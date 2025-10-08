Vasemmistoliitto: Teollisuuspolitiikka on asetettava maapallon rajoihin
Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä arvostelee Orpon hallitusta saamattomuudesta teollisuuden uudistumisen tukemisessa. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta käsitteli teollisuuspoliittista selontekoa.
– Suomen teollisuuspolitiikan tärkeimpiä tehtäviä on talouden rakenteiden muuttaminen ekologisesti kestäviksi. Orpon hallitus on kuitenkin valinnut ratkaisukseen toimimattomuuden, Kivelä sanoo.
Vasemmistoliitto tukisi ekologisesti kestävää teollisuustuotantoa merkittävillä investoinneilla teknologiaan, tuotantoon ja tutkimukseen. Kestämättömän, ympäristölle ja ilmastolle haitallisen tuotannon tukeminen on lopetettava. Kivelän mukaan Orpon hallitus tekee päinvastoin: Se on leikannut koulutuksesta, vaikeuttanut osaamisen päivittämistä ja leikkaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta.
– Onko hallituksen tarkoitus syödä kaikki talouden uudistumisen eväät? Hallitus romuttaa pala palalta niitä rakenteita, jotka ovat mahdollistaneet suomalaisten korkean osaamisen ja kouluttautumisen taustasta riippumatta, Kivelä sanoo.
Vasemmistolainen teollisuuspolitiikka perustuu keskeisesti reilun siirtymän toteuttamiseen. Teollisuustuotantoa on ohjattava kohti kiertotaloutta, koska luonnonvaroja ei riitä loputtomasti. Samalla työntekijöille täytyy taata riittävä toimeentulo, ja työnsä menettäneille koulutusta ja mahdollisuudet löytää uusi työpaikka.
– Teollisuuspolitiikka on asetettava planetaarisiin rajoihin. Kertakäyttö- ja krääsätalous on yksinkertaisesti lopetettava. Reilun siirtymän edistämiseen tarvitaan riittävät resurssit ja lainsäädäntö, jotka jäävät nyt uupumaan, Kivelä sanoo.
Kivelän mukaan Suomella olisi valtavasti potentiaalia asemoitua esimerkiksi kasvipohjaisen ruokateknologian kärkimaaksi.
– Kasvipohjaisen ruoantuotannon tukeminen on paitsi eläinoikeus- ja terveysteko, myös tärkeä keino hillitä päästöjä ja luontokatoa. Oikein toteutettuna ruokajärjestelmän siirtymä tarjoaa maanviljelijöille reilun hinnan tuotteistaan ja uusia taloudellisia mahdollisuuksia, Kivelä sanoo.
Mai Kivelän ryhmäpuhe 8.10.2025
Arvoisa puhemies,
Selittelyä riittää. Suomen vienti ja tuottavuus ovat kehittyneet heikosti, ja investoinnit ovat jääneet jälkeen verrokkimaista. Ja syynä kaikki muut paitsi hallituksen omat toimet. Teollisuuspoliittinen strategia, jossa odotetaan että “kyllä yksityiset yritykset hoitavat homman kotiin” ei ole strategia ollenkaan.
Aika toimia on nyt. Talouden rakenteiden muuttaminen ekologisesti kestäviksi on yksi teollisuuspolitiikan tärkeimmistä tehtävistä. Hallitus on kuitenkin valinnut toimimattomuuden ekokriisin keskellä.
Vasemmistolainen teollisuuspolitiikka perustuu ennen kaikkea reilun siirtymän toteuttamiseen tässä ja nyt. Meidän on tuettava kestävää teollisuustuotantoa merkittävillä investoinneilla uuteen teknologiaan, tuotantoon ja tutkimukseen. Meidän on myös lopetettava kestämättömän, ympäristölle ja ilmastolle haitallisen teollisuustuotannon tukeminen. Tuet, kuten puupohjaisten polttoaineiden ja polttoturpeen verottomuus sekä tuet kestämättömään metsänkasvatukseen, on lopetettava. Reilun siirtymän teollisuuspolitiikka on myös sosiaalisesti oikeudenmukaista. Työntekijöille täytyy taata riittävä toimeentulo ja työnsä menettäneille koulutusta ja mahdollisuudet löytää uusi työpaikka.
Selonteossa puhutaan osaavan työvoiman tarpeellisuudesta sekä tutkimuksen ja osaamisen edistämisestä, mutta käytännön politiikka on jotain aivan muuta. Orpon hallitus on leikannut koulutuksesta, vaikeuttanut työntekijöiden osaamisen päivittämistä ja leikkaa nyt vielä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnastakin! Onko hallituksen tarkoitus syödä kaikki talouden uudistumisen kannalta keskeiset eväät? Hallitus on myös romuttanut pala palalta niitä rakenteita, jotka ovat mahdollistaneet korkean osaamisen ja koulutuksen hankkimisen taustasta riippumatta.
Talouden ja teollisuuden uudistumista on tuettava edistämällä erityisesti kiertotaloutta. Kiertotalous tarkoittaa kokonaista talousmallia, ei vain pistemäisiä ratkaisuja kuten jätteiden lajittelua. Kiertotalous tarkoittaa myös perustavia muutoksia tuotannon alkupäässä, ei vain reaktiivisia ratkaisuja nykyisten tuotanto- ja kulutusmallien aikaansaamiin ongelmiin. Meidän on ohjattava teollisuustuotantoa kohti kiertotaloutta, koska luonnonvaroja ei riitä loputtomasti. Näin systeemisen muutoksen edistämiseen tarvitaan riittävät resurssit ja lainsäädäntö, jotka jäävät nyt uupumaan. Kertakäyttö- ja krääsätalous on yksinkertaisesti lopetettava.
Suomella on myös valtavasti potentiaalia asemoitua kansainvälisesti kasvipohjaisen ruokateknologian kärkimaaksi, samoin potentiaali kasviproteiinien vientiin on suuri. Kasvipohjaisen ruoan lisääminen on paitsi eläinoikeus- ja terveysteko ja uutta teollisuutta, myös tärkeä keino hillitä päästöjä ja luontokatoa. Nykyinen tehoeläintuotantoon perustuva ruokajärjestelmä myötävaikuttaa vahvasti ilmaston kuumenemiseen ja sään ääri-ilmiöiden lisääntymiseen, ja siten tuhoaa viljelijöiden omat toimintaedellytykset. Maanviljelijöillä on tärkeä rooli siirtymässä ja tätä murrosta valtion tulee vauhdittaa. Oikein toteutettuna ruokajärjestelmän siirtymä tarjoaa maanviljelijöille reilun hinnan tuotteistaan ja uusia taloudellisia mahdollisuuksia.
Myös metsäteollisuuden uudistumisen tarve on ilmeinen. Se kuluttaa valtavasti raaka-aineita ja hakkuut ovat kestämättömällä tasolla, mistä aiheutuu monia ilmasto- ja ympäristöongelmia. Samaan aikaan tuotannon taloudellinen lisäarvo on alhainen. Tämä yhtälö on täysin järjenvastainen. Metsäteollisuuden tuotteiden painopiste on lyhytkestoisissa tuotteissa, pääasiassa sellussa. Reilun siirtymän teollisuuspolitiikka ohjaisi metsäteollisuutta muuttumaan hiilivirtojen monikäyttäjäksi. Hakkuutasoa on pakko maltillistaa ja metsänkasvatusmenetelmiä kestävöittää. Loppupeleissä kyse on tästä: pienemmästä raaka-ainemäärästä on saatava enemmän irti. Miksi metsäteollisuuden kestävyyssiirtymälle ei ole esitetty tarvittavia toimenpiteitä?
Lopulta muuta vaihtoehtoa ei ole kuin asettaa kaikki teollisuuspolitiikka planetaarisiin rajoihin.
Yhteyshenkilöt
Mai KiveläkansanedustajaPuh:040 741 7379mai.kivela@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Laura Meriluoto: Perussuomalaiset haluavat sanella Helsingistä käsin lähipalveluiden alasajoa – nyt tarvitaan lisää valtaa alueille8.10.2025 11:20:55 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto vaatii, että hyvinvointialueiden tulee itse saada päättää päivystyspalveluiden järjestämisestä. Eduskunta keskustelee tänään kansalaisaloitteesta Oulaskankaan yöpäivystyksen säilyttämiseksi. Taustalla on Orpon hallituksen päätös lakkauttaa yöpäivystyksiä Oulaskankaalta sekä mm. Varkaudesta ja Iisalmesta.
Minja Koskela: Ensi vaalikauden sopeutustavoitteiden lukitseminen ei ole ajankohtaista8.10.2025 11:04:05 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kommentoi keskustelua kuuden miljardin sopeutustavoitteesta ensi vaalikaudelle. Koskelan mukaan miljardien lyöminen pöytään on tässä vaiheessa ennenaikaista.
Laura Meriluoto: Hallituksen politiikka lisää eriarvoisuutta ja turvattomuutta7.10.2025 14:45:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto nosti tänään eduskunnassa esiin, kuinka hallituksen politiikka on lisännyt eriarvoisuutta ja sitä kautta vähentänyt yhteiskunnallista luottamusta ja turvallisuutta. Meriluoto piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen keskustelussa hallituksen selonteosta sisäisestä turvallisuudesta.
Minja Koskela: Elina Valtosen on ryhdyttävä toimiin ja otettava kantaa suomalaisaktivistien puolesta6.10.2025 14:31:15 EEST | Tiedote
Global Movement to Gaza -aktivistiliikkeen Suomen jaosto kertoi eilen olevansa huolissaan pidätettyjen suomalaisaktivistien tilanteesta. Heidän mukaansa pidätetyiltä on evätty muun muassa välttämättömiä lääkkeitä ja puhdas vesi, eikä heillä ole ollut mahdollisuutta pitää yhteyttä kotiin. Lisäksi heidän oikeuttaan tavata asianajajia on rajoitettu merkittävästi.
Veronika Honkasalo: Kuinka kauan Suomen ulkopoliittinen johto aikoo vaieta suomalaisten vapaaehtoisten tilanteesta?6.10.2025 13:12:56 EEST | Tiedote
Kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo kertoo saavansa valtavasti huolestuneita kansalaisviestejä Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen suomalaisten vapaaehtoisten tilanteeseen liittyen. Järkytystä on herättänyt myös se, ettei Suomen ulkopoliittinen johto ole kommentoinut millään lailla Israelin kovia toimia avustuslaivuetta ja sen vapaaehtoisia kohtaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme