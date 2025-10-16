Sari Kanalan tietokirja Saimaannorppa on houkutteleva teos koko perheelle

Saimaannorppa on viehättävä ja ainutlaatuinen hylje, joka on tunnettu suuresta uhanalaisuudestaan. Erityisesti sen elinympäristö rajoittuu vain Saimaan vesistöön, mikä tekee siitä erityisen herkän elinympäristönsä muutoksille.

Saimaannorppa on asunut näillä alueilla jo vuosituhansia, ja tämän pitkän ajan kuluessa Saimaa-järven mutkikas ja heikkonäkyvyinen vesi on vaikuttanut merkittävästi kyseisen lajin kehitykseen, luoden siitä muiden hyljelajien keskellä täysin ainutlaatuisen yksilön. Suurimman osan ajastaan saimaannorppa viettää vedessä ja onkin mestarisukeltaja. Kesällä kulkeminen on helpompaa kuin talvella jääkannen alla. Talvisin norpan on kairattava jäähän hengitysaukkoja selviytyäkseen.

Sari Kanala on tietokirjailija ja lastenkirjailija. Daga Ulv on kuvittaja ja tietokirjailija Helsingistä. He ovat kirjoittaneet useita tietokirjoja luonnosta ja eläimistä kuten Pohjolan hukka (2023, Avain) ja Ihanat koiramme (2021, Avain).

teos: Saimaannorppa

kirjailija: Sari Kanala

kuvitus: Daga Ulv

kustantaja: Avain

ilmestymispäivä: 20.10.2025