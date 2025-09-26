Vammaiset tytöt -media voitti Planin tyttöpalkinnon

Plan International Suomi myönsi Planin tyttöpalkinnon toista kertaa YK:n kansainvälisen tyttöjen päivän alla. Tuomaristo valitsi voittajaksi Vammaiset tytöt -median ja -yhteisön. Se on vaikuttava ja voimauttava media, jossa vammaiset tytöt tuottavat sisältöä toisille vammaisille tytöille.

Palkinnon tarkoitus on nostaa esiin ihmisiä ja yhteisöjä, jotka edistävät sukupuolten tasa-arvoa. Kuka tahansa sai ehdottaa kesän aikana palkinnon saajaksi henkilöä tai tahoa, joka tekee merkittävää työtä tyttöjen oikeuksien edistämiseksi. Ehdotuksia tuli 105 ja eri ehdokkaita 64.

Finalistikolmikkoon kuuluivat Vammaisten tyttöjen lisäksi Suomen YK-nuorisodelegaatti Adina Nivukoski ja ammattiliitto Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen. Voittajan valitsi tuomaristo, jonka jäsenet edistävät ihmisoikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnan eri aloilla. Tuomaristoa johti media- ja somepersoona sekä puhuja Sointu Borg.

Tuomaristo perusteli valintaansa sillä, että Vammaiset tytöt on rakentanut kipeästi kaivatun meiltä meille -yhteisön tytöille, jotka kohtaavat yhteiskunnassamme moniperusteista syrjintää.

”Vammaiset tytöt on yhteisö, joka ei pelkästään hyödytä yhteisössä mukana olevia vaan tekee vammaista tyttöyttä näkyväksi merkittävällä tavalla, jollaista Suomessa ei olla ennen nähty”, tuomariston jäsen, aktivisti Katariina Räikkönen sanoo.

Vammaiset tytöt -media ja -yhteisö toimii Rusetti ry:n alla. Toimintaa tukee Kalevala Koru.

Yhteisössä on mukana näkö-, kuulo-, liikunta- ja kehitysvammaisia sekä kroonisesti sairaita ja autismin kirjolla olevia tyttöjä. Toiminta on suunnattu pääasiassa 13–29-vuotiaille. Koska jäsenet asuvat eri puolilla Suomea, ryhmä toimii enimmäkseen etätapaamisissa ja WhatsApp-ryhmässä.

”Tämä on yhteisö, johon kaikki ovat tervetulleita. Toimintamme perustuu itsemäärittelyyn. Kaikki, jotka kokevat olevansa vammaisia tyttöjä tai nuoria naisia, ovat tervetulleita. Kaikki tietävät, että jokaisella yhteisömme jäsenellä on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus, eikä kukaan kyseenalaista toisen tapaa toimia”, Rusetti ry:n järjestöpäällikkö Anni Täckman sanoo.

”Esteettömyys on toistuva teema yhteisömme keskusteluissa. Tytöt puhuvat usein siitä, miten haluaisivat mennä johonkin paikkaan, mutta paikka on esteellinen. Silloin tulee tunne, että on ulkopuolinen”, Vammaisten tyttöjen tuottaja Anniina Lehtinen sanoo.

Planin tyttöpalkinnon tuomariston mukaan Vammaiset tytöt on malliesimerkki aidosta osallisuudesta, monimuotoisuudesta ja yhteen hiileen puhaltamisesta.

”Planin tyttöpalkinto on koko yhteisömme tyttöjen palkinto. Uskon, että se tuo lisää tuulta alle tyttöjen haaveisiin”, järjestöpäällikkö Anni Täckman sanoo.

