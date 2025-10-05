VAS Kyllönen: Suomi säästi miljoonia, kun EU-byrokratia ei rantautunut Saimaalle
Euroopan parlamentti hyväksyi eilen päivityksen sisävesiliikenteen tiedonhallintaa koskevaan RIS-direktiiviin. Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Merja Kyllönen vaikutti neuvotteluissa siihen, että direktiivin soveltamisalaa ei laajennettu Suomeen. Päätös säästää Suomelta miljoonien eurojen kustannukset tarpeettoman järjestelmän rakentamisesta.
– Pidän tätä merkittävänä työvoittona. Suomessa Saimaan vesistöalueella liikenne toimii jo nyt kansainvälisen merenkulkujärjestön määräyksiin ja EU:n merenkulun sääntelyyn perustuvien kansallisten sääntöjen mukaisesti. Erillisen EU-jokitiedotusjärjestelmän rakentaminen ei olisi tuonut lisähyötyjä, mutta olisi merkinnyt veronmaksajille miljoonien eurojen kustannuksia, Kyllönen toteaa.
Kyllönen toimi Euroopan parlamentin liikennevaliokunnan neuvottelijana eli varjoraportoijana direktiivin käsittelyssä. Hän ajoi Suomen kannalta järkevää linjaa, jonka mukaan direktiivin soveltamisalaa ei tule laajentaa maihin, joissa ei ole muiden jäsenvaltioiden kanssa yhteydessä olevia sisävesiväyliä.
Direktiivi on ollut EU:n käsittelyssä jo vuodesta 2005 lähtien. Kyllösen mukaan päätös osoittaa, että järki ja suhteellisuus voivat voittaa myös monimutkaisissa sääntelyprosesseissa.
– Tätä asiaa on veivattu EU:ssa lähes 20 vuotta. Nyt saatiin pidettyä järki mukana: Suomi ei ole vapaamatkustaja, mutta emme myöskään tarvitse turhaa byrokratiaa sinne, missä se ei palvele ketään, Kyllönen sanoo.
Komissio kirjasi lopulliseen ratkaisuun myös mahdollisuuden selvittää tulevaisuudessa RIS-järjestelmän ulkopuolelle jääneiden maiden kustannusvaikutuksia, jos sääntelyn laajentamista harkitaan myöhemmin.
RIS-direktiivin tavoitteena on parantaa sisävesiliikenteen turvallisuutta ja tiedonkulkua. Suomessa nämä tavoitteet saavutetaan kehitteillä olevalla kansallisella merenkulun tiedonhallintajärjestelmällä, joka valmistuu vuonna 2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Merja KyllönenEuroparlamentaarikkoPuh:+358 50 448 4853merja.kyllonen@ep.europa.eumerjakyllonen.fi
Marika TuominenViestinnän erityisavustaja
MEP Merja Kyllösen kabinetti
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa
VAS Andersson & Saramo Ukrainassa: Vahvan aseellisen tuen lisäksi myös ukrainalaista kansalaisyhteiskunta tulee nostaa.5.10.2025 14:58:58 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton europarlamentaarikot Li Andersson ja Jussi Saramo ovat palanneet Länsi-Ukrainasta Lvivin kaupungista osallistuttuaan pohjoismaalaisista ja saksalaisista europarlamentaarikoista ja kansanedustajista koostuvan delegaation kolme päivää kestäneelle matkalle.
VAS Mepit: Freedom Flotillan pysäytys on laiton – EU:n puututtava1.10.2025 21:47:05 EEST | Tiedote
Israelin sotilaat ovat juuri pysäyttäneet Gazaan matkanneen Freedom Flotilla -avustuslaivueen. Vasemmistoliiton europarlamentaarikot tuomitsevat tämän laittoman pysäytyksen ja vaativat EU:lta nopeita reaktioita.
Pohjoismaiset vasemmistomepit kirjeessään komissaareille ja pääministereille: kansalaistemme turvallisuus Freedom Flotillalla turvattava25.9.2025 15:38:26 EEST | Tiedote
Suomen, Ruotsin ja Tanskan vasemmistolaiset europarlamentaarikot lähettivät tänään 25. syyskuuta tiukkasanaisen kirjeen maittensa komissaareille ja pääministereille, jossa he vaativat vastuunkantoa pohjoismaalaisista kansalaisista, joiden turvallisuus on uhattuna Freedom Flotilla -laivoilla. He ehdottavat Frontexin hyödyntämistä laivueen suojelemiseksi.
Vasemmisto jätti epäluottamuslauseen Ursula von der Leyenille11.9.2025 12:24:23 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentin vasemmistoryhmä The Left on juuri jättänyt epäluottamuslauseen Euroopan komissiolle ja sen puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille liittyen muun muassa komission kyvyttömyyteen toimia Gazan kansanmurhan pysäyttämiseksi. Kyseessä on ensimmäinen kerta koskaan, kun ryhmä jättää epäluottamuslauseen.
VAS Mepit: Suomen on hyväksyttävä komission ehdotukset Israelin painostamiseksi10.9.2025 12:59:36 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton europarlamentaarikot Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo pitävät hyvänä alkuna, että Euroopan komissio on ottamassa edes pieniä konkreettisia askeleita painostaakseen Israelia lopettamaan kansainvälisen ja humanitaarisen oikeuden vastaiset toimet Gazassa. Mepit korostavat, että Suomen on asetuttava tukemaan komission ehdotuksia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme