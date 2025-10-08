SDP EDUSKUNTA

Muuramelaiset kansanedustajat Jani Kokko (sd.) ja Ville Väyrynen (kok.): Uusi palveluverkko turvaa Keski-Suomen palvelut

8.10.2025 13:21:39 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Muuramelaiset kansanedustajat ja entiset aluevaltuutetut Jani Kokko ja Ville Väyrynen toivovat Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkon ympärillä käytävältä poliittiselta keskustelulta ratkaisuhakuisuutta. Talouden sekä henkilöstön asettamat realiteetit on otettava huomioon palveluverkon kokonaisuudessa. Tulevaisuutta ei saa vaarantaa vastakkainasettelulla, vaan asiaa on edistettävä yhdessä.

– Tässä asiassa ei tarvita nyt vastakkainasettelua. Kysymys ei ole hallitus–oppositio, yksityinen–julkinen tai maaseutu–kaupunki, vaan olemme kaikki tässä samassa veneessä, Kokko painottaa.

– Hyvinvointialue on joka tapauksessa haastavien päätösten edessä. Niitä voi ainoastaan lykätä, ei välttää. Jokainen lykkäys tekee jatkosta hankalampaa. Nyt on kyettävä näkemään hyvinvointialueen etu. Kuntapohjaista järjestelmää ei enää ole, toteaa Väyrynen.

Tärkeintä olisi ajatella kokonaisuutta vailla kuntarajoja. Hyvinvointialueen taloutta ei ikinä saada kestävälle pohjalle, mikäli näin ei toimita. Terveyskeskusten sijainteja tärkeämpää on niiden saavutettavuus. Vahvemmat yksiköt mahdollistaisivat laadukkaammat ja kustannustehokkaammat palvelut.

– Virkakunta on tehnyt asiassa erinomaista valmistelutyötä ja nyt vastuu palvelujen tulevaisuudesta siirtyy poliitikkojen harteille. Päättäjiltä vaaditaan nyt rohkeutta sekä kykyä katsoa huomista pidemmälle, Kokko peräänkuuluttaa.

– Maailma muuttuu, eikä 90-luvun järjestelmä rakenteineen istu enää nykypäivään. Virkakunta tarvitsee päättäjiltä kaiken tuen, jotta rakentaminen kohti tulevaa saataisiin vihdoin käyntiin, Väyrynen jatkaa.

Yhteyshenkilöt

