Oikeus hyvään gynekologiseen hoitoon kuuluu kaikille - ei vain niille joilla on varaa käydä yksityisellä

SDP:n Länsi-Uudenmaan valtuustoryhmä jätti 7.10. aluevaltuuston kokouksessa valtuustokysymyksen gynekologisten palvelujen saatavuudesta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Valtuustokysymyksen allekirjoitti yhteensä 31 valtuutettua.

Valtuustokysymyksen ensimmäiset allekirjoittajat, valtuutetut Ella Immonen, Aino Laine ja Taru Salovaara, painottavat, että kyseessä on merkittävä kansanterveydellinen asia. Gynekologisen sairauden tai oireyhtymän kanssa elää noin 600 000 suomalaista. Sairauksien ja oireyhtymien diagnoosiviiveet ovat pitkiä, ja moni jää kokonaan vaille diagnoosia.

Tällä avauksella halusimme korostaa, että kyseessä on merkittävä gynekologisen hoidon saatavuuden ongelma. Nykyjärjestelmän puutteet ja ammattilaisten asenteet voivat johtaa oireiden vähättelyyn ja sitä kautta jopa kuolemaan johtaviin diagnoosiviiveisiin.

Peräänkuulutamme, että yleislääkärien on otettava nykyistä merkittävästi enemmän vastuuta gynekologisista sairauksista, kuten yleisimmistä kuukautishäiriöistä ja vaihdevuosien hormonihoidosta, sillä vain tällä tavalla näiden yleisten hoidon saatavuutta voidaan lisätä. Tämä yhdistettynä toimiviin konsultaatiokäytäntöihin tekisi gynekologisesta hoidosta vaikuttavampaa ja tehokkaampaa, kun ongelmia voitaisiin ratkaista jo perustasolla.

– Puutteet gynekologisten oireiden tunnistamisessa ja hoidon saatavuudessa koskettavat suurinta osaa naisista eri elämänvaiheessa. Esimerkiksi voimakkaat kuukautiskivut, munasarjojen monirakkulaoireyhtymä PCOS, endometrioosi, vaihdevuodet, lantionpohjan oireet ja imetyksen aiheuttamiin hormonaalisiin muutoksiin liittyvä unettomuus ovat kaikki alidiagnosoituja ja alihoidettuja. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi seuraukset työkyvyn heikkenemisen kautta kansantaloudelle ovat mittavat, toteaa valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Aino Laine.

Perustuslain mukaan tarpeellinen terveydenhuolto kuuluu julkiselle sektorille, mutta gynekologisten palvelujen osalta Suomessa on ajauduttu tilanteeseen, jossa ne hankitaan omakustanteisesti kalliiseen hintaan pääsääntöisesti yksityiseltä.

– Yritys kuitata gynekologisten sairauksien hoito tukemalla yksityisiä gynekologipalveluja Kelakorvauksin ei riitä eikä ole paras vaihtoehto, vaan pikemminkin eriarvoistavaa. Tarvittavine tutkimuksineen käyntien hinnat nousevat kohtuuttomiin summiin, jo useisiin satoihin euroihin per käynti. Tämä tekee palveluista saavuttamattomia monelle, kuten pienituloisille ja monille nuorille. Palveluita on lisäksi harvoin saatavilla syrjäseuduilla. Gynekologipalvelut on monesti rajattu pois myös työterveyshuollosta, valtuutettu Immonen huomauttaa.

Tutkimukset osoittavat, että naisten kipuja ja oireita terveydenhuollossa vähätellään. On todellinen tasa-arvo-ongelma, että hoitoa naisten oireisiin ja sairauksiin voi olla vaikea saada. Terveyskeskuslääkäreiden perehtyneisyydessä gynekologisiin sairauksiin on suurta vaihtelua ja se vaikuttaa oireiden tunnistamiseen.

– Esimerkiksi tappavimpiin syöpiin lukeutuvan munasarjasyövän tyypillisiä oireita ovat vatsakipu ja vatsan turvotus. Juuri näitä naisten oireita terveydenhuollossa vähätellään valitettavan usein. Gynekologisten potilasjärjestöjen saamissa viesteissä korostuu myös se, että vastaanotolla on käytävä usein, ennen kuin saa edes lähetteen erikoissairaanhoitoon. Tämä viivästyttää diagnooseja ja heikentää monien sairauksien ennustetta, aluevaltuutettu Taru Salovaara muistuttaa.

Nykytilanne on kohtuuton. Kun hoitoon ei pääse ajoissa, ongelmat vaikeutuvat, pitkittyvät ja tulevat kalliimmaksi hoitaa. Oleellista on varmistaa riittävä gynekologinen osaaminen ja tarvittava tutkimusvälineistö, joka mahdollistaa esimerkiksi gynekologisen ultraäänitutkimuksen tekemisen jo perusterveydenhuollossa.

Parantamalla gynekologisten palvelujen saatavuutta perusterveydenhuollossa ja lisäämällä erikoissairaanhoidon konsultaatiomahdollisuuksia voidaan parantaa diagnostiikkaa sekä vähentää toistuvia yhteydenottoja ja käyntejä, joilla asiakas ei saa tarvitsemaansa hoitoa.

– Oikeus gynekologisten sairauksien hyvään hoitoon on jokaisella – ei vain niillä, joilla on varaa käydä yksityisellä gynekologilla. Gynekologisten palveluiden riittämätön saatavuus sekä gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien puutteellinen tunnistaminen ja hoito ovat merkittäviä epäkohtia julkisessa terveydenhuollossa. Tällä valtuustokaudella meidän on toimittava aktiivisesti asian ratkaisemiseksi, valtuutetut summaavat.

Aluehallituksen on annettava vastauksensa valtuustokysymykseen viimeistään yhdeksän viikon kuluttua pidettävässä kokouksessa, minkä jälkeen vastaus tulee aluevaltuuston käsittelyyn.