Petra Havu jatkaa eurooppalaisen museoverkosto NEMOn puheenjohtajana
Museoliiton toimitusjohtaja Petra Havu on valittu jatkokaudelle Network of European Museum Organisationsin (NEMO) puheenjohtajana.
Petra Havu valittiin NEMOn hallituksen puheenjohtajan tehtävään vuoden 2024 elokuussa, kun pitkään puheenjohtajana toiminut David Vuillaume siirtyi kesken kautensa työskentelemään Swiss Heritage Societyssa. NEMO valitsi eilen 7. lokakuuta pitämässään vuosikokouksessaan Petra Havun jatkamaan puheenjohtajana tammikuussa 2026 alkavan kolmivuotiskauden ajan. Havulla ei ollut vastaehdokkaita.
"Näen jatkuvia mahdollisuuksia tukea museoita eri puolilla Eurooppaa ja vahvistaa NEMOn asemaa alan keskeisenä puolestapuhujana. Jatkamalla tehtävässä toivon voivani jatkaa pitkäjänteisten strategisten aloitteiden edistämistä ja voivani tukea NEMOn seuraavaa kehitysvaihetta", sanoo Petra Havu.
Vuonna 1992 perustettu NEMO on itsenäinen kansallisten museoiden katto-organisaatioiden verkosto, joka edustaa Euroopan Neuvoston alueen museokenttää. NEMOn toiminta kattaa yli 30 000 museota 40 Euroopan maassa. NEMOn tärkeää toimintaa ovat museokentälle suunnatut koulutukset ja tapahtumat sekä viestintä museokentällä. NEMO on myös edunvalvontaorganisaatio, joka sekä vaikuttaa EU-tason museopolitiikkaan että tukee jäsenorganisaatioita edunvalvonnassa.
NEMO on nostanut viime vuosina keskusteluun mm. Euroopan museoihin kohdistuvan poliittisen painostuksen. Aihetta kartoitettiin barometrikyselyssä kesällä 2024, ja tulosten perusteella museoihin kohdistuu laajasti yrityksiä vaikuttaa toimintaan tai sisältöihin.
”NEMO on ottanut museoihin kohdistuvan poliittisen vaikuttamisen vakavasti ja luonut linjaukset sille, kuinka se tukee museoita niihin kohdistavissa vaikuttamisyrityksissä. Katsomme, että museoiden riippumattomuus ja mahdollisuudet toimia museoiden tarkoituksen toteuttamiseksi ammattimaisella tavalla tulee turvata kaikissa yhteyksissä”, Havu linjaa uutta puheenjohtajakauttaan.
Miisa Pulkkinen
