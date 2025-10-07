Kokoomuksen Partanen: Miten SDP aikoo leikata reilummin?
SDP:n talouslinja on säilynyt tiukasti vasemmistolaisena. Arvovalintoja ei haluta kertoa kansalaisille rehellisesti. Isänmaan asioita ei voi hoitaa näin, kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Karoliina Partanen sanoo.
SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoi tänään Helsingin Sanomien haastattelussa puolueensa olevan valmis useiden miljardien eurojen leikkauksiin.
"Herää kysymys, millä keinoilla SDP todellisuudessa leikkaisi kuusi miljardia euroa reilummin? Vaihtoehtoa joudutaan odottamaan vuoden päivät, vaikka puheenjohtaja Lindtman on uhonnut, että käänne halutaan nyt. Ihmisten hämääminen ei ole reilua", kokoomuksen kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Karoliina Partanen sanoo.
Erityisesti Partanen näkee ongelmallisena Räsäsen ehdotuksen menojen juustohöyläämisestä aikana, jolloin täytyy panostaa tiettyihin menoihin ja vähentää toissijaisista.
"Osuuko SDP:n juustohöylä esimerkiksi eläkeläisiin? Kahden miljardin euron tasainen leikkaus valtion menoista tarkoittaisi sote-palveluihin karkeasti lähes 600 miljoonan leikkauksia. Lisäksi leikattaisiin esimerkiksi puolustuksesta, turvallisuudesta ja koulutuksesta”, Partanen huomauttaa.
”SDP ei kykene tekemään arvovalintoja. Isänmaan asioita ei voida hoitaa näin.”, Partanen jatkaa.
Partanen haluaisi lisäksi kuulla, mitä SDP:n kasvutoimet todellisuudessa olisivat.
”SDP uskoo saavansa talouskasvulla jopa 2 miljardin euron tulot. Kaikki keinot loistavat poissaolollaan. Tuollaiseen tavoitteeseen tarvitaan poikkeuksellisen mittavia toimia esimerkiksi yritysten, työn ja investointien verotusta keventämällä. Tämä hokkuspokkustemppu oli demareilla käytössä jo Marinin kaudella”, Partanen sanoo.
Räsänen kertoo haastattelussa, että SDP ei kääntäisikään kelkkaa 180 astetta, vaikka puolue on vimmakkaasti ensin vastustanut kaikkia hallituksen uudistuksia ja sitten niitä salaa myöhemmin kuittaillut.
“SDP:n linja on sumutusta täynnä ja sisältää miljardien eurojen aukon. Ensin vastustetaan kaikkia hallituksen uudistuksia ja leikkauksia sekä luvataan rahaa uusiin kohteisiin. Lopulta kukaan ei tiedä, mitä he tekisivät toisin, ja sitä sitten myydään suomalaisille reilumpana politiikkana. ”
"Todellisuudessa meno jatkuu tulipunaisella Marinin hallituksen linjalla: lisää veroja ja lisää velkaa. Kiinnostavaa on, aikooko SDP perua Orpon hallituksen historialliset veronkevennykset palkansaajille", Partanen päättää.
