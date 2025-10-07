Norovirus varmistunut Munkkiniemen yhteiskoulun epidemian aiheuttajaksi
Kyselyn perusteella tiedossa on 169 sairastunutta. Tähän mennessä neljällä henkilöllä on todettu norovirus. Sairastuneita on ollut muun muassa oppilaissa, opettajissa ja keittiön henkilökunnassa.
Koulun oppilaille ja koulussa työskenteleville on lähetetty sähköinen kysely epidemian selvittämiseksi. Kyselyyn on saatu 522 vastausta, joiden perusteella vatsatautiin sairastumisia on koko viime viikon ajalta. Suurin osa (83 %) on sairastunut 1.–3.10. Vastausten perusteella epidemia on laantunut.
Koulun ja keittiön tehostettu siivous aloitettiin heti, kun heräsi epäily vatsatautiepidemiasta. Pintanäytteissä ei todettu norovirusta, joten pintojen puhdistaminen oli onnistunut hyvin.
Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut laatii selvityksen epidemiasta yhteistyössä Helsingin kaupungin epidemiologisen toiminnan kanssa. Selvitys toimitetaan Ruokavirastoon, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sekä kouluun. Myös oppilaat ja heidän vanhempansa saavat loppuraportin Wilma-järjestelmän välityksellä.
Norovirus tarttuu helposti
Norovirus tarttuu helposti henkilöstä toiseen joko suoraan tai välillisesti esimerkiksi saastuneiden pintojen välityksellä. Hyvin pieni määrä viruksia riittää aiheuttamaan tartunnan. Noroviruksen itämisaika on yleensä 12–48 tuntia. Tyypillisiä oireita ovat ripuli, pahoinvointi tai oksentelu sekä usein myös kuume, vatsakipu ja -krampit. Oireet alkavat usein hyvin äkillisesti ja kestävät yleensä noin 12–72 tuntia.
Viruksen leviämistä voi ehkäistä pesemällä kädet huolellisesti runsaalla vedellä ja saippualla, erityisesti WC-käynnin jälkeen sekä ennen ruokailua tai ruoanlaittoa. Viruksella saastuneet pinnat tulee puhdistaa ja desinfioida huolellisesti käyttäen klooripitoista puhdistusainetta. Sairastuneiden elintarviketyössä olevien henkilöiden tulee olla poissa työstä vähintään 2 vuorokautta oireiden loppumisen jälkeen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elintarvikevalvonta:
Riikka Åberg
Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö
Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut
p. 09 310 32010
riikka.aberg@hel.fi
Sairastuneiden oireet:
Sanna Isosomppi
Ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri
Helsingin kaupungin epidemiologinen toiminta
p. 09 310 51217
sanna.isosomppi@hel.fi
Kuvat
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 7.10.20257.10.2025 19:01:08 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 7.10.2025. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Totalrenoveringen av Backasgatan i Vallgård startar den 3 november7.10.2025 14:36:30 EEST | Pressmeddelande
Den omfattande renoveringen, som kommer att pågå i två år, omfattar byte av kommunalteknik och trafikarrangemang. Totalrenoveringen omfattar området mellan Tavastvägen och Gumtäktsvägen. Arbeten utförs också på närliggande gator.
Mäkelänkadun peruskorjaus alkaa Vallilassa 3. marraskuuta7.10.2025 14:36:30 EEST | Tiedote
Kaksivuotisessa laajassa peruskorjauksessa uusitaan kadun kunnallistekniikkaa ja liikennejärjestelyjä. Peruskorjaus kattaa Hämeentien ja Kumpulantien välisen alueen. Töitä tehdään myös lähikaduilla.
Teollisuuskadun tunneli sekä Veturitie Triplan kohdalla suljettu autoliikenteeltä yöaikaan 7.– 11. lokakuuta6.10.2025 08:34:08 EEST | Tiedote
Sulku on voimassa päivittäin kello 22–06, ja se johtuu huoltotöistä ja pesuista.
Eventuell norovirusepidemi i Munkkiniemen yhteiskoulu3.10.2025 15:40:50 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors stads miljötjänster utreder sjukdomsfallen som inträffat i Munkkiniemen yhteiskoulu. Tillsynsmyndigheten utreder om sjukdomsfallen eventuellt har samband med mat som ätits i skolrestaurangen För närvarande känner man till cirka 100 sjukanfall.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme