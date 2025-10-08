SDP:n Paula Werning: Hallituksen teollisuuspolitiikan puute syventää Kymenlaakson kriisiä

– Viennin kysyntä on heikentynyt erityisesti Euroopan markkinoilla, kun Saksan teollisuus ja rakentaminen ovat ajautuneet taantumaan ja Kiinan talous kasvaa odotettua hitaammin. Metsäteollisuuden, kemianteollisuuden ja logistiikan kaltaiset alat elävät viennistä, ja kun tuotteille ei ole ostajia, pysähtyy koko ketju satamista tehtaille, kertoo Werning huolestuneena.

– Juuri tällaisessa tilanteessa hallituksen tehtävä olisi tukea vientiteollisuutta, kantaa vastuuta ja reagoida ajoissa. Nyt hallitus ei reagoi, ei tue, eikä kanna vastuuta. Yritykset on jätetty yksin globaalin kysynnän laskun keskelle, vaikka hallitus voisi päätöksillään lieventää iskua, Werning painottaa.

– Tämä “sairaus”, kuten toimitusjohtaja Naski sitä nimittää, on seurausta hallituksen toimettomuudesta ja teollisuuspolitiikan puutteesta. Kun vientiteollisuuden kustannukset nousevat ja investoinnit karkotetaan maasta, seurauksena on työpaikkojen kato, supistuvat satamat ja hiipuva elinkeinoelämä, alleviivaa Werning.

Satamayhtiön toimitusjohtaja Naski on todennut myös karusti: “Sataman laitureilta katsottuna optimistinen kuva ei ole missään vaiheessa vastannut todellista tilannetta. Minkäänlaisia parempia näkymiä ei ole, ennemminkin hiljaisempaan päin.”

– Tämä on todellisuuden ääni. Kentältä kuuluu viesti, jota hallitus ei halua kuulla: vienti ei vedä, teollisuus kutistuu, eikä tulevaisuus näytä valoisalta, Werning peräänkuuluttaa.

Tilannetta pahentavat viime aikojen uutiset teollisuudesta. UPM on ilmoittanut sulkevansa Kaukaan paperitehtaan, Metsä Group aikoo vähentää jopa 540 työpaikkaa Suomesta ja Stora Enso on käynnistänyt uudet muutosneuvottelut Imatralla.

– Nämä uutiset ovat hälytysmerkkejä Suomen teollisen perustan murentumisesta. Hallituksen on lopetettava teollisuuden alasajo politiikan sivuvaikutuksena ja ryhdyttävä välittömästi toimiin. Tähän asti hallitus on valinnut olla puuttumatta, ja valinta olla tekemättä mitään on sekin päätös, Werning sanoo.

Werning esittää kolme konkreettista toimenpidettä tilanteen korjaamiseksi:

Käynnistettävä kansallinen teollisuusohjelma, joka palauttaa investointihalukkuuden ja varmistaa viennin kilpailukyvyn. Alennettava energiaverotusta vientiteollisuudelta, jotta suomalaiset yritykset voivat kilpailla globaaleilla markkinoilla sekä kiireellisen tarpeen poistaa merenkulun väylämaksut. Turvattava satamien ja logistiikan rahoitus, sillä ilman vientiä ei ole hyvinvointivaltiota.

– Kymenlaaksossa emme kaipaa hallituksen juhlapuheita talouden “piristymisestä”, kaipaamme tekoja. Jos hallitus ei nyt toimi, Kymenlaakso menettää satoja työpaikkoja ja Suomi menettää vientinsä selkärangan. Meillä ei ole enää varaa odottaa. Kymenlaakso tarvitsee teollisuuspolitiikkaa, ei kohteliaisuuksia. Hallituksen on kannettava vastuunsa nyt, ei vasta kriisin jälkeen, Werning vaatii.