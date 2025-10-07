Norovirus varmistunut Munkkiniemen yhteiskoulun epidemian aiheuttajaksi

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kyselyn perusteella tiedossa on 169 sairastunutta. Tähän mennessä neljällä henkilöllä on todettu norovirus. Sairastuneita on ollut muun muassa oppilaissa, opettajissa ja keittiön henkilökunnassa.

Elintarviketarkastajat ottamassa näytteitä.
Pintanäytteissä ei todettu norovirusta. Roni Rekomaa

Koulun oppilaille ja koulussa työskenteleville on lähetetty sähköinen kysely epidemian selvittämiseksi. Kyselyyn on saatu 522 vastausta, joiden perusteella vatsatautiin sairastumisia on koko viime viikon ajalta. Suurin osa (83 %) on sairastunut 1.–3.10. Vastausten perusteella epidemia on laantunut.

Koulun ja keittiön tehostettu siivous aloitettiin heti, kun heräsi epäily vatsatautiepidemiasta. Pintanäytteissä ei todettu norovirusta, joten pintojen puhdistaminen oli onnistunut hyvin.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut laatii selvityksen epidemiasta yhteistyössä Helsingin kaupungin epidemiologisen toiminnan kanssa. Selvitys toimitetaan Ruokavirastoon, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sekä kouluun. Myös oppilaat ja heidän vanhempansa saavat loppuraportin Wilma-järjestelmän välityksellä.

Norovirus tarttuu helposti

Norovirus tarttuu helposti henkilöstä toiseen joko suoraan tai välillisesti esimerkiksi saastuneiden pintojen välityksellä. Hyvin pieni määrä viruksia riittää aiheuttamaan tartunnan. Noroviruksen itämisaika on yleensä 12–48 tuntia. Tyypillisiä oireita ovat ripuli, pahoinvointi tai oksentelu sekä usein myös kuume, vatsakipu ja -krampit. Oireet alkavat usein hyvin äkillisesti ja kestävät yleensä noin 12–72 tuntia.

Viruksen leviämistä voi ehkäistä pesemällä kädet huolellisesti runsaalla vedellä ja saippualla, erityisesti WC-käynnin jälkeen sekä ennen ruokailua tai ruoanlaittoa. Viruksella saastuneet pinnat tulee puhdistaa ja desinfioida huolellisesti käyttäen klooripitoista puhdistusainetta. Sairastuneiden elintarviketyössä olevien henkilöiden tulee olla poissa työstä vähintään 2 vuorokautta oireiden loppumisen jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Elintarvikevalvonta:

Riikka Åberg
Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö
Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut
p. 09 310 32010
riikka.aberg@hel.fi

Sairastuneiden oireet:

Sanna Isosomppi
Ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri
Helsingin kaupungin epidemiologinen toiminta
p. 09 310 51217
sanna.isosomppi@hel.fi

