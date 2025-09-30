Business Finlandin muutosneuvottelut päättyivät

Neuvottelujen taustalla on Business Finlandin laajempi uudistuminen, johon liittyy organisaatiouudistus, strategiauudistus ja valtion tuottavuusohjelma. Tavoitteena on luoda Business Finlandista yksinkertainen, tehokas ja asiakaslähtöinen kokonaisuus, joka mahdollistaa sujuvat prosessit sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkaille.

Neuvottelujen alkaessa työnantaja arvioi, että neuvottelut voivat johtaa enimmillään 65 henkilön irtisanomiseen. Olennaisia muutoksia työtehtäviin ja työsopimuksen ehtoihin arvioitiin tulevan noin 100 henkilölle.

Muutosneuvottelujen lopputuloksena yhteensä 46 henkilön työsuhde tullaan irtisanomaan. Näistä 17 on Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandissa ja 29 Business Finland Oy:ssä. Lisäksi olennaisia muutoksia työtehtäviin ja työsopimuksen ehtoihin tulee Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandissa 48:lle ja Business Finland Oy:ssä 10 henkilölle. Vähäisempiä työnjohdollisia tehtävämuutoksia kohdistuu noin 150 henkilöön, joista 130 työskentelee Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandissa ja 20 Business Finland Oy:ssä.

– Päätökset eivät ole olleet helppoja. Ne on kuitenkin tehty perusteellisen arvioinnin pohjalta, ja niiden tavoitteena on ollut Business Finlandin toiminnan ja tulevaisuuden edellytysten vahvistaminen, toteaa Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen.

–Nopeasti muuttuvassa maailmassa Business Finlandin pitää uudistua, tehdä painopistevalintoja ja uudistaa toimintatapoja.

Uusi organisaatio aloittaa tammikuussa 2026

Business Finland uusi organisaatio aloittaa tammikuussa 2026. Samaan aikaan käynnistyy Business Finlandin uusi strategiakausi.

– Uudessa strategiassamme perustehtävämme pysyy ennallaan. Autamme jatkossakin suomalaisia yrityksiä kasvamaan ja uudistumaan, luomme Suomeen vaurautta ja edistämme osaamisen leviämistä yhteiskunnassa, Noponen sanoo.