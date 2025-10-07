SDP:n ryhmäpuhe teollisuuspoliittisen selonteon palautekeskustelussa

Arvoisa puhemies,

Talousvaliokunta on käsitellyt valtioneuvoston selontekoa teollisuuspoliittisista linjauksista perusteellisesti. Me sosialidemokraatit katsoimme, että on tärkeää, että pyrimme näin isossa asiassa, teollisuuspolitiikan toivottavasti ylivaalikautisessa linjapaperissa, yksimielisyyteen ja pitkäjänteisyyteen.

Arvoisa puhemies,

Orpon hallituksen teollisuuspoliittinen strategia ja sen pohjalta eduskunnalle annettu selonteko on hyvä alku suomalaisen teollisuuspolitiikan pitkäjänteiselle kehittämiselle. Tärkeintä selonteossa on, että Suomessa on herätty kansainväliseen kehitykseen ja teollisuuspolitiikan tarpeeseen. Kuten talousvaliokunnan saamista asiantuntijalausunnoista ilmenee, strategian laatimista suurempi merkitys on sen toimeenpanolla, teollisuuspolitiikan tietopohjan kehittämisellä sekä toimialakohtaisiin toimiin siirtymisellä.

Selonteko esittää Suomen teollisuuspolitiikalle hyviä tavoitteita ja valikoiman toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Teollisuuspolitiikan visiota strategiassa ei kuitenkaan esitetä. Sosialidemokraateille teollisuus-, T&K-, osaamis- ja aluepolitiikan vision pohja on kunnianhimoinen kestävyyssiirtymä.

Jatkotyössä on määriteltävä selkeämmin Suomen teollisuuspolitiikan missiot eli se, millaista yhteiskunnallista muutosta teollisuuspolitiikalla tavoitellaan ja millä sitä perustellaan. Sosialidemokraatit näkevät, että Suomen teollisuuspolitiikan missioina on oltava ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumisen, ikääntyvän yhteiskunnan kehittämisen ja tekoälyn kestävän käyttöönoton kaltaisia yhteiskunnallisia tavoitteita.

SDP kuten valiokunnan enemmistö pitää välttämättömänä, että teollisuuspoliittiset toimet tukevat siirtymää kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta tuotantoa. Samalla digitalisaation ja tekoälyn luomat mahdollisuudet on hyödynnettävä täysimääräisesti – tämä edellyttää investointeja osaamiseen, infrastruktuuriin ja tutkimukseen.

Valitettavasti tällä hallituskaudella koulutuksesta on leikattu. Teollisuuspoliittisen strategian suurin puute onkin Orpon hallituksen ylimalkainen suhtautuminen osaavan työvoiman saatavuuteen ja Suomen koulutustason nostoon. Kuten professori Otto Toivanen kirjoittaa lausunnossaan, on käsittämätöntä, että osaavan työvoiman saatavuudesta puhuttaessa ei mainita korkeakouluja ja yliopistoja lainkaan.

Arvoisa puhemies,

Valiokunta pitää tärkeänä, että teollisuuspoliittiset linjaukset eivät jää vain juhlapuheiksi, vaan ne konkretisoituvat toimenpiteinä, joilla vahvistetaan teollisuutta. Kriittisimmin tämä koskee Suomessa vihreän siirtymän etenemistä. Orpon hallituksen olisi syytä perua toimia, jotka heikentävät tällä hetkellä toimintaympäristöä ja ovat hallituksen käsissä.

Erityisesti huolenamme on vihreän siirtymän investointien hidastuminen. Niitä hidastaa nyt Orpon hallitus kotimaisin toimin. Näillä näkymin ensi vuonna Suomessa ei valmistu yhtään tuulivoimalaa ja laajoista investointiaikeista huolimatta vihreä siirtymä uhkaa hidastua. Tänä vuonna vihreän siirtymän investoinnit ovat ennätystasolla yli 10 miljardissa eurossa. Talousvaliokunnan saaman tiedon mukaan tämän vuoden investointien taustalla ovat viime kauden päätökset sähköveron alentamisesta sekä pandemian jälkeiset elvytystoimet, erityisesti energiatuki. Ikävä kyllä Orpon hallitus on ajanut alas energiatuen, on korottamassa sähköveroa ennakoimattomasti ja alueidenkäyttölaissa suunnitellaan kiinteitä etäisyyksiä tuulivoimaloille.

Esitänkin eduskunnalle hyväksyttäväksi kannanottoa, joka kuuluu: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus edistää puhdasta siirtymää ja fossiilitonta sähköntuotantoa Suomessa eikä säädä lisäesteitä tai rajoituksia siirtymälle kotimaisessa lainsäädännössä. ”

Socialdemokraterna tror på en framtid där den finska industrin utvecklas genom forskning, utbildning och förutsägbarhet. De största möjligheterna finns i den gröna omställningen. Ändå bromsar Orpos regering nya privata investeringar med sin politik. Industripolitiken måste vara strategisk, långsiktig och modig. Vi kan – och vi måste – nå våra klimat- och miljömål samtidigt som vi skapar jobb och hållbar tillväxt.

Arvoisa puhemies,

Tarvitsemme määrätietoista politiikkaa, joka tukee investointeja, osaamista ja kestävää kasvua. Ytimessä on oltava tavoite hiilineutraalista Suomesta. 2035 ilmastotavoite on mahdollista saavuttaa, jopa niin, että talous ja hyvinvointi kasvavat Suomessa.

Niillä aloilla, joilla tehdään päästövähennyksiä, on tehtävä myös teollisuuspolitiikalla siirtymää, joka luo työpaikkoja, mutta myös tekee siirtymästä oikeudenmukaisemman.

Myös alueellinen näkökulma on tärkeä; Suomi on laaja maa ja jokaisella alueella täytyy löytää omat vahvuudet ja painopisteet. Valtion on toimittava alueiden kumppanina ja tuettava teollisten keskittymien kehittymistä. Erityinen huoli tällä hetkellä on itäisestä Suomesta, jonka talouteen geopolitiikka on vaikuttanut viime vuosina kaikkein eniten. Tukitoimia tarvitaan pikaisesti ja osa tätä on oltava vahvempi teollisuuspolitiikka.

Kasvavan työttömyyden ja heikon kasvun velkaantuva Suomi tarvitsee visiota ja valoisampaa näkymää. Aktiivinen teollisuuspolitiikka on osa tätä ja uudistaa yhteiskuntaa ratkaisten samalla yhteiskunnallisia haasteita.