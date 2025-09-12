Sähkötekniikan tukkumyynti laski 2,1 prosenttia edellisvuodesta

Tämän ja viime vuoden tilastoluvut eivät ole täysin vertailukelpoiset, sillä STK:n jäsenmäärä ja siten tilastoon myyntilukunsa ilmoittavien yritysten määrä on kasvanut.

- Edellinen kolmas vuosineljännes osoitti hienoista kasvua sitä edeltäneen vuoden 2023 myyntiin nähden. Pysyvämmälle kasvu-uralle ei nyt saadun tilastotiedon mukaan olla vieläkään päästy, toteaa STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen.

- Viimeisimmät suhdanne-ennusteetkin totesivat, että kotitalouksien luottamus omaan talouteensa on heikko. Kuitenkin juuri nyt kannattaisi teettää taloyhtiöissä ja kodeissa energiaremontteja. Pienemmät käyttökustannukset kuolettavat sähkö- ja talotekniikkasatsaukset nopeasti takaisin, ja ammattilaisia ja ratkaisuja on hyvin saatavilla, Muhonen sanoo.