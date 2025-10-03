Petra Havu jatkaa eurooppalaisen museoverkosto NEMOn puheenjohtajana

Museo kuuluu kunnan strategiseen kehittämiseen 3.10.2025 08:10:00 EEST | Tiedote

Museoiden etujärjestö Suomen museoliitto ry kannustaa kuntapäättäjiä ja viranhaltijoita ottamaan museot osaksi kunnan strategioita ja niiden toimeenpanoa. Museo kannattaa kunnalle -esite avaa, miksi museot ovat kunnalle kannattava investointi. Se esittelee käytännön tapoja hyödyntää museoita elinvoiman, hyvinvoinnin sekä lasten ja nuorten palveluiden kehittämisessä.