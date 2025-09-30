Business Finlandin muutosneuvottelut päättyivät
Business Finlandin yhteistoimintaneuvottelut Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandissa ja muutosneuvottelut Business Finland Oy:ssä ovat päättyneet. Neuvottelut aloitettiin 25.8.2025, ja ne saatiin päätökseen 5.10.2025. Ne koskivat koko Business Finlandin henkilöstöä lukuun ottamatta sitä henkilöstön osaa, joka on siirtymässä ulkoministeriöön vuoden vaihteessa.
Neuvottelujen taustalla on Business Finlandin laajempi uudistuminen, johon liittyy organisaatiouudistus, strategiauudistus ja valtion tuottavuusohjelma. Tavoitteena on luoda Business Finlandista yksinkertainen, tehokas ja asiakaslähtöinen kokonaisuus, joka mahdollistaa sujuvat prosessit sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkaille.
Neuvottelujen alkaessa työnantaja arvioi, että neuvottelut voivat johtaa enimmillään 65 henkilön irtisanomiseen. Olennaisia muutoksia työtehtäviin ja työsopimuksen ehtoihin arvioitiin tulevan noin 100 henkilölle.
Muutosneuvottelujen lopputuloksena yhteensä 46 henkilön työsuhde tullaan irtisanomaan. Näistä 17 on Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandissa ja 29 Business Finland Oy:ssä. Lisäksi olennaisia muutoksia työtehtäviin ja työsopimuksen ehtoihin tulee Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandissa 48:lle ja Business Finland Oy:ssä 10 henkilölle. Vähäisempiä työnjohdollisia tehtävämuutoksia kohdistuu noin 150 henkilöön, joista 130 työskentelee Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandissa ja 20 Business Finland Oy:ssä.
– Päätökset eivät ole olleet helppoja. Ne on kuitenkin tehty perusteellisen arvioinnin pohjalta, ja niiden tavoitteena on ollut Business Finlandin toiminnan ja tulevaisuuden edellytysten vahvistaminen, toteaa Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen.
–Nopeasti muuttuvassa maailmassa Business Finlandin pitää uudistua, tehdä painopistevalintoja ja uudistaa toimintatapoja.
Uusi organisaatio aloittaa tammikuussa 2026
Business Finland uusi organisaatio aloittaa tammikuussa 2026. Samaan aikaan käynnistyy Business Finlandin uusi strategiakausi.
– Uudessa strategiassamme perustehtävämme pysyy ennallaan. Autamme jatkossakin suomalaisia yrityksiä kasvamaan ja uudistumaan, luomme Suomeen vaurautta ja edistämme osaamisen leviämistä yhteiskunnassa, Noponen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Tomi KorhonenHead of PR and MediaBusiness FinlandPuh:+358 50 449 9575tomi.korhonen@businessfinland.fi
Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita, edistää matkailua ja investointeja sekä osaajien houkuttelua Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 650 asiantuntijaa 37 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Business Finland
Kilpailija-analyysi: Miten Suomen ruokamatkailu vertautuu naapurimaihin?30.9.2025 08:15:25 EEST | Tiedote
Tuore kilpailija-analyysi osoittaa, että Suomella on kaikki edellytykset vahvistaa asemaansa ruokamatkailussa. Ruotsi, Tanska ja Norja ovat jo liittäneet ruoasta kertomisen osaksi matkailun tarinaa, ja selvitys antaa eväitä siihen, miten Suomi voi erottua omilla ainutlaatuisilla vahvuuksillaan. Visit Finlandin tilaama selvitys on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa kolmen vuoden projektia, jonka tavoitteena on nostaa suomalaista ruokamaakuvaa.
Ulkomaisten investointien määrä kasvoi Suomessa – FDI-varanto nousi 83,5 miljardiin euroon24.9.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien määrä jatkoi kasvuaan vuonna 2024, jolloin ulkomaisten suorien sijoitusten (FDI) varanto kasvoi 2,4 miljardilla eurolla ja oli vuoden lopussa 83,5 miljardia euroa.
Ulkomaisten matkailijoiden lyhytvuokraus vahvassa kasvussa18.9.2025 07:55:00 EEST | Tiedote
Kansainvälisten alustojen (Airbnb, Booking, Expedia Group, Tripadvisor) kautta varatut yöpymiset Suomessa nousivat ennätystasolle vuonna 2024. Ulkomaiset matkailijat viettivät lyhytaikaisessa vuokramajoituksessa viime vuonna yli 2,7 miljoonaa yötä.
Uusia verohyvityksellä tuettavia puhtaan siirtymän investointeja suunnitteilla teollisuudessa yli odotusten4.9.2025 12:30:50 EEST | Tiedote
Petteri Orpon hallituksen elinkeinopolitiikan yhtenä painopisteenä on ilmastoneutraaliutta tavoittelevat ratkaisut teollisuudessa ja energiantuotannossa. Suuria teollisuuden investointeja tuetaan mittavalla ohjelmalla, jossa on kaksi osaa: avustukset ja verohyvitykset. Investointiavustuksista Business Finland teki päätökset heinäkuussa 2025. Nyt verohyvitysten hakemukset ovat koossa ja päätökset niistä tehdään vuoden 2025 loppuun mennessä.
Team Finland -verkoston asiakkaiden viennin kasvu peittoaa yleisen viennin kehityksen28.8.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Team Finland -verkosto vahvisti suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja edisti Suomen vetovoimaa sijoituskohteena vuoden 2024 aikana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme