Suomalaismepit Pekka Toveri (EPP) ja Anna-Maja Henriksson (RE) pääneuvottelijoiksi tärkeään puolustusalan yksinkertaistamispakettiin: ”Nyt määritetään suunta monille Euroopan tulevaisuuden suurille puolustuskysymyksille”
Suomalaiset europarlamentaarikot Pekka Toveri (kok., EPP) ja Anna-Maja Henriksson (rkp, RE) on nimitetty Euroopan parlamentin pääneuvottelijoiksi merkittävään puolustusalan yksinkertaistamispakettiin. Komission esittämään lainsäädäntöhankkeeseen sisältyy useita lakiehdotuksia, joiden tavoitteina on vahvistaa Euroopan puolustusvalmiutta, puolustusteollisuutta ja puolustustuotteiden sisämarkkinoita.
Toveri ja Henriksson toimivat yhdessä pääneuvottelijoina esityksessä, jossa helpotetaan puolustushankintoja, nopeutetaan puolustustuotteiden liikkumista sisämarkkinoilla sekä edistetään uusien innovaatioiden käyttöönottoa. Toveri on nimitetty puolustusvaliokunnan ja Henriksson sisämarkkinavaliokunnan pääneuvottelijaksi. Suomalaiset pääneuvottelijat pitävät komission esityksiä oikeansuuntaisina.
– Nyt määritetään suunta monille Euroopan tulevaisuuden suurille puolustuskysymyksille. Siksi on tärkeää varmistaa, että Suomen näkökulma tulee huomioiduksi. Kun vahvistamme Euroopan puolustusta ja varaudumme Venäjän muodostamaan uhkaan, on keskeistä, että oikeanlaista ja suorituskykyistä puolustusmateriaalia on saatavilla nopeasti. Kilpailukykyinen eurooppalainen puolustusteollisuus ja toimivat puolustustuotteiden sisämarkkinat ovat varautumisemme ytimessä. Samalla on varmistettava, että jäsenmaat voivat hankkia parasta mahdollista tarvitsemansa ja Naton suorituskykytavoitteiden mukaista kalustoa mahdollisimman tehokkaasti, sanovat Henriksson ja Toveri.
Henriksson toimi myös raportoijana parlamentin syyskuussa hyväksymässä mietinnössä yritysten hallinnollisen taakan vähentämisestä sisämarkkinoilla. Renew Europen varapuheenjohtaja Henrikssonin mielestä nyt on tärkeää yksinkertaistaa ja nopeuttaa myös puolustushankintoihin liittyvää hallintoa.
– Nyt on tärkeintä vahvistaa Euroopan puolustusta sekä tukea Ukrainaa puolustustaistelussaan. EU:n ja jäsenmaiden historialliset panostukset puolustukseen on kohdistuttava mahdollisimman paljon suorituskykyihin, eikä hallintoon. Teknologian nopean kehitystahdin myötä tarvitsemme jatkuvasti uusia innovaatioita, esimerkiksi droonisodankäynnin osalta, ja sääntelykehikon on tuettava tätä. Lisäksi on varmistettava myös pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytykset, kertoo Henriksson.
Parlamentin puolustus- ja turvallisuusvaliokunnassa istuva Toveri näkee, että puolustus- ja turvallisuus- sekä varautumisasioihin liittyvää suomalaista tietotaitoa arvostetaan laajalti niin hänen omassa EPP-ryhmässään kuin muuallakin parlamentissa.
– Suoria ja epäsuoria vaikuttamismahdollisuuksia eri puolustusalan lainsäädäntöihin ja varautumiseen liittyen tulee eteen jatkuvasti. Esitys, josta Henrikssonin kanssa nyt neuvottelemme, on melko tekninen mutta sitäkin tärkeämpi, koska on tärkeää, että jäsenvaltiot voivat joustavasti hyödyntää mahdollisuuksia yhteistyöhön ilman, että raskas lainsäädäntö vaikeuttaa sitä. Myös teollisuuden toimijoiden näkemykset on syytä ottaa huolella huomioon, koska kaikki lähtee siitä, miten se pystyy toimimaan. Yleinen poliittinen tahtotila sekä eurooppalaisen puolustuksen kehittämiselle että Ukrainan tukemiselle ovat toistaiseksi plussan puolella, mutta on hahmotettava eri aikajänteet ja ymmärrettävä, kuinka vakavaa Kremlin hybridivaikuttaminen on. Venäjä säilyy realistisena uhkana maanosallemme vielä vuosikymmeniä, minkä vuoksi tämän uuden ajattelun on tultava pysyväksi osaksi jokaisen jäsenvaltion selkärankaa, Toveri summaa.
Yhteyshenkilöt
Alexander Junellspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anna-Maja Henriksson)Puh:+358 40 019 2744
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Ingo: Myndigheternas verksamhetsförutsättningar måst tryggas7.10.2025 15:51:11 EEST | Pressmeddelande
Riksdagen debatterade idag statsrådets redogörelse om inre säkerheten. Svenska riksdagsgruppens gruppanförande hölls av riksdagsledamot Christoffer Ingo, där han betonade vikten av fungerande räddningstjänster i hela Finland, lyfte fram hotet som drönare och ryska skuggflottan utgör och behovet att stöda de ungdomar som har det allt svårare.
Ingo: Viranomaisten toimintaedellytykset on turvattava.7.10.2025 15:51:11 EEST | Tiedote
Eduskunta käsitteli tänään hallituksen selontekoa sisäisestä turvallisuudesta. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja Christoffer Ingo, joka korosti toimivien pelastuspalveluiden merkitystä koko Suomessa, toi esiin lennokkien ja Venäjän varjolaivaston aiheuttaman uhan sekä tarpeen tukea nuoria, jotka kohtaavat kasvavia vaikeuksia.
Henriksson: För många är utan jobb – röj hinder för att skapa fler jobb!7.10.2025 13:50:40 EEST | Pressmeddelande
– De färska arbetslöshetssiffrorna måste vara en väckarklocka. Nu måste EU agera för en starkare inre marknad som skapar förtroende, tillväxt och jobb, säger Europaparlamentariker, Renew Europes vice ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP).
Henriksson: Liian moni on työttömänä – esteitä työpaikkojen syntymiselle on purettava!7.10.2025 13:50:40 EEST | Tiedote
– Tuoreet työttömyysluvut on nähtävä herätyksenä. Nyt EU:n on toimittava. Tarvitsemme vahvemmat sisämarkkinat, jotka luovat luottamusta, kasvua ja työpaikkoja, sanoo europarlamentaarikko, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).
Riksdagsledamot Wickström efter Ukraina-besöket: "Ukrainas sak är vår – Finland måste lära av Ukraina om vårdberedskap"4.10.2025 11:59:18 EEST | Pressmeddelande
Riksdagsledamot Henrik Wickström (SFP) deltog under den gångna veckan i ett officiellt besök till Ukraina som en del av en delegation från riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Besöket skedde på inbjudan av Ukrainas parlament och fokuserade på landets beredskap samt hur social- och hälsovården fungerar under pågående krig.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme