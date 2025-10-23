Eternal Erectionilta uutta musiikkia – single Not So Pretty (Emperor’s New Clothes) on suora kannanotto maailman tilaan

Eternal Erectionin uusi single Not So Pretty (Emperor’s New Clothes) on tuhdilla groovella ja koukuttavilla melodialinjoilla rullaava crossover-popkappale. Bändin missio on aina ollut ilon ja toivon tuominen ihmisille svengaavan musiikin ja näyttävän show’n kautta, mutta sen rinnalle on tullut tarve olla aktiivinen vastavoima ajassamme nousussa oleville pimeille voimille.

– Biisi syntyi jameissa, kuten monet Eternal Erectionin kappaleet. Tuotantovaiheessa se kehittyi P-funk/blues-tyyppisestä crossover-biisiksi ja työnimi You Look So Pretty vaihtui muotoon Not So Pretty. Niin sanotun ‘vapaan maailman’ johtaja muistuttaa yhä enemmän totalitaarisen maan johtajaa, jota kaikki tuntuvat mielistelevän – joko hyötyäkseen tai koska pelkäävät. Tästä tuli mieleen klassikkosatu Keisarin uudet vaatteet, mikä onkin biisin toinen nimi, sanoituksen kirjoittanut kitaristi Ray Slick (Joakim Guthwert) kertoo.

– Olemme ennenkin ottaneet kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, mutta runollisemmin ja kielikuvien kautta. Nyt tuntui, että on aika sanoa asiat suoremmin, Rick Lover (Sam Huber) jatkaa.

– Maailma muuttuu jatkuvasti, eikä välttämättä parempaan suuntaan. Demokratiaa, sananvapautta, ihmisoikeuksia, ilmastotoimia ja oikeusvaltiota kyseenalaistetaan ja niitä vastaan hyökätään. Taiteilijoiden tehtävänä on herätellä ihmisiä näkemään, mihin suuntaa maailma on menossa. Puolustamme myös kulttuuria, jonka arvoa ei aina ymmärretä, Ray Slick toteaa.

Eternal Erection muistetaan ennen kaikkea vastustamattomista live-esityksistään, jotka saavat vaativammankin yleisön tanssilattialle. Bändi on keikkaillut useassa maassa, lämmitellyt mm. George Clintonin P-Funk All Starsia, julkaissut kuusi levyä, lukuisia singlejä ja musiikkivideoita. Viimeisin levy, It’s Easy, ilmestyi vuonna 2014. 24. lokakuuta ilmestyvä uusi single viitoittaa tietä alkuvuodesta 2026 julkaistavalle albumille, jonka tuottaa Mamba Assefa. Tulossa on myös kattava kotimaan levynjulkaisukiertue.

Not So Pretty (Emperor's New Clothes) tekijätiedot:

Sävellys: Joakim Guthwert, Sam Huber, Pontus Gylling, Henrikki Häsänen

Sanoitus: Joakim Guthwert

Sovitus: Eternal Erection

Tuottaja, äänittäjä ja miksaaja: Mamba Assefa

Masterointi: Henkka Niemistö

Äänitetty E-Studiossa, Sipoossa, 2025

ISRC: FIETM2500001

Lataa Not So Pretty (Emperor’s New Clothes) täältä (soittovapaa 24.10.):

https://www.dropbox.com/scl/fo/sj8w5wsbrhdogsrshfgtb/ADyHchGEbf1dhxD34yIpXO8?rlkey=n7rlu61uzwj8gohphwpu2f8oa&st=5ckc75xq&dl=0

Eternal Erection -kokoonpano:

Laulu & kosketinsoittimet: RICK LOVER

Kitara: RAY SLICK

Basso: CHANELL

Rummut: JACK RUSSEL

Perkussiot: THE HOOK

Trumpetti: T-ROY

Saksofoni: FURILLO

Eternal Erection -keikat: Ilja Amnell/Alt Agency

