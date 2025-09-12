Sähkötekniikan tukkumyynti laski 2,1 prosenttia edellisvuodesta
Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo kolmannella vuosineljänneksellä oli 322 miljoonaa euroa, mikä on vuoden takaisen vastaavan ajanjakson myyntiin verrattuna 2,1 prosenttia vähemmän, kertoo Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) tuore tilasto.
Tämän ja viime vuoden tilastoluvut eivät ole täysin vertailukelpoiset, sillä STK:n jäsenmäärä ja siten tilastoon myyntilukunsa ilmoittavien yritysten määrä on kasvanut.
- Edellinen kolmas vuosineljännes osoitti hienoista kasvua sitä edeltäneen vuoden 2023 myyntiin nähden. Pysyvämmälle kasvu-uralle ei nyt saadun tilastotiedon mukaan olla vieläkään päästy, toteaa STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen.
- Viimeisimmät suhdanne-ennusteetkin totesivat, että kotitalouksien luottamus omaan talouteensa on heikko. Kuitenkin juuri nyt kannattaisi teettää taloyhtiöissä ja kodeissa energiaremontteja. Pienemmät käyttökustannukset kuolettavat sähkö- ja talotekniikkasatsaukset nopeasti takaisin, ja ammattilaisia ja ratkaisuja on hyvin saatavilla, Muhonen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Sallamaari MuhonenSähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK)Puh:+358443010640sallamaari.muhonen@stkliitto.fi
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) edustaa sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. Liitto edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa toimialalle digitaalisia palveluja, kuten 600 000 sähköteknisen tuotteen vakioidut tuotetiedot sisältävä Sähkönumerot.fi. Lue lisää www.stkliitto.fi
