Tältä näyttää Uusi Ilmailumuseo – kumppaneiksi valittu Rakennusliike Lapti ja PES-Arkkitehdit
Rakennusliike Lapti ja PES-Arkkitehdit on valittu kumppaniksi Vantaan Aviapolikseen nousevan Uuden Ilmailumuseon toteutukseen. Suomen Ilmailumuseosäätiö ja Rakennusliike Lapti allekirjoittivat torstaina 9.10.2025 kehitysvaiheen sopimuksen, minkä myötä hankkeen suunnitelmia jalostetaan kohti rakennuslupaa ja keväällä 2026 koittavaa rakentamisen aloitusta.
Nyt alkavan kehitysvaiheen aikana tarkennetaan museon suunnitelmia yhdessä henkilökunnan, rakennuttamisen asiantuntijoiden, urakoitsijana toimivan Laptin sekä arkkitehdin ja teknisten suunnittelijoiden kanssa. Tavoitteena on jättää rakennuslupahakemus kehitysvaiheen aikana, joka päättyy alkuvuonna 2026.
Uuden Ilmailumuseon rakennustyöt alkavat suunnitelmien mukaan keväällä 2026, ja museon on tarkoitus avautua vuodenvaihteessa 2027–2028. Suomen Ilmailumuseosäätiön hallitus päättää kehitysvaiheen päätteeksi lopullisesta rakennusinvestoinnista ennen toteutusvaiheen urakkasopimuksen laatimista.
Merkittävä ilmailun ja museoalan hanke
Suomen Ilmailumuseo on suomalaisen ilmailun historiaa tallentava ja esittelevä valtakunnallinen vastuumuseo, jonka tavoitteena on houkutella uuteen museokeskukseen yli 100 000 kävijää vuosittain.
– Olemme todella tyytyväisiä, että hanke on edennyt kehitysvaiheeseen. Olemme valmistelleet hanketta ja rahoitusta jo useiden vuosien ajan. Nyt valittujen kumppaneiden kanssa pystymme toteuttamaan suunnitelman, joka mahdollistaa museon pitkäjänteisen toiminnan kehittämisen sekä uusien palveluiden ja kokemusten tarjoamisen asiakkaillemme ja sidosryhmillemme. Olemme tekemässä täysin uutta ja ainutlaatuista museokonseptia, johon haemme laajasti myös yrityksiä yhteistyökumppaneiksi, kertoo Suomen Ilmailumuseosäätiön toimitusjohtaja Pia Illikainen.
Rakennushanke toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR- eli kokonaisvastuu-urakkana. Suomen Ilmailumuseosäätiö toimii Uusi Ilmailumuseo -hankkeen tilaajana. Rakennusliike Lapti vastaa museon suunnittelusta, lupaprosessista ja rakentamisesta. PES-Arkkitehdit vastaa rakennuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta. Rakennuttajakonsulttina hankkeessa toimii A-Insinöörit.
– On upeaa olla mukana toteuttamassa suomalaisen ilmailuhistorian uutta keskusta, joka on niin arkkitehtuuriltaan kuin toiminnoiltaan erityisen kunnianhimoinen. Kehitysvaiheen aikana jalostamme suunnitelmia ja varmistamme yhdessä hankkeen eri osapuolten kanssa, että tuleva rakennus täyttää kaikki sille asetetut tavoitteet ja pääsemme etenemään suunnitelmien mukaisesti rakennusvaiheeseen, kuvailee aluejohtaja Jarkko Pakkala Laptilta.
– Uusi Ilmailumuseo ei ole vain museo, vaan viihtyisä ajanviettopaikka ja elävä tapahtumien keskus, kehittyvän Aviapoliksen olohuone. Tarkoituksena on, että tilat palvelevat myös yritysasiakkaiden tarpeita. Yhteistoiminnallisuudella saamme eri ammattilaisten parhaan osaamisen ja näkemykset käyttöön tulevan museon hyväksi, projektijohtaja, rakennuttamiskonsultti Roope Haimila A-Insinööreistä toteaa.
Uusi Ilmailumuseo rakennetaan valtion, Vantaan kaupungin ja yksityisen rahoituksen voimin. Yksityistä rahoitusta museo hakee vielä parhaillaan säätiöiltä, yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. Kokonaisbudjetti on noin 25 miljoonaa euroa.
Uusi, elämyksellinen museokeskus
Uuden Ilmailumuseon arkkitehtuuriin on haettu viitteitä ilmailusta. Rakennuksessa sijaitsevat nykyaikaiset näyttelytilat tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet esitellä ilmailun historiaa ja tulevaisuutta. Yhdessä elämysten, palveluiden ja muunneltavien tilojen kanssa Uusi Ilmailumuseo tarjoaa aina uutta nähtävää ja koettavaa.
– Tässä kilpailussa poikkeuksellista oli vuorovaikutus sekä tilaajan että rakennusliikkeen kanssa jo kilpailuaikana. Pystyimme yhdistämään muun muassa toiminnallisuuteen, kustannuksiin ja rakennettavuuteen liittyvät näkökulmat arkkitehtonisiin tavoitteisiimme. Olemme hyvin tyytyväisiä siihen, miten rakennuksen idea ja muotokieli tukevat museon tarjoamia elämyksiä ja tarinoita, kertoo rakennuksen pääsuunnittelija Tuomas Silvennoinen PES-Arkkitehdeilta.
Kokonaispinta-alaltaan noin 7 000 m² rakennukseen tulee näyttelytilojen lisäksi kahvila, museokauppa sekä muita toimintaan liittyviä tiloja kuten lentosimulaattoreita.
Uusi Ilmailumuseo rakennetaan aivan nykyisen Ilmailumuseon viereen Vantaan Aviapoliksen alueelle. Samalle tontille nouseva Aviapoliksen lukio yhdistetään uuteen museoon yhdyskäytävällä. Uusi Ilmailumuseo korvaa viereisellä tontilla sijaitsevat nykyiset museotilat.
Yhteyshenkilöt
Pia IllikainenHankejohtaja, Uusi IlmailumuseoSuomen Ilmailumuseo
Uusi Ilmailumuseo -hankkeen hankejohtaja sekä Suomen Ilmailumuseon museonjohtaja.
Jarkko PakkalaaluejohtajaRakennusliike LaptiPuh:+358408307204jarkko.pakkala@lapti.fi
Tuomas SilvennoinenpääsuunnittelijaPES-ArkkitehditPuh:+358405652745tuomas.silvennoinen@pesark.com
Roope HaimilaA-insinööritPuh:+358 40 823 1230roope.haimila@ains.fi
Sini SaloViestintäpäällikköSuomen Ilmailumuseo
Museon viestintästrategia, media- sekä vaikuttajaviestintä ja suhdetoiminta.
Suomen Ilmailumuseo
Suomen Ilmailumuseon missio on lisätä ymmärrystä ilmailusta. Toimintaamme ohjaavat uteliaisuuden, vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden arvot. Olemme ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo ja Trafiikki-museo. Suomen Ilmailumuseota ylläpitää Suomen Ilmailumuseosäätiö. Säätiön Uusi Ilmailumuseo -hankkeessa (2024-27) museokonsepti uudistuu ja Vantaan Aviapolikseen rakentuu uusi museo.
