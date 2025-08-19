Huvikauden huipentava Valokarnevaali loistaa Linnanmäellä 10.–19.10.
Linnanmäen huvipuisto sädehtii perinteisessä huvikauden päätöstapahtumassaan Valokarnevaalissa Etelä-Suomen koululaisten syyslomien aikaan. Taianomainen tapahtuma huipentaa huvipuiston 75-vuotisjuhlakauden, kun puisto loistaa kauneimmillaan upean valaistuksen ja valohahmojen myötä.
Valokarnevaalin aikana huvipuiston täyttävät upean kuvaukselliset valoelämykset, teemaan sopivat aktiviteetit sekä yllätykselliset valohahmojen sirkusesitykset. Lisäksi huvilaitteet kieputtavat tuttuun tapaan huvittelijoita koko tapahtuman ajan.
– Odotamme innoissamme huvikauden huipentavaa Valokarnevaalia, jonka aikana huvittelijat pääsevät laitehuvittelun lisäksi kokemaan upeasti valaistun huvipuiston. Syksy tuo aivan uudenlaisen Lintsi-tunnelman, kun säkenöivässä huvipuistossa voi nauttia kuumaa kaakaota ja ihastella pimeässä loistavaa Valokarnevaali-iltaa”, Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä kertoo.
Juhlakauden Valokarnevaalin uutuutena konsertteja joka ilta
Linnanmäen 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ohjelmalava Estradilla nähdään Valokarnevaalin aikana huippuartistien konsertteja päivittäin klo 19. Lavalle nousevat muun muassa Ares, Anssi Kela, Sara Siipola, Arppa ja Mikael Gabriel.
Huvikauden päättävät sunnuntaina 19.10. Pariisin kevät -yhteen keikka sekä Vuoristoradan jarrumestareiden torvijuna-perinne, jolloin klassikkolaitteen kauden viimeiset ajot ajetaan juhlallisesti torvet soiden.
Linnanmäen Valokarnevaali säkenöi huvipuistossa 10.–19.10.2025. Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita vierailemaan ja tekemään toimituksellista sisältöä tapahtumasta.
Jessi VidbergViestintäpäällikköPuh:040 510 3847jessi.vidberg@linnanmaki.fi
Satu JärveläToimitusjohtajaPuh:050 441 4445satu.jarvela@linnanmaki.fi
Linnanmäen Huvipuistoa ylläpitää ja kehittää Lasten Päivän Säätiö, jonka on perustanut kuusi lastensuojelujärjestöä: Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Barnavårdsföreningen i Finland, Pelastakaa Lapset, Parasta Lapsille ja Ensi- ja turvakotien liitto. Olemassaolonsa aikana Lasten Päivän Säätiö on jakanut nykyrahaksi muutettuna yli 130 miljoonaa euroa suoraan lastensuojelutyölle. Linnanmäellä huvittelemalla kaikki ovat mukana keräämässä varoja lastensuojelutyölle. Linnanmäen pääyhteistyökumppani vuonna 2025 on Oy Hartwall Ab, joka omalla panoksellaan tukee tärkeää lastensuojelutyötä.
