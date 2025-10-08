Vakion vuoden suurimman voiton saanut veikkaaja: ”Tapaan tehdä näitä haravajärjestelmiä”
Vuoden suurin Vakio-voitto osui syyskuun lopussa Varkauteen. Onnekas ja taitava vakioveikkaaja voitti kahdeksan euron lapullaan 333 457 euroa. Veikkaus pääsi onnittelemaan haravajärjestelmällä potin napannutta voittajaa puhelimitse.
Voittaja huomasi onnenpotkunsa englantilaisen jalkapallon kohteista muutamia päiviä voiton ratkeamisen jälkeen. Kun onnekas vakioveikkaaja vastasi Veikkauksen onnittelupuheluun, hänellä oli pieni aavistus asiasta.
Mutta vain pieni sellainen.
Voittaja oli huomannut uutisia, joissa kerrottiin Varkauteen osuneesta Vakion 13 oikein -tuloksesta. Voittorivinsä hän oli pelannut Varkauden Neste Warkaudenportissa.
- En kuitenkaan ollut tarkistanut rivejäni enkä niin miettinyt asiaa.
Onnittelupuhelun ja rivien tarkistuksen jälkeen Vakion kierroksen 40/2025 ainoan täysosuman nappaaminen kävi hänelle selväksi.
Kyseisellä kierroksella Vakiossa oli bonuskierros. Voitto tarttui haravajärjestelmään, jotka ovat voittajan tapa rakentaa Vakio-rivinsä.
- Tapaan tehdä juuri näitä haravajärjestelmiä, joihin saa hyvin merkkejä mukaan. Tiesin, että oli iso potti Vakiossa ja siksi tein tuon rivini.
- Sulattelen nyt asiaa. Matalaa profiilia aion pitää.
Voitto osui haravajärjestelmään, joka oli kahdeksan euron haravajärjestelmä (paras tulos -1).
Ensimmäisessä kohteessa Crystal Palacen voitto Liverpoolista oli yksi kierroksen suurimmista yllätyksistä 18 prosenttia pelattuna merkkinä. Toisen kohteen Manchester Cityn kotivoitto oli puolestaan 88 prosenttia pelattu merkki.
Voittajan haravajärjestelmä (paras tulos -1) oli muotoa:
1
1
2
1X
X2
X2
X
1X
1X
X2
X
1X
X2
Varkauden Neste Warkaudenportissa tarjoillaan perjantaina 10.10. klo 9 alkaen kahvit sadalle ensimmäiselle asiakkaalle vuoden suurimman Vakio-voiton kunniaksi. Alavoittoineen potti oli 333 457 euroa.
Vakion historian suurin voitto on miljoona euroa. Tuo potti osui helsinkiläiselle nettipelaajalle kierroksella 7/2021.
