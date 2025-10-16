Sari Kanalan tietokirja Saimaannorppa on houkutteleva teos koko perheelle
Sokkeloinen ja sameavetinen Saimaa on muokannut suurisilmäisestä saimaannorpasta ihan omanlaisensa hylkeen. Tämän tietokirjan avulla opit paljon uutta saimaannorpasta!
Saimaannorppa on viehättävä ja ainutlaatuinen hylje, joka on tunnettu suuresta uhanalaisuudestaan. Erityisesti sen elinympäristö rajoittuu vain Saimaan vesistöön, mikä tekee siitä erityisen herkän elinympäristönsä muutoksille.
Saimaannorppa on asunut näillä alueilla jo vuosituhansia, ja tämän pitkän ajan kuluessa Saimaa-järven mutkikas ja heikkonäkyvyinen vesi on vaikuttanut merkittävästi kyseisen lajin kehitykseen, luoden siitä muiden hyljelajien keskellä täysin ainutlaatuisen yksilön. Suurimman osan ajastaan saimaannorppa viettää vedessä ja onkin mestarisukeltaja. Kesällä kulkeminen on helpompaa kuin talvella jääkannen alla. Talvisin norpan on kairattava jäähän hengitysaukkoja selviytyäkseen.
Sari Kanala on tietokirjailija ja lastenkirjailija. Daga Ulv on kuvittaja ja tietokirjailija Helsingistä. He ovat kirjoittaneet useita tietokirjoja luonnosta ja eläimistä kuten Pohjolan hukka (2023, Avain) ja Ihanat koiramme (2021, Avain).
teos: Saimaannorppa
kirjailija: Sari Kanala
kuvitus: Daga Ulv
kansi: Daga Ulv ja Tarja Kettunen
ISBN: 9789523046184
kustantaja: Avain
ilmestymispäivä: 20.10.2025
