Lapin ELY-keskus

Lapin teitä uusittiin 210 kilometriä

8.10.2025 12:18:17 EEST | Lapin ELY-keskus | Tiedote

Vuoden 2025 päällystysurakat on saatu Lapissa valmiiksi. Teitä päällystettiin ja rakenteita vahvistettiin 210 kilometrin verran. Tänä vuonna Lapin ELY-keskukselle myönnettiin 29,1 miljoonaa teiden ylläpitoon.

Kuvassa päällystystyömaa kesältä 2025.
Kuva: Lapin ELY-keskus

Lapissa vuoden 2025 päällysteurakoiden viimeisetkin kohteet on saatu valmiiksi. Lapissa päällystettiin yhteensä teitä noin 210 kilometrin verran, josta isolle osalle tehtiin aiempaa enemmän tien rakenteiden vahvistamista.

Kesän pisin päällystyskohde oli valtatiellä 5 Pelkosenniemen kunnanraja-Sodankylä, jossa päällystettävää tiestöä oli 24 kilometriä. Vuoden toinen pitkä kohde oli myös valtatiellä 5 ollut Javaruksentien risteys-Vuostimo, pituudeltaan 23 kilometriä.

Muita vuoden 2025 päällystyskohteita Lapin maakunnan alueella oli muun muassa maantiellä 924 Taininiemi-Nuupas väli (19 km), maantiellä 962 Luosto-Vuostimo, jossa tehtiin täsmäkorjauksia noin 19 kilometrin matkalta ja kantatiellä 79 Kähärä-Pöntsö, jossa tehtiin tien rakenteen vahvistamistöitä noin 17 kilometrin matkalta.

Urakoitsijoina kesän päällystyskohteissa toimivat Asfalttikallio Oy ja Sundström Oy.

Väylävirasto myönsi kuluneelle vuodelle 29,1 miljoonaa teiden ylläpitoon. Paikkauksiin käytettävä osuus oli noin 1,1 miljoonaa euroa ja tiemerkintöihin 1,7 miljoonaa euroa.

