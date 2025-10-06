Pirkanmaan ELY-keskus

Vanajaveden seudulla ainutlaatuista luontoa

9.10.2025 08:42:16 EEST | Pirkanmaan ELY-keskus | Tiedote

Priodiversity LIFE auttaa maanomistajia toimimaan luonnon monimuotoisuuden puolesta.

Suomen kaikkien aikojen suurin luontokatoa torjuva hanke, Priodiversity LIFE, aloittaa Pirkanmaalla luonnonhoidon kunnostustoimet Vanajaveden seudulla. Alue valittiin ensimmäiseksi Pirkanmaan kohteeksi kahdeksan muun hyvän ehdokkaan joukosta. Vanajaveden seudun arvokas lajisto ja monimuotoiset luontotyypit ovat pirkanmaalaisittain ainutlaatuisia.

Näkymä Rapolanharjulta Vanajavedelle.
Näkymä Rapolanharjulta Vanajavedelle. Suvi Järvenpää

Luonnon ennallistamista ja hoitotoimia toteutetaan kaikissa elinympäristöissä, metsissä, lintuvesissä, perinneympäristöissä, pienvesissä, rannoilla ja soilla. Kunnostustoimia tehdään sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Tämä on kokonaisvaltaista luonnonhoitoa eli kaikki tarvittava pyritään tekemään alueellisesti samalla kertaa. Näin voidaan ottaa huomioon elinympäristöjen kytkeytyminen toisiinsa sekä alueiden erilaiset luontoarvot ja kunnostustarpeet.  

Maanomistajille hanke tarjoaa valtavan hienon mahdollisuuden parantaa luontoarvoja arvostamillaan luontokohteilla. Vanajaveden alueella on tehty pitkään aktiivista ja arvokasta työtä monimuotoisuuden edistämiseksi, joten seudulla on erinomaiset lähtökohdat luonnonhoitotöille, kertoo Suvi Järvenpää Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Kunnostustoimet perustuvat vapaaehtoisuuteen   

Priodiversity LIFE -hanke käynnistyi vuonna 2024 ja jatkuu kahdeksan vuoden ajan. Sitä suunnitellaan ja toteutetaan usean organisaation toimesta. Mukana ovat Pirkanmaan ELY-keskus, Suomen Metsäkeskus, Metsähallituksen Luontopalvelut ja Metsätalous Oy. Käytännön hoitotoimista tulevat vastaamaan lukuisat yhteistyökumppanit. Hoitotoimia ja niiden suunnittelua kohdennetaan luonnoltaan erityisen arvokkaille monimuotoisuuskeskittymille, jotka on määritetty osana Pirkanmaan LUMO - luonnon monimuotoisuusohjelmaa 2022–2030. 

Erityisesti Vanajaveden seudun perinnebiotoopeilla ja lintuvesillä on jatkuvan hoidon tarve. Kunnostuksia on lisäksi vaikuttavaa kohdentaa lehtoihin, sillä olemme Etelä-Hämeen lehtokeskuksen alueella. Kaikki hankkeen toimintaan osallistuminen on aina vapaaehtoista, painottaa Järvenpää. 

Tule mukaan puhumaan luonnosta 

Hanke järjestää kaikille avoimen ja maksuttoman yleisötilaisuuden Valkeakosken Myllysaaressa maanantaina 13.10. klo 17.30–19.30. Tilaisuudessa kerrotaan seudun luontoarvoista, Priodiversity LIFE -hankkeen alkavista kunnostuksista, luonnonhoidon toteutuksesta eri luontotyypeillä ja tarjolla olevista rahoituksista. Tilaisuudessa on Pirkanmaan ELY-keskuksen, Suomen Metsäkeskuksen ja Metsähallituksen asiantuntijoita. 

Mukaan ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet! Ilmoittaudu 12.10.mennessä. Tilaisuuteen voi osallistua myös Teams yhteydellä.

Linkki ilmoittautumiseen: https://www.lyyti.fi/reg/Puhutaan_luonnosta__Valkeakoski_8596

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan ELY-keskus:  

Suvi Järvenpää / Luonnonhoidon koordinaattori, suvi.jarvenpaa@ely-keskus.fi, +358 295 036 379 

Miia Mäkilouko/ Luonnonhoidon asiantuntija, miia.makilouko@ely-keskus.fi, +358 295 036 183 

Suomen Metsäkeskus: 

Antti Laitinen / Luonnonhoidon asiantuntija, +35850 329 6283, antti.laitinen@metsakeskus.fi

Karttakuva Vanajaveden seudun monimuotoisuuskeskittymän alueesta.
Vanajaveden seudun monimuotoisuuskeskittymä sijoittuu Valkeakosken ja osin Akaan, Lempäälän, Pälkäneen ja Vesilahden kuntien alueelle.
Huolehdimme sujuvasta arjesta; teiden rakennuttamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä teemme ELY-keskuksessa päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden ja Pirkanmaan parhaaksi.

