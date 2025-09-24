Lapin teitä uusittiin 210 kilometriä
Vuoden 2025 päällystysurakat on saatu Lapissa valmiiksi. Teitä päällystettiin ja rakenteita vahvistettiin 210 kilometrin verran. Tänä vuonna Lapin ELY-keskukselle myönnettiin 29,1 miljoonaa teiden ylläpitoon.
Lapissa vuoden 2025 päällysteurakoiden viimeisetkin kohteet on saatu valmiiksi. Lapissa päällystettiin yhteensä teitä noin 210 kilometrin verran, josta isolle osalle tehtiin aiempaa enemmän tien rakenteiden vahvistamista.
Kesän pisin päällystyskohde oli valtatiellä 5 Pelkosenniemen kunnanraja-Sodankylä, jossa päällystettävää tiestöä oli 24 kilometriä. Vuoden toinen pitkä kohde oli myös valtatiellä 5 ollut Javaruksentien risteys-Vuostimo, pituudeltaan 23 kilometriä.
Muita vuoden 2025 päällystyskohteita Lapin maakunnan alueella oli muun muassa maantiellä 924 Taininiemi-Nuupas väli (19 km), maantiellä 962 Luosto-Vuostimo, jossa tehtiin täsmäkorjauksia noin 19 kilometrin matkalta ja kantatiellä 79 Kähärä-Pöntsö, jossa tehtiin tien rakenteen vahvistamistöitä noin 17 kilometrin matkalta.
Urakoitsijoina kesän päällystyskohteissa toimivat Asfalttikallio Oy ja Sundström Oy.
Väylävirasto myönsi kuluneelle vuodelle 29,1 miljoonaa teiden ylläpitoon. Paikkauksiin käytettävä osuus oli noin 1,1 miljoonaa euroa ja tiemerkintöihin 1,7 miljoonaa euroa.
Lue lisää julkaisijalta Lapin ELY-keskus
Uudet maanteiden hoitourakat käynnistyvät 1.10.202524.9.2025 13:01:54 EEST | Tiedote
Pohjoisella hankinta-alueella on kilpailutettu maanteiden hoidon alueurakoitsijat Sodankylän, Kemijärvi-Posion ja Puolangan hoitourakoihin. Kemijärvi-Posio urakassa urakoitsijana aloittaa Pimara Väyläpalvelut Oy, Sodankylässä ja Puolangalla jatkaa Destia Oy.
Työllisyystilanne jatkui Lapissa parempana kuin koko maassa23.9.2025 08:39:46 EEST | Tiedote
Kausiluontoiseen tapaan työttömien määrä väheni Lapissa elokuun aikana. Elokuun lopussa Lapissa oli noin 7 710 työtöntä työnhakijaa. Työttömyyden kehitys verrattuna vuodentakaiseen jatkui Lapissa myönteisempänä kuin koko maassa. Seutukuntien ja kuntien väliset erot työttömyydessä ja sen kehityksessä jatkuivat huomattavina. Työttömyydet ovat pitkittyneet myös Lapissa ja pitkäaikaistyöttömiä on viimevuotista enemmän. Työmarkkinatorille ilmoitettiin Lapissa lähes 2 970 avointa työpaikkaa.
Lapin yritysten odotukset jäävät jälkeen muusta maasta11.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Vuoden 2025 toinen pk-barometri kertoo Lapin yritysten suhdanneodotusten kääntyneen laskuun. Vaikka odotukset pysyvät hitusen positiivisen puolella, ne jäävät ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen valtakunnallisen keskiarvon alapuolelle. Myös arviot työllisyyden määrästä sekä liikevaihdon, kannattavuuden, investointien arvon ja innovaatioiden kehityksestä jäävät jonkin verran koko maan näkymistä.
Meri-Lapin alueen liikenneturvallisuussuunnitelman laadinta vuosille 2025-2035 on käynnistynyt1.9.2025 10:27:59 EEST | Tiedote
Lapin ELY-keskus on aloittanut yhteistyössä Meri-Lapin alueen kuntien kanssa uuden liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen. Suunnitelman päätavoitteena on edistää alueen liikenneturvallisuutta määrittämällä toimenpiteet niin fyysisen liikenneympäristön kuin liikennekasvatuksen edistämiseksi.
Tornion silta katkaistaan liikenteeltä 3.9.2025 klo 6.00 ja palautetaan liikenteelle 6.9.2025 klo 6.0029.8.2025 12:18:38 EEST | Tiedote
Valtatiellä 29 (E4) sijaitseva Tornionjoen ylittävä silta suljetaan liikenteeltä 3.9.2025 klo 6.00 alkaen ja palautetaan liikenteelle 6.9.2025 klo 6.00. Liikennekatkon ajaksi liikenne ohjataan kiertoreiteille. Liikennekatko aiheuttaa tienkäyttäjille, erityisesti raskaalle liikenteelle, merkittävää haittaa.
