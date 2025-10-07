Suomalaismepit Pekka Toveri (EPP) ja Anna-Maja Henriksson (RE) pääneuvottelijoiksi tärkeään puolustusalan yksinkertaistamispakettiin: ”Nyt määritetään suunta monille Euroopan tulevaisuuden suurille puolustuskysymyksille”

Toveri ja Henriksson toimivat yhdessä pääneuvottelijoina esityksessä, jossa helpotetaan puolustushankintoja, nopeutetaan puolustustuotteiden liikkumista sisämarkkinoilla sekä edistetään uusien innovaatioiden käyttöönottoa. Toveri on nimitetty puolustusvaliokunnan ja Henriksson sisämarkkinavaliokunnan pääneuvottelijaksi. Suomalaiset pääneuvottelijat pitävät komission esityksiä oikeansuuntaisina.

– Nyt määritetään suunta monille Euroopan tulevaisuuden suurille puolustuskysymyksille. Siksi on tärkeää varmistaa, että Suomen näkökulma tulee huomioiduksi. Kun vahvistamme Euroopan puolustusta ja varaudumme Venäjän muodostamaan uhkaan, on keskeistä, että oikeanlaista ja suorituskykyistä puolustusmateriaalia on saatavilla nopeasti. Kilpailukykyinen eurooppalainen puolustusteollisuus ja toimivat puolustustuotteiden sisämarkkinat ovat varautumisemme ytimessä. Samalla on varmistettava, että jäsenmaat voivat hankkia parasta mahdollista tarvitsemansa ja Naton suorituskykytavoitteiden mukaista kalustoa mahdollisimman tehokkaasti, sanovat Henriksson ja Toveri.

Henriksson toimi myös raportoijana parlamentin syyskuussa hyväksymässä mietinnössä yritysten hallinnollisen taakan vähentämisestä sisämarkkinoilla. Renew Europen varapuheenjohtaja Henrikssonin mielestä nyt on tärkeää yksinkertaistaa ja nopeuttaa myös puolustushankintoihin liittyvää hallintoa.

– Nyt on tärkeintä vahvistaa Euroopan puolustusta sekä tukea Ukrainaa puolustustaistelussaan. EU:n ja jäsenmaiden historialliset panostukset puolustukseen on kohdistuttava mahdollisimman paljon suorituskykyihin, eikä hallintoon. Teknologian nopean kehitystahdin myötä tarvitsemme jatkuvasti uusia innovaatioita, esimerkiksi droonisodankäynnin osalta, ja sääntelykehikon on tuettava tätä. Lisäksi on varmistettava myös pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytykset, kertoo Henriksson.

Parlamentin puolustus- ja turvallisuusvaliokunnassa istuva Toveri näkee, että puolustus- ja turvallisuus- sekä varautumisasioihin liittyvää suomalaista tietotaitoa arvostetaan laajalti niin hänen omassa EPP-ryhmässään kuin muuallakin parlamentissa.

– Suoria ja epäsuoria vaikuttamismahdollisuuksia eri puolustusalan lainsäädäntöihin ja varautumiseen liittyen tulee eteen jatkuvasti. Esitys, josta Henrikssonin kanssa nyt neuvottelemme, on melko tekninen mutta sitäkin tärkeämpi, koska on tärkeää, että jäsenvaltiot voivat joustavasti hyödyntää mahdollisuuksia yhteistyöhön ilman, että raskas lainsäädäntö vaikeuttaa sitä. Myös teollisuuden toimijoiden näkemykset on syytä ottaa huolella huomioon, koska kaikki lähtee siitä, miten se pystyy toimimaan. Yleinen poliittinen tahtotila sekä eurooppalaisen puolustuksen kehittämiselle että Ukrainan tukemiselle ovat toistaiseksi plussan puolella, mutta on hahmotettava eri aikajänteet ja ymmärrettävä, kuinka vakavaa Kremlin hybridivaikuttaminen on. Venäjä säilyy realistisena uhkana maanosallemme vielä vuosikymmeniä, minkä vuoksi tämän uuden ajattelun on tultava pysyväksi osaksi jokaisen jäsenvaltion selkärankaa, Toveri summaa.