttaa yöpäivystyksiä Oulaskankaalta sekä mm. Varkaudesta ja Iisalmesta.
– Perussuomalainen vastuuministeri Juuso ajaa sote-palveluita alas kovalla kädellä piittaamatta alueiden esittämistä vaikutusarvioista. Joissain tapauksissa yöpäivystyksien lakkauttamisen on arvioitu jopa lisäävän kustannuksia, ja samalla tietysti potilasturvallisuus heikkenee, Meriluoto sanoo.
Orpon hallitus tavoittelee sairaalaverkkoa karsimalla 26 miljoonan euron säästöjä, mutta kasvavat ensihoidon ja Kelan korvaamien taksimatkojen kustannukset voivat syödä tavoiteltavat säästöt jopa kokonaan.
– Suomi on pitkien etäisyyksien maa, jossa alueilla on paras tieto siitä, miten päivystyspalvelut voidaan järjestää kustannustehokkaasti ja alueelliset olosuhteet huomioon ottaen. Silti oikeistohallituksen sote-politiikka keskittää jatkuvasti lisää valtaa ministeriöihin ja Helsinkiin, Meriluoto sanoo.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä hallituspuolueet esittivät kansalaisaloitteen hylkäämistä. Hallituspuolueiden mukaan “kansallisen terveysjärjestelmän kehittäminen ja lääketieteellisen hoidon korkean tason turvaaminen edellyttävät sairaaloiden väestöpohjan kansallista määrittämistä sekä tehtäväjakoa ja keskittämistä myös tulevaisuudessa”.
– Toisin sanoen hallituspuolueet lupaavat, että keskittämispolitiikka tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa. Suomeksi sanottuna keskittämisessä on kyse lähipalveluiden alas ajamisesta etenkin harvaan asutussa Suomessa, Meriluoto sanoo.
Vasemmistoliiton ja muiden oppositiopuolueiden vastalauseessa todetaan, että alueilla tulee olla mahdollisuus omien resurssiensa puitteissa arvioida ja päättää päivystyksen järjestämisestä turvatakseen asukkaille yhdenvertaisen palveluiden saatavuuden ja potilasturvallisuuden.
– On vaikeaa ymmärtää, miksi etenkin perussuomalaiset haluavat sanella Helsingistä käsin lähipalveluiden alasajoa kuuntelematta paikallisia ihmisiä. Nyt tarvitaan päinvastoin lisää valtaa alueille, Meriluoto sanoo.
